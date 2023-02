美參院推新法案，限制中國、俄羅斯、伊朗或北韓等敵對政府購買鄰近美軍事設施土地

(中央社)美中關係日益敵對緊張,美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)10日宣布推出新法案,限制與中國、俄羅斯、伊朗或北韓等敵對政府的相關人士購買鄰近美國軍事設施土地,以確保國家安全。

這部由參議院外委會成員克魯茲提出的法案全名為「保護軍事設施和區域法案」(Protecting Military Installations and Ranges Act),獲得盧比歐(Marco Rubio)、施密特(Eric Schmidt)、戴恩斯(Steve Daines)、布勞恩(Mike Braun)及塔伯維爾(Tommy Tuberville)等5位同黨參議員背書。

法案限制任何與中國、俄國、伊朗或北韓等敵對政府相關聯人士,購買距離美國軍事設施100英里或距離軍事區域50英里的土地,要求美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)對相關銷售或租賃案進行逐一審查。

代表美國德州的克魯茲10日透過新聞稿表示,中國政府對美國造成嚴重、持續性的間諜威脅,屢屢危及德州乃至全美人民安全。

他強調:「我們不能允許中共購買鄰近攸關美國國安設施的土地,擴大這些企圖。」

克魯茲2021年4月曾提出同樣法案,但未在國會獲得進展。目前德州、佛羅里達、阿肯色等全美多州基於國安考量,紛紛考慮推出法案禁止中國公民購買房地產,克魯茲法案可望獲得較多關注。

此外,克魯茲10日同步宣布重新提出「保護美國免於間諜侵害法案」(Protecting America from Spies Act),欲確保曾對美國從事間諜工作或竊取智慧財產權的人士及其親屬,5年內無法獲得入美簽證。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航