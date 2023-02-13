評原創廣東話音樂劇《城東舊事》（2023）

文：洪思行

由大地之聲音樂及藝術基金會主辦的原創廣東話音樂劇《城東舊事》，原是「2020年東區文化節」節目之一，本來於2021年上演，後因疫情閉館，改為網上播放，當時的演出陣容星光熠熠，有溫卓妍、鄭君熾、邢灝、魯文傑、林澤群等。

直到2023年才能夠足本上演，不過宣傳上有點混亂——在art-mate中寫明是「原創廣東音樂劇」，Facebook活動卻加了句「Concert Version」，但實際演出卻是有服裝和走位動作，形式更像是「半舞台演出」。

今次的演出陣容也有變動，溫卓妍、魯文傑和林澤群換上洪樂曦、潘彥希、馬肇麟，由林屴汧指揮由他創辦的Ponte Orchestra & Singers和德望學校合唱團一同演出。故事發生在1940年的香港，講述原本安居樂業的蜑家人，忽然同時面對英國地主收地，以及南下香港混江湖的上海幫，他們會如何自處。

全劇連序曲共分26段，雖說未有一些能讓人「上腦」的旋律，但有一定的水準，也能配合和襯托戲劇氣氛，例如女配角露露（胡偉寶演）的獨唱〈瑪麗連露露〉，講述她在麗池夜總會跳舞，音樂確有如舞廳氛圍。

最有趣一段必定是〈上海英雄〉，由上海幫老大陸二老闆（李家宥演）獨唱，音樂多次明顯引用〈上海灘〉的旋律，作曲家的意圖顯而易見。他也在部分樂曲如序曲和〈漂流〉中加入二胡，添加中國韻味和加強哀怨的氣氛。

音樂上最明顯的缺陷是女聲的定調太高，特別是女主角秋萍（洪樂曦演），多首歌曲都是太高音，對歌手來說不太好唱之餘，也不好聽，特別是大合唱，她的唱段往往突了出來，而且唱段太高音亦令沉重氣氛的營造事倍功半。

但全作最大的敗筆是劇本，結局可說是「爛尾」：蜑家人面對的難題不但沒有解決，男主角興祥（鄭君熾演）無端在陰差陽錯下漂出海。這種劇情上突兀或是奇怪的地方比比皆是，例如陸二老闆在〈上海英雄〉中表現得像正派人物，其實他是徹頭徹尾的反派；興祥在〈小人物〉中忽然覺得自己是個小人物，此前完全沒有任何事件讓觀眾感受到他有那份自覺；小孩（李康婷演）簡直是「開掛」，救露露是她、放秋萍是她、找到並救出興祥的又是她。

上下半場劇情推進明顯有別：上半場推進緩慢，開始幾首歌都是交待故事背景、角色表露心迹的音樂，換句話說是沒有事情發生，即使刪掉也不會影響故事內容，反觀下半場劇情推進速度正常，跟上半場不平衡。

說到作品開首的表露心迹的歌曲又是另一個問題，就是太早出現，好像是秋萍出場唱的〈星願〉，由於觀眾對她一無所知，所以這刻便唱那種表達個人情感的歌曲無法觸動人，以〈I Dream A Dream〉為例，唱之前Fantine已經經歷了幾種不幸，觀眾對她心生憐憫，當她唱此歌便是充滿說服力，也更感動人。

這種歌曲錯置讓人感覺創作劇本和音樂的賈無弦更多是按音樂劇的結構而創作，也就是應付獨唱、重唱、合唱等基本元素，而忽略劇情的舖排，特別是上半場最後的大合唱〈平安夜〉，意圖非常明顯，就是要用「大陣仗」的氣派來完結上半場，安排全部人都上場唱歌，儘管劇情十分不自然。

提到《城東舊事》的創作者賈無弦，明眼人看到介紹中的「2019年聖彼得堡最佳現代作曲家大獎」都知道這是子虛烏有，正如他的名字所說是「賈」的。不過當中提及的作品倒是真的，而且全都跟德望學校和聖保羅書院有關，事實上有樂團中也有來自那兩間學校的學生，想必那位神秘的作曲家跟Ponte一樣跟該些學校關係密切。

表演的舞台技術支援也多番出現明顯甩漏，例如打燈時間不對，慢了開咪高峰，甚至在樂團後面的合唱團整段沒有聲音，文樂（邢灝演）的低音總是不太「入咪」，大合唱時的聲音平衡不佳等，令人懷疑是否技術排練不足。

演員演出方面，鄭君熾的表現出一貫的水準，洪樂曦雖然戲劇經驗較少，但也沒有被比下去，聲音還有幾分像（嫩版）羅敏莊。邢灝的演出令人想起《一水南天》的鄭九鼎，同樣都是讀書少，卻義字當頭的角色，儘管唱功未算是頂級，但表現令人留下印象（亦顯然有不少學生粉絲，完場爭相跟他合照）。其它配角的演出可人。

最令人驚訝的是德望學校合唱團，特別是幾位有服裝台詞的學生，無論動作、唸對白等都有板有眼，負責訓練她們的導師都應記一功。

《城東舊事》完結後，Ponte Orchestra & Singers恐怕沒多時間休息，因為還有多場演出，包括兩星期後的另一套原創童話音樂劇，之後還有爵士、中國音樂和動畫音樂演出，以業餘團體來說是極具野心。

（筆者觀賞場次：2023年2月4日晚上8時於葵青劇院演藝廳）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex