評原創廣東話音樂劇《城東舊事》（2023）
我們想讓你知道的是
原創廣東話音樂劇《城東舊事》，故事發生在1940年的香港，講述原本安居樂業的蜑家人，忽然同時面對英國地主收地，以及南下香港混江湖的上海幫，他們會如何自處。音樂劇本來於2021年上演，後因疫情改為網上播放，直到2023年才能夠足本上演⋯⋯
文：洪思行
由大地之聲音樂及藝術基金會主辦的原創廣東話音樂劇《城東舊事》，原是「2020年東區文化節」節目之一，本來於2021年上演，後因疫情閉館，改為網上播放，當時的演出陣容星光熠熠，有溫卓妍、鄭君熾、邢灝、魯文傑、林澤群等。
直到2023年才能夠足本上演，不過宣傳上有點混亂——在art-mate中寫明是「原創廣東音樂劇」，Facebook活動卻加了句「Concert Version」，但實際演出卻是有服裝和走位動作，形式更像是「半舞台演出」。
今次的演出陣容也有變動，溫卓妍、魯文傑和林澤群換上洪樂曦、潘彥希、馬肇麟，由林屴汧指揮由他創辦的Ponte Orchestra & Singers和德望學校合唱團一同演出。故事發生在1940年的香港，講述原本安居樂業的蜑家人，忽然同時面對英國地主收地，以及南下香港混江湖的上海幫，他們會如何自處。
全劇連序曲共分26段，雖說未有一些能讓人「上腦」的旋律，但有一定的水準，也能配合和襯托戲劇氣氛，例如女配角露露（胡偉寶演）的獨唱〈瑪麗連露露〉，講述她在麗池夜總會跳舞，音樂確有如舞廳氛圍。
最有趣一段必定是〈上海英雄〉，由上海幫老大陸二老闆（李家宥演）獨唱，音樂多次明顯引用〈上海灘〉的旋律，作曲家的意圖顯而易見。他也在部分樂曲如序曲和〈漂流〉中加入二胡，添加中國韻味和加強哀怨的氣氛。
音樂上最明顯的缺陷是女聲的定調太高，特別是女主角秋萍（洪樂曦演），多首歌曲都是太高音，對歌手來說不太好唱之餘，也不好聽，特別是大合唱，她的唱段往往突了出來，而且唱段太高音亦令沉重氣氛的營造事倍功半。
但全作最大的敗筆是劇本，結局可說是「爛尾」：蜑家人面對的難題不但沒有解決，男主角興祥（鄭君熾演）無端在陰差陽錯下漂出海。這種劇情上突兀或是奇怪的地方比比皆是，例如陸二老闆在〈上海英雄〉中表現得像正派人物，其實他是徹頭徹尾的反派；興祥在〈小人物〉中忽然覺得自己是個小人物，此前完全沒有任何事件讓觀眾感受到他有那份自覺；小孩（李康婷演）簡直是「開掛」，救露露是她、放秋萍是她、找到並救出興祥的又是她。
上下半場劇情推進明顯有別：上半場推進緩慢，開始幾首歌都是交待故事背景、角色表露心迹的音樂，換句話說是沒有事情發生，即使刪掉也不會影響故事內容，反觀下半場劇情推進速度正常，跟上半場不平衡。
說到作品開首的表露心迹的歌曲又是另一個問題，就是太早出現，好像是秋萍出場唱的〈星願〉，由於觀眾對她一無所知，所以這刻便唱那種表達個人情感的歌曲無法觸動人，以〈I Dream A Dream〉為例，唱之前Fantine已經經歷了幾種不幸，觀眾對她心生憐憫，當她唱此歌便是充滿說服力，也更感動人。
這種歌曲錯置讓人感覺創作劇本和音樂的賈無弦更多是按音樂劇的結構而創作，也就是應付獨唱、重唱、合唱等基本元素，而忽略劇情的舖排，特別是上半場最後的大合唱〈平安夜〉，意圖非常明顯，就是要用「大陣仗」的氣派來完結上半場，安排全部人都上場唱歌，儘管劇情十分不自然。
提到《城東舊事》的創作者賈無弦，明眼人看到介紹中的「2019年聖彼得堡最佳現代作曲家大獎」都知道這是子虛烏有，正如他的名字所說是「賈」的。不過當中提及的作品倒是真的，而且全都跟德望學校和聖保羅書院有關，事實上有樂團中也有來自那兩間學校的學生，想必那位神秘的作曲家跟Ponte一樣跟該些學校關係密切。
表演的舞台技術支援也多番出現明顯甩漏，例如打燈時間不對，慢了開咪高峰，甚至在樂團後面的合唱團整段沒有聲音，文樂（邢灝演）的低音總是不太「入咪」，大合唱時的聲音平衡不佳等，令人懷疑是否技術排練不足。
演員演出方面，鄭君熾的表現出一貫的水準，洪樂曦雖然戲劇經驗較少，但也沒有被比下去，聲音還有幾分像（嫩版）羅敏莊。邢灝的演出令人想起《一水南天》的鄭九鼎，同樣都是讀書少，卻義字當頭的角色，儘管唱功未算是頂級，但表現令人留下印象（亦顯然有不少學生粉絲，完場爭相跟他合照）。其它配角的演出可人。
最令人驚訝的是德望學校合唱團，特別是幾位有服裝台詞的學生，無論動作、唸對白等都有板有眼，負責訓練她們的導師都應記一功。
《城東舊事》完結後，Ponte Orchestra & Singers恐怕沒多時間休息，因為還有多場演出，包括兩星期後的另一套原創童話音樂劇，之後還有爵士、中國音樂和動畫音樂演出，以業餘團體來說是極具野心。
（筆者觀賞場次：2023年2月4日晚上8時於葵青劇院演藝廳）
相關文章：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。