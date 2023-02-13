前參謀總長李喜明：國軍兵推參數有調整空間，勿執著於結果應專注每個決策內容
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李喜明指出，兵推時相關參數有調整空間或是設定錯誤的可能，他舉例說，過去兵推時有次將海巡納入作戰，竟然發生其中一艘海巡艦艇將中共軍艦打得頭昏眼花的情況，後來才發現是參數設定錯誤，導致海巡艇成了不死之身，「這是真實的故事」。
（中央社）前參謀總長李喜明表示，兵棋推演的兵力相關參數具有調整空間，也曾發生設定錯誤，導致海巡艦艇變成「不死之身」，將中共軍艦打得頭昏眼花等情事；因此，國軍應專注兵推過程的每個決策內容，別太執著結果。
中華談判管理學會11日舉辦講堂活動，邀請李喜明、國防大學前校長陳永康、退役中將帥化民等人專題演講。
李喜明演講時提醒，兵棋推演時，防衛軍就是被訓練對象，無須花力氣爭論攻擊軍隊伍組成，因為攻擊軍本來就是假的，重點是要出難題難倒防衛軍，國軍不該將分析性工具跟訓練性工作混淆。
李喜明指出，兵推時相關參數有調整空間或是設定錯誤的可能，他舉例說，過去兵推時有次將海巡納入作戰，竟然發生其中一艘海巡艦艇將中共軍艦打得頭昏眼花的情況，後來才發現是參數設定錯誤，導致海巡艇成了不死之身，「這是真實的故事」。
他回憶，過往兵推曾希望紀德艦不能沉，就把擊沉紀德艦的參數條件調整變高，飛彈要打個7、8顆才會沉船；李喜明認為，兵推結果可以參考，但重點還是要分析每個決策內容，這樣才能有訓練效果與經驗累積。
另外，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前發布台海戰爭兵推結果顯示，共軍若在2026年犯台，除難以成功且其現代化的海軍將全軍覆沒，但美、日、台也僅是慘勝收場，美國的全球地位亦受重創。
李喜明指出，他曾提過，美國若真的要協助台灣，就該拿出決心、送出訊號，運用協助以色列的模式，將美國的武器、裝備、醫療器材放在台灣，並許可台灣可在特別緊急狀況情況時使用；此舉當然會被各界批評是刺激中共，但老是怕也不是辦法。
帥化民也提到，電腦兵棋推演只是合理的參數計算，但作戰需要考量作戰意志，這就無法在兵棋推演中展現。
帥化民指出，各界很關心CSIS日前的兵推結果，最終台灣慘勝、中國慘敗，美國、日本等國損失慘重，就他看來，政治性宣示意味比較高，且各國皆慘的結果亦有止戰效果；他個人比較相信過程的傷損，結果是否可信，則是另外一回事。
另根據112年度國防預算書，台灣向美國採購的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）將從11套增至29套，陸軍並增購864枚可用於海馬斯系統的「精準火箭」。
不過，《華盛頓郵報》日前報導，烏克蘭發射海馬斯火箭彈時，皆是由美軍提供精確座標。對此，陳永康11日演講後受訪指出，這應該要用共同圖像。
他說，國軍陸、海、空軍地圖所涵括的範圍、距離、解析度皆不同，導致未來無論哪個軍種使用海馬斯多管火箭，目標數據是否有時效性或是延遲，以及是否在圖像上面可以顯示等皆不容易，非僅有經緯度座標就能發射，所以必須要有共同圖像。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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