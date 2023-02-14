真正屬於「情人」的傳統情人節，應該是元宵節才對？

文：古家萱

說到情人節，世界各地都有不同的風俗與慶祝方式，而台灣人最熟悉兩個相關節日，莫過於2月14日的西洋情人節，以及農曆7月7日的七夕情人節。不過，你可能不知道，對古時候的青年男女來說，吃湯圓、賞花燈的「元宵節」，其實才是最適合表達心中情意的傳統情人節。

東西方情人節的由來

情人節的起源向來眾說紛紜，其中流傳最廣的，大概是古羅馬「瓦倫泰」的傳說。根據《世界圖書百科全書》指出，公元268年時，羅馬皇帝克勞狄二世認為未婚男子沒有家累與牽掛，可以在戰場上成為更優良的士兵，因此下令禁止年輕男子結婚，讓無數情人傷心淚垂。

而一位名為「瓦倫泰」（Valentine）的教士因於心不忍，偷偷違反了皇帝的命令，在私下為年輕男子主持婚禮。消息傳出後引起了皇帝的不滿，決定將這名教士收押，最後於公元269年2月14日被處以死刑。為了紀念這名教士，後人便將2月14日訂為「瓦倫泰日」，也就是我們現在所熟知的西洋情人節。

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中國的七夕情人節則起源於《詩經・小雅・大東》：「維天有漢，監亦有光。跂彼織女，終日七襄。」描述兩個星宿隔著銀河遙相對望的場景。到了漢代，《古詩十九首》賦予了牛郎與織女如人一般的性格與故事，寫道：「迢迢牽牛星，皎皎河漢女。纖纖擢素手，札札弄機杼。終日不成章，泣涕零如雨。河漢清且淺，相去復幾許？盈盈一水間，脈脈不得語。」

有趣的是，漢代牛郎織女傳說，在流傳過程中遇到了「董永傳說」，內容大概是因窮困而不得不賣身葬父的孝子董永感動了天庭的仙女，決定下凡與其結為夫妻，以織布技術來幫助他償債贖身，最後卻被玉帝召回天庭，被迫與情郎分隔兩地，只有在每年七夕才能相見。

大概是由於兩個故事的女主角都是天上的織女，從而形成了互相影響的現象，甚至使坊間出現了「董永就是牛郎轉世」的說法，也讓農曆七月七日成為了象徵愛情的節日。

元宵節其實才是真正的情人節？

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雖說將七夕訂為情人節的做法已經行之有年，但也曾有不少學者指出，牛郎與織女已是夫妻關係，因此七夕應是屬於已婚男女的節日，用意應是以兩人相愛卻不得相見的故事，提醒夫婦間彼此珍惜。而真正屬於「情人」的情人節，應是元宵節才對。

之所以是元宵節，是因為古代未婚女性不能隨意踏出家門、在街上拋頭露面，只有在元宵節這天，才能與家中姐妹、僕從一同在夜間出遊、欣賞花燈，因此許多未婚男女都會在這天特別打扮，希望有機會能結識心儀的異性，進而發展成為情人。

宋朝名詩人歐陽修也曾在其作品《生查子》中寫道：「去年元夜時，花市燈如晝；月上柳梢頭，人約黃昏後。今年元夜時，月與燈依舊。不見去年人，淚濕春衫袖。」描述去年元宵節與情人相約相會的甜蜜，以及今年物是人非、不見情人的痛苦之情。

雖然現今的元宵節已經變成賞花燈、猜燈謎、吃湯圓的闔家團圓節日，現代人也無需在這天才能出門約會甚至認識異性，但相信無論是西洋情人節、七夕情人節還是元宵節，只要有心，天天都可以向身邊的伴侶表達情意，天天都可以是浪漫的情人節。

參考資料

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本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航