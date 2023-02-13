2023/02/13,
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亞洲室內田徑賽：林昱堂跳遠奪台灣史上第2金、陳奎儒60公尺跨欄摘銀

亞洲室內田徑賽：林昱堂跳遠奪台灣史上第2金、陳奎儒60公尺跨欄摘銀
Photo Credit: 中央社

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在哈薩克首都阿斯塔納舉行的第10屆亞洲室內田徑錦標賽，台灣代表隊繳出好表現，共4位選手參賽就拿下1金1銀的好成績，奪牌者分別是林昱堂拿下男子跳遠金牌，陳奎儒獲得男子60公尺跨欄銀牌，而文華佑男子跳遠第4，李允辰獲得男子3級跳遠第6名。

（中央社）在哈薩克首都阿斯塔納舉行的第10屆亞洲室內田徑錦標賽，台灣男子跳遠好手林昱堂在決賽第3次試跳，以8公尺02的成績摘金，並且打破全國室內男子跳遠紀錄。

這也是台灣田徑代表隊在亞洲室內田徑錦標賽史上的第2面金牌，過去謝佳翰在2014年的男子撐竿跳以5公尺15摘金。

林昱堂說：「熱身的時候有點熱不開，因為當地很冷，體感溫度只有攝氏零下35度，所以熱身要特別久。決賽剛開始的時候有點抓不到感覺，但第2、3跳氣氛很好所以才能順利打破紀錄，只可惜後來自己亂掉，所以成績沒能再往上推，但還是很開心拿到金牌。」

原台灣室內田徑賽的男子跳遠紀錄，是2016年1月30日由侯育伯在華盛頓大學室內田徑邀請賽以7公尺83創下。至於亞洲室內田徑賽的男子跳遠紀錄，則是在2018年由哈薩克選手羅吉諾夫（Nikita Loginov）以8公尺38保持。

今天進入跳遠決賽的台灣好手，除了摘金的林昱堂外，文華佑也以7公尺82的成績獲得第4名。

22歲的林昱堂過去2年來跳遠成績穩定成長，去年5月10日的全大運，他在超風速的情況下跳過8公尺02的成績，雖然不列入紀錄，但當時第5跳也締造8公尺的生涯最佳成績。

亞洲室內田徑錦標賽台灣共有4名選手陳奎儒、文華佑、林昱堂、李允辰參賽、由教練王國慧、蔡易達帶隊，另有1位物理治療師周立揚。

儘管哈薩克當地氣溫都在零度以下，但台灣選手接連有出色表現，昨天先有李允辰打破全國室內男子3級跳遠紀錄獲得大會第6，今天林昱堂又順利摘金，今晚9時還有跨欄好手陳奎儒在男子60公尺決賽登場。

陳奎儒亞洲室內田徑賽60公尺跨欄摘銀，台灣累計1金1銀

（中央社）台灣跨欄好手陳奎儒12日在第10屆亞洲室內田徑錦標賽的男子60公尺跨欄決賽，跑出7秒68的成績獲得銀牌，總計此屆台灣田徑代表隊獲得1金1銀的佳績。

陳奎儒在室內田徑亞錦賽男子60公尺跨欄預賽，跑出分組第2的成績晉級；今天決賽起跑前，他說，覺得腳踝有些緊繃，雖然立刻找物理治療師按摩放鬆，但還是多少影響到起跑的瞬間。

陳奎儒接受《中央社》記者電訪時表示，「這次來哈薩克比賽，就和教練王國慧設定目標要破全國紀錄就好，很可惜還是差了一點點，回去還要繼續調整。」

陳奎儒亞洲室內田徑賽60公尺跨欄摘銀
Photo Credit: 中央社

室內田徑男子60公尺跨欄全國紀錄，同樣是由陳奎儒在去年創下的7秒66。

談到室內60公尺跨欄與室外110公尺跨欄的最大差別，陳奎儒說，「室外的比賽，還有一點點的容錯率，可以靠後段的比賽補回來，但室內賽事60公尺，每一個細節和環節，都要做到100分的完美才有可能會有好成績。」

儘管陳奎儒出國比賽的經驗相當豐富，這次到哈薩克首都阿斯塔納參賽，他表示，每天都是攝氏零下20幾度，也讓他第1次看到下雪。

他笑說，「第1次看到雪其實有點興奮，我還去飯店外面拍了一下雪景和摸了一下雪，但實在是太冷了，我大概待了5分鐘就回飯店了。」

今年的亞洲室內田徑錦標賽，台灣共有陳奎儒、文華佑、林昱堂、李允辰等4名選手參賽，其中林昱堂拿下男子跳遠金牌、文華佑第4，陳奎儒獲得男子60公尺跨欄銀牌，李允辰獲得男子3級跳遠第6名。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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