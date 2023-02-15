東卯山黑熊安葬原棲地大雪山，觸法獵人出席懺悔、允諾回到部落宣導保育
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林務局表示，當初在武界結束568黑熊生命的3名獵人也參與其中，流下懺悔淚水，並允諾會協助在部落推動黑熊保育宣導，以及換發不會讓黑熊誤觸陷阱的改良式獵具。3人都已遭法院判刑。
林務局於去年4月中旬在信義鄉丹大林區，第二度野放1隻台灣黑熊，5月初失去訊號，隨後被發現埋屍在仁愛鄉武界產業道路旁；南投檢警查獲田姓與馬姓男子等祖孫2人，兩人在詢問人在金門的叔叔後，朝黑熊頭、胸開槍後埋屍，地方法院於去年12月以違反《野生動物保育法》別判叔姪及祖父3人10月、6月、6月徒刑。
林務局今天在官方臉書（Facebook）以「711/568 回家了」為題發布貼文，指稱在林務局、林務局東勢及南投林區管理處、衛星追蹤團隊，以及在地泰雅族斯可巴部落原民的攜手下，將編號568的東卯山黑熊帶回牠的家鄉——大雪山原棲地安葬，長眠在森林裡。3位當時殺害黑熊的獵人也出席，允諾在部落推動黑熊保育宣導與改良式獵具換發。
送黑熊「回家安葬」
林務局表示，在林務局、林務局東勢及南投林區管理處、衛星追蹤團隊，以及在地泰雅族斯可巴部落原民的攜手下，將編號568的東卯山黑熊帶回大雪山原棲地安葬。
林務局指出，送東卯山黑熊回家安葬時，參與者圍成一圈，由泰雅族長老吟唱祝禱，並輪流訴說對568的祝福與感謝。當初在武界結束568生命的3名獵人也參與其中，流下懺悔淚水，並允諾會協助在部落推動黑熊保育宣導，以及換發不會讓黑熊誤觸陷阱的改良式獵具，找回人與熊互不相犯的傳統狩獵精神，一起為黑熊保育努力。
林務局表示，「謝謝你，568，謝謝你來人間，教我們許多事，我們要做的，還有好多好多。也謝謝每一位看到這裡的你，一起努力，讓台灣的人與熊與所有生命，都能和諧共好，生生不息。」
林務局去年12月下旬舉辦紀錄片發表會，記錄原編號711、後來改為編號568的東卯山黑熊在2020年10月1日到2022年5月間經歷2次中陷阱、救傷、野放卻最終在返家途中遇害全程，盼國人反思人熊理性相處之道。
影片中，東卯山黑熊在2022年4月12日於南投丹大野生動物重要棲息環境「異地」野放，那時牠的編號改成568；但同年5月6日在武界山區訊號消失，同年5月9日在南投五戒山區發現被掩埋的遺體，宣告牠想回家，卻在途中遇害了。
根據的放映會映後座談紀錄，有不少觀眾提出，有了這樣的經驗，到底還該不該「野放」像這樣牙齒受損嚴重的黑熊，是否會影響他的覓食行為，造成人熊衝突？不過現場過半觀眾還是贊成野放。
特有生物研究保育中心的詹芳澤獸醫師則表示，如果未來還遇到類似情況，也許考慮成立特殊的收容機構或是更嚴謹的野放地點。而野聲環境生態顧問有限公司的姜博仁博士則說明，就算東卯山黑熊牙齒磨損，但他的活動力很好，遺體胃中也還是有野外的食物。未來野放也不只是考慮個體的身體狀況，還有棲地中人熊的關係等等。
法官如何判決殺熊獵人？
根據南投地方法院審理後的判決書，祖孫倆人透過陷阱誤捕黑熊之後，擔心被發現，因而殺害黑熊企圖滅證，法院依違反《野生動物保育法》分別判處6個月到10個月不等的有期徒刑；在毀損衛星發報器頸圈部分，判處2個月至3個月徒刑，因無前科均緩刑3年，另需執行120小時義務勞務及接受3場法治教育課程。全案可上訴。
在判決確定前，林務局指出，黑熊遺體是司法證物，地檢署及法院要求持續保存，因此解剖後遺體在冰櫃裡等待數月，最近法院同意後，即安排送牠回原生地安葬。
判決書也指出，黑熊當時陷入鋼製吊索陷阱後極難脫逃，且誤中陷阱位置在2公尺高的岩壁，而被告從下方沿獵徑往上行走，與黑熊間還有山澗相隔約6公尺遠，有低垂茂密樹枝葉遮掩，且黑熊是背對2人，未發現有人接近也未有攻擊行為，堪認當時黑熊並未對被告2人有立即造成生命、身體傷害威脅，所以當下沒有殺害黑熊的急迫性，只是因為擔心被發現自己誤抓黑熊。
警方從扣案手機通訊軟體截圖，內容顯示馬男與馬叔在案發時的視訊通話，發現當時被告等人看到黑熊後，處理時間餘裕，並無急迫情形。田姓祖父要求孫子射殺黑熊，事後審理過程，一度為了保護孫子，聲稱黑熊是自己所殺，而叔叔在離島透過視訊電話指示姪子射殺黑熊，是出於保護親人的動機；法官審酌後，認為此案雖然殺害野生動物，但並非出於買賣、食用等目的，且祖孫兩人在被查獲之前，就到警局自首；最後判叔姪及祖父3人分別為10月、6月、6月的徒刑，皆可緩刑。
林務局也再次宣導，若民眾在山林遇到黑熊應遵守3不2要的原則，即不干擾、不餵食、不拍照打卡；要即時通報、保持距離。如有發現遭誤捕或受傷的台灣黑熊等瀕危保育類野生動物們，可撥打0800-000-930或1999，讓專業團隊前往協助救援。非蓄意狩獵傷害，不會懲處。
另外，民眾持舊式山豬吊等狩獵陷阱，可免費換新研發獵具，只會套到山豬，不會讓腳掌較大的黑熊誤觸；另外，林務局推動黑熊生態服務給付，加強宣導與黑熊理性相處，若黑熊入侵農地或住家，可通報領獎勵金，若一般民眾在山區遇黑熊，通報提供證明也可獲禮物，盼全民共同守護珍貴的台灣黑熊。
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核稿編輯：翁世航
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