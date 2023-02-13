【藝遊嚮導】2/14-2/20：《巴黎舞會》VR歌舞劇、《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》、NSO《狂想映像》，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
本週藝文活動相當豐富！布蘭卡．李的《巴黎舞會》帶你用VR沉浸式體驗解放感官，進入一場華麗冒險。日本攝影大師荒木經惟與中平卓馬的《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》，帶我們穿越日本國境之南的複雜與感傷。而電影《親密》是導演東特將自己青春年少的迷惘與痛苦寫入劇本的甜蜜心碎作品。快跟著【藝遊嚮導】一窺本週的精彩活動！
本週即將迎來西洋情人節！不論是單身的你、有伴的你，想好要去哪裡過節了嗎？
由西班牙編舞家布蘭卡．李打造的沈浸式VR體驗《巴黎舞會》，領你穿越時空現實，來到地球上最浪漫的都市參與一場眼花撩亂的絕美盛宴。而來自法國的當代長笛音樂大師菲利浦．班諾德，其長笛音色不但高雅華貴，還掌握了獨特的風雅與法式幽默，令你聽覺戀愛，享受法國絮語。
如果關注國家變遷為地方留下的痕跡，本週不但有以2022年沖繩返還為主題策展、展出日本攝影大師荒木經惟與中平卓馬，在琉球美軍托管時期前後所攝作品的 《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》，還有香港觀念藝術家麥影彤二Mak2的《華麗愛火四射 》個展，以香港為背景建構她想像中的烏托邦與反烏托邦，不斷地打破邊界，提出問題，令我們能更好地理解當今時代演變。
最後，不論你是想愛或不想愛、相愛或不相愛，如果想對這週濃郁的戀愛氛圍大聲吶喊，由工口紳士、A.new、核果人NUTS三組新生代創作人聯手打造《愛情魔力客》就是最佳良藥。而台灣豫劇團的賀歲公演《求你騙騙我》這齣「戲曲的黑色幽默舞臺劇」，也能令人在歡笑中拿回快樂主導權。
【表演藝術】
名稱｜臺灣豫劇團七十週年團慶暨賀歲公演《求你騙騙我》
時間｜2023/02/18（六） - 2023/02/19（日）
地點｜台江文化中心台江劇場（台南市安南區安吉路一段207號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
雙主演各飆演技 雙倍體驗不同韻味
窮書生金登科寒窗苦讀數十年，依然求不得一官半職，年關前夕上岳父家要糧食，沒想到糧食竟遭怪物劫走，又遇到尋牛的村民，返家後金登科與夫人分享半路遇到的奇事，金夫人腦筋一轉決定打造假象，讓誤將牛認作是怪物而嚇昏頭的金登科，打著「有牛就有糧」的口號順利幫村民找到遺失的牛隻，沒想到卻讓金登科「神算金」的封號不脛而走。
金登科雖然總說自己是騙子，卻沒人相信，達官顯貴紛紛上門求助解決疑難雜症，最後更靠著鹽罐的反潮跡象，成功預測大雨將至，借雨得雨的神蹟名揚千里，連萬歲都慕名召他入宮解決一樁特急案件：「溫涼玉杯失竊案。」金登科眼見騎虎難下，決定靠著這只「召神罐」查出竊賊，最後順利脫身，開溜回鄉。
這齣「戲曲的舞臺劇」闊別20年開箱重製，為豫劇團70週年團慶揭序幕，導演朱陸豪親自編修成「經典」與「傳承」2個版本，主角窮書生「金登科」由雙主演各飆演技，屆退老將朱海姍發揮爐火純青的唱念功底，青年演員林勇瑋施展武功，看點各不同，讓觀眾雙倍體驗不同韻味。
名稱｜2023TIFA 布蘭卡．李《巴黎舞會》
時間｜2023/02/18（六） - 2023/03/4（六）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
在最絢麗的巴黎午夜一起醒著做夢！
誠摯邀請你參加法國頂級晚宴，不僅有任選的香奈兒訂製禮服，隨著情節推進，綺麗炫目的歌舞和磅礡壯闊的場景更是吸睛度破表，從夢幻華爾滋、吉普賽舞曲到美豔的紅磨坊狂歡秀⋯⋯這場奇幻巴黎舞會，將會是你不願醒來的清醒夢。
一舉奪下2021威尼斯影展最佳VR體驗獎的《巴黎舞會》，是西班牙編舞家布蘭卡．李，藉由VR沉浸式體驗，成功打造更勝《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻歌舞劇，每個人都可以在空間中自由移動，並與舞者及其他賓客真實互動。來吧，一起解放肢體、釋放感官，展開一場跨越虛實界線的華麗冒險旅程！
名稱｜《傳承四十 無所不舞》舞劇：消失的魔幻金鑰
時間｜2023/02/19（日）14:30
地點｜臺南歸仁文化中心演藝廳（台南市歸仁區信義南路78號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
魔幻金鑰可以開啟世界之門並穿越時空回到過去與未來
名美舞蹈團由藝術總監沈美雲領軍，是台南市仁德區本土藝術團隊，舞團融合多元舞蹈素材，包含本土風格舞蹈、傳統民族武功、古典現代芭蕾以及兒童街舞，菁英團員皆由明美舞蹈藝術中心徵選而來。
本次策畫兒童舞劇「消失的魔幻金鑰」: 魔幻城堡裡的兩位小公主滿心期待的生日化妝舞會終於來臨，大仙女急急忙忙地裝扮小公主們，還要督促僕人準備豐盛佳餚，最重要的是叮嚀總衛兵保護好魔幻金鑰。在重要慶典與舞會裡，大仙女會以魔幻金鑰開啟世界之門讓全宇宙的仙女們前來魔幻城堡共襄盛舉！
化妝舞會即將開始，突然，總衛兵慌慌張張地求見大仙女並大喊：魔幻金鑰被偷了！
【展覽】
名稱｜沖縄－荒木經惟・中平卓馬
時間｜2023/1/10（二）- 2023/2/18（六）
地點｜亞紀畫廊（台北市中正區信義路二段79巷38號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
點亮日本與琉球間那些可見與無形的、因不同的歷史背景與文化而生的國境邊界。
2022年適逢沖繩返還日本五十週年，亞紀畫廊推出「沖縄－荒木經惟・中平卓馬 OKINAWA－Araki Nobuyoshi・Nakahira Takuma」，聯合呈現兩位日本攝影大師——荒木經惟與中平卓馬各自於不同時間，在日本南方有著不同歷史及文化背景的各島嶼上所拍攝的系列作品。本次展出包含荒木經惟於琉球美軍托管時期結束前一年所攝的《感傷之旅II－沖繩》（1971），及30多年後，中平卓馬2002-2011年晚期於沖繩所拍攝的彩色攝影作品，與是為日本南方文化邊境的《吐噶喇列島》（1976）。
本次展覽也將特別邀請攝影家及評論人汪正翔撰寫專文，帶領我們透過其精彩的文字，更為深刻地揭幕沖繩的人事物，究竟是以何種樣貌存在於兩位攝影大師的光與影之中，也考證兩位攝影家影像思維與風格的變遷。
名稱｜麥影彤二《華麗愛火四射》
Tags：
要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。