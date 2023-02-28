2023/02/28,
科學

科學闢謠：網紅拍片稱「塵蟎並非過敏源、肉眼看得見」，是真的嗎？

科學闢謠：網紅拍片稱「塵蟎並非過敏源、肉眼看得見」，是真的嗎？
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

這位網紅在影片裡拿出一根玻璃管，裡面有幾隻乳白色，在爬動的蟲，而這就是他所說「塵蟎是肉眼看得見」的證據。可是，就我查過的幾十篇資料，沒有一篇說「塵蟎是肉眼看得見」。例如下面這6篇來自大學、研究院或醫療協會的資料，就全都說塵蟎是肉眼看不見的。

讀者Rebecca Shu於2020年7月5日在《科學的養生保健》臉書上詢問：

林教授您好：朋友傳來這支影片，提到「塵蟎」並非過敏源，市售的吸塵蟎機只是商業廣告誇大不實，請問真相如何？

上面的網路連結打開的是一個YouTube影片，標題是「踢爆塵蟎騙局！肉眼根本看得見！我們都被商人騙了？【好棒Bump】」。

這個影片是在2020年7月2日發表，而在短短3天裡就有將近100萬個點擊和2000多個評論，真可說是網紅中的網紅。

這位網紅在影片裡拿出一根玻璃管，裡面有幾隻乳白色，在爬動的蟲，而這就是他所說「塵蟎是肉眼看得見」的證據。

可是，就我查過的幾十篇資料，沒有一篇說「塵蟎是肉眼看得見」。例如下面這6篇來自大學、研究院或醫療協會的資料，就全都說塵蟎是肉眼看不見的。

至於這位網紅所說的「塵蟎並非過敏源」，也是與上面這6份資料有衝突。尤其是「加拿大氣喘協會」還特別強調一個事實，那就是「超過50％的過敏性氣喘患者對室內塵蟎過敏」。

還有，我也請大家看一篇2018年發表的綜述論文，標題是「Home Environmental Interventions For House Dust Mite」（居家塵蟎的家庭環境干預）。它的摘要裡的第一句話就是：

自從塵蟎首次被認為是屋塵中過敏原的主要來源以來，已經過去了50年，並且由此延伸而認為塵蟎是過敏性呼吸系統疾病的主要誘因。

至於這位網紅所說的「吸塵蟎機都是騙人的」，就可能是半對半錯。原因是，我提供的這些資料大多有提到「正確使用吸塵器可以減少塵蟎過敏原」，但是它們所說的是一般的家用吸塵器，而不是什麼特殊的吸塵蟎機。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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