2023/02/13,
藝文

【藝遊嚮導】2/14-2/20：《巴黎舞會》VR歌舞劇、《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》、NSO《狂想映像》，本週藝文活動精彩可期！

【藝遊嚮導】2/14-2/20：《巴黎舞會》VR歌舞劇、《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》、NSO《狂想映像》，本週藝文活動精彩可期！

我們想讓你知道的是

本週藝文活動相當豐富！布蘭卡．李的《巴黎舞會》帶你用VR沉浸式體驗解放感官，進入一場華麗冒險。日本攝影大師荒木經惟與中平卓馬的《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》，帶我們穿越日本國境之南的複雜與感傷。而電影《親密》是導演東特將自己青春年少的迷惘與痛苦寫入劇本的甜蜜心碎作品。快跟著【藝遊嚮導】一窺本週的精彩活動！

本週即將迎來西洋情人節！不論是單身的你、有伴的你，想好要去哪裡過節了嗎？

由西班牙編舞家布蘭卡．李打造的沈浸式VR體驗《巴黎舞會》，領你穿越時空現實，來到地球上最浪漫的都市參與一場眼花撩亂的絕美盛宴。而來自法國的當代長笛音樂大師菲利浦．班諾德，其長笛音色不但高雅華貴，還掌握了獨特的風雅與法式幽默，令你聽覺戀愛，享受法國絮語。

如果關注國家變遷為地方留下的痕跡，本週不但有以2022年沖繩返還為主題策展、展出日本攝影大師荒木經惟與中平卓馬，在琉球美軍托管時期前後所攝作品的 《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》，還有香港觀念藝術家麥影彤二Mak2的《華麗愛火四射 》個展，以香港為背景建構她想像中的烏托邦與反烏托邦，不斷地打破邊界，提出問題，令我們能更好地理解當今時代演變。

最後，不論你是想愛或不想愛、相愛或不相愛，如果想對這週濃郁的戀愛氛圍大聲吶喊，由工口紳士、A.new、核果人NUTS三組新生代創作人聯手打造《愛情魔力客》就是最佳良藥。而台灣豫劇團的賀歲公演《求你騙騙我》這齣「戲曲的黑色幽默舞臺劇」，也能令人在歡笑中拿回快樂主導權。

【表演藝術】

名稱｜臺灣豫劇團七十週年團慶暨賀歲公演《求你騙騙我》

時間｜2023/02/18（六） - 2023/02/19（日）
地點｜台江文化中心台江劇場（台南市安南區安吉路一段207號）
備註｜本活動為售票活動
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雙主演各飆演技 雙倍體驗不同韻味

窮書生金登科寒窗苦讀數十年，依然求不得一官半職，年關前夕上岳父家要糧食，沒想到糧食竟遭怪物劫走，又遇到尋牛的村民，返家後金登科與夫人分享半路遇到的奇事，金夫人腦筋一轉決定打造假象，讓誤將牛認作是怪物而嚇昏頭的金登科，打著「有牛就有糧」的口號順利幫村民找到遺失的牛隻，沒想到卻讓金登科「神算金」的封號不脛而走。

金登科雖然總說自己是騙子，卻沒人相信，達官顯貴紛紛上門求助解決疑難雜症，最後更靠著鹽罐的反潮跡象，成功預測大雨將至，借雨得雨的神蹟名揚千里，連萬歲都慕名召他入宮解決一樁特急案件：「溫涼玉杯失竊案。」金登科眼見騎虎難下，決定靠著這只「召神罐」查出竊賊，最後順利脫身，開溜回鄉。

這齣「戲曲的舞臺劇」闊別20年開箱重製，為豫劇團70週年團慶揭序幕，導演朱陸豪親自編修成「經典」與「傳承」2個版本，主角窮書生「金登科」由雙主演各飆演技，屆退老將朱海姍發揮爐火純青的唱念功底，青年演員林勇瑋施展武功，看點各不同，讓觀眾雙倍體驗不同韻味。

名稱｜2023TIFA 布蘭卡．李《巴黎舞會》

時間｜2023/02/18（六） - 2023/03/4（六）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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在最絢麗的巴黎午夜一起醒著做夢！

誠摯邀請你參加法國頂級晚宴，不僅有任選的香奈兒訂製禮服，隨著情節推進，綺麗炫目的歌舞和磅礡壯闊的場景更是吸睛度破表，從夢幻華爾滋、吉普賽舞曲到美豔的紅磨坊狂歡秀⋯⋯這場奇幻巴黎舞會，將會是你不願醒來的清醒夢。

一舉奪下2021威尼斯影展最佳VR體驗獎的《巴黎舞會》，是西班牙編舞家布蘭卡．李，藉由VR沉浸式體驗，成功打造更勝《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻歌舞劇，每個人都可以在空間中自由移動，並與舞者及其他賓客真實互動。來吧，一起解放肢體、釋放感官，展開一場跨越虛實界線的華麗冒險旅程！

名稱｜《傳承四十 無所不舞》舞劇：消失的魔幻金鑰

時間｜2023/02/19（日）14:30
地點｜臺南歸仁文化中心演藝廳（台南市歸仁區信義南路78號）
備註｜本活動為售票活動
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魔幻金鑰可以開啟世界之門並穿越時空回到過去與未來

名美舞蹈團由藝術總監沈美雲領軍，是台南市仁德區本土藝術團隊，舞團融合多元舞蹈素材，包含本土風格舞蹈、傳統民族武功、古典現代芭蕾以及兒童街舞，菁英團員皆由明美舞蹈藝術中心徵選而來。

本次策畫兒童舞劇「消失的魔幻金鑰」: 魔幻城堡裡的兩位小公主滿心期待的生日化妝舞會終於來臨，大仙女急急忙忙地裝扮小公主們，還要督促僕人準備豐盛佳餚，最重要的是叮嚀總衛兵保護好魔幻金鑰。在重要慶典與舞會裡，大仙女會以魔幻金鑰開啟世界之門讓全宇宙的仙女們前來魔幻城堡共襄盛舉！

化妝舞會即將開始，突然，總衛兵慌慌張張地求見大仙女並大喊：魔幻金鑰被偷了！

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【展覽】

名稱｜沖縄－荒木經惟・中平卓馬

時間｜2023/1/10（二）- 2023/2/18（六）
地點｜亞紀畫廊（台北市中正區信義路二段79巷38號）
備註｜本活動為售票活動
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點亮日本與琉球間那些可見與無形的、因不同的歷史背景與文化而生的國境邊界。

2022年適逢沖繩返還日本五十週年，亞紀畫廊推出「沖縄－荒木經惟・中平卓馬 OKINAWA－Araki Nobuyoshi・Nakahira Takuma」，聯合呈現兩位日本攝影大師——荒木經惟與中平卓馬各自於不同時間，在日本南方有著不同歷史及文化背景的各島嶼上所拍攝的系列作品。本次展出包含荒木經惟於琉球美軍托管時期結束前一年所攝的《感傷之旅II－沖繩》（1971），及30多年後，中平卓馬2002-2011年晚期於沖繩所拍攝的彩色攝影作品，與是為日本南方文化邊境的《吐噶喇列島》（1976）。

本次展覽也將特別邀請攝影家及評論人汪正翔撰寫專文，帶領我們透過其精彩的文字，更為深刻地揭幕沖繩的人事物，究竟是以何種樣貌存在於兩位攝影大師的光與影之中，也考證兩位攝影家影像思維與風格的變遷。

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名稱｜麥影彤二《華麗愛火四射》


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