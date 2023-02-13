「魔獸」霍華德全能表現拿下在台首次大三元，雲豹10連敗後笑納2連勝
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昨日除了林書豪在台處女秀順利拿下開門紅，隔壁棚的T1球星霍華德也同樣在高雄出賽，繳出28分、22籃板、14助攻的全能表現，不但為自己立下首次在台灣職籃大三元的里程碑，也讓雲豹笑納本季第一次二連勝。
（中央社）T1職籃聯盟12日好戲登場，桃園雲豹「魔獸」霍華德上場33分鐘繳出28分、22籃板、14助攻，完成來台首次大三元，率隊以137比116痛宰上季冠軍高雄全家海神，10連敗後笑納2連勝。
霍華德加盟雲豹的前2場比賽，分別繳出38分、25籃板、9助攻，以及23分、9籃板、10助攻，總是與大三元擦身而過。
今天霍華德總算如願，全場2分球10投10中、3分球2投1中、罰球6罰5中，攻下全隊最高的28分，而他也是T1聯盟本季第4位完成大三元的球員。
在霍華德帶動下，雲豹首節就以35比31領先，半場更以74比58擴大到雙位數。其中雲豹上半場攻下74分，也是本季聯盟單隊的半場新高，而全場137分同樣也是本季單隊得分紀錄。
雲豹有霍華德及戴維斯雙中鋒坐陣，團隊籃板以51比31遙遙領先高雄全家海神，除了霍華德出色表線外，艾夫伯也拿下25分，更重要的是，雲豹的本土球員合計貢獻63分，其中以羅振峰的18分最高，而雲豹團隊的2分球命中率達到驚人的73.1%。
5日霍華德領軍雙洋將發威，T1雲豹勝太陽終止10連敗
（中央社）賽前苦吞T1職籃聯盟最長10連敗的桃園雲豹，5日作客台中太陽主場，靠雙洋將艾夫伯攻37分7籃板、「魔獸」霍華德21分14籃板，終場以110比90奪勝，拿下睽違近3個月來的勝利。
賽前台中太陽的禁區主力中鋒、身高213公分的艾倫突然掛傷號休兵，讓雲豹開賽後就打定主意強攻禁區，全場以61%的2分球命中率，遙遙領先太陽，上半場以53比46領先。
第3節雲豹進攻火力大爆發，單節轟下38分，並且在59比51領先時，拉出一波20比8的攻勢，直接將差距擴大到20分以上，最多領先達31分，也讓比賽提前分出勝負。
桃園雲豹前一場獲勝，已是去年11月19日主場迎戰中信特攻，當時也是「魔獸」霍華德加盟台灣職籃的處女秀，但從那之後就苦吞10連敗。
從數據上來看，霍華德自從受傷歸隊後，出賽時間都控制在30分鐘以內，並且不強求主導進攻，反而更多和隊友配合。霍華德加盟的前3場比賽平均出手24次，但近4場平均出手下降到13.5次，今天比賽中更有多次和艾夫伯上演「空中接力」灌籃的精彩戲碼。
霍華德說：「平常我們在隊內練習時就會這樣做，能終止10連敗是全隊的功勞，我一直跟隊友說，只要努力練球，每個晚上都認真打球，一切都會朝著對的方向前進，所以終止連敗我並不會感到意外。」
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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