2023/02/13,
美加

美軍8天內擊落4個不明飛行物：它們都是氣球嗎？是否有可能來自外星人？

美軍8天內擊落4個不明飛行物：它們都是氣球嗎？是否有可能來自外星人？
美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）10日舉行記者會，說明北美領空出現的不明飛行物。Photo Credit: GettyImages

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美國戰鬥機在8天內擊落4個物體，除了早前被擊落的氣球外，目前尚不清楚後續的飛行物體是什麼。當被問及這些不明物體是否可能來自外太空時，北美航太防衛司令范赫克表示，「目前沒有排除任何事」。

美加邊境的休倫湖上空（Lake Huron）週日（12日）出現一不明飛行物體，隨後在總統拜登（Joe Biden）的指示下遭美軍擊落。這是8天內美軍第四次擊落闖進空域的物體，美國防部表示這在和平時期「史無前例」。

美國國防部12日證實，美國F-16戰鬥機在當地時間下午，用一枚AIM-9X「響尾蛇」飛彈擊落了密西根州休倫湖上空一個空中物體，此物體飛行高度大約為2萬英尺（6公里）。美國國防部強調，該物體未被評估為軍事威脅，但存在「飛行危險」，並且具有潛在的監視威脅。

一位政府高層告訴《美聯社》，週日被擊落的物體是八角形，懸掛著繩索，飛行高度很低，目前未能辨別其有效載荷。

這是近期美國領空第幾次出現不明飛行物？

這是連續3天北美領空出現不明物體。週六（11日），一個不明物體在加拿大北部被擊落；週五（10日），美國F-22戰鬥機在阿拉斯加領空擊落了另一個不明物體。

這也是第四次美國擊落空中不明物體。

  • 2月4日：美軍在南卡羅來納海岸擊落一個中國偵察氣球，約有3個校車大。這個氣球於當地時間2月2日晚間發現，證實來自中國，美國懷疑是為了蒐集敏感情資，但中國堅稱是「民用科研無人飛艇」。
  • 2月10日：美國在阿拉斯加北部擊落一個飛行物，約有一輛小型汽車那麼大，形狀接近圓柱體，像是一種飛艇。這個飛行物沒有推進或控制系統，但是是朝北極方向飛行。
  • 2月11日：距離美國邊境約100英里（160公里）的加拿大育空地區上空出現一個高空飛行物體，加拿大總理下令將之擊落，在加拿大與美國協調下，該物體被一架美國F-22戰鬥機擊落。
  • 2月12日：美國戰鬥機在休倫湖附近擊落了第四個高空不明物體。

不明物體是什麼？都是氣球嗎？

除了早前被擊落的氣球外，目前尚不清楚後續的飛行物體是什麼。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，美國情報人員認為週五和週六擊落的物體都是氣球，但比一個星期以前在大西洋上空擊落的中國間諜氣球小得多，外觀也不同，飛行高度也較低，都在大約4萬英尺（12公里）的高度飛行。

不過美國國防部發言人就此回應，週五和週六被擊落的兩個物體與之前的氣球不太相似；一位高級官員告訴美國廣播公司ABC News），最近被擊落的物體很可能是氣象氣球，而不是監視設備；據《美聯社》掌握資訊，這兩個物體都被認為有載東西，但無法說明是誰發射了這些物體，官員們正設法查明它們的來源。

北美航太防衛司令范赫克（Glen VanHerck）表示，至今軍方稱這些不明飛行物為「物體」而非「氣球」是有原因的，主因在於仍不確定這些物體如何飄浮、用何種方式前進、以及來自哪裡，「我無法界定它們如何飄浮，可能是結構內有一個氣球，或是某種推進系統，但顯然，它們能夠飄浮。」

范赫克也重申美國仍不清楚這些物體來自哪一國，呼籲外界先不要歸類於特定國家，「我們不知道。」

美國參議院民主黨領袖舒默表示，美國官員正迅速收集這些物體殘骸， 軍方和情報部門專注於收集和累積資訊，並進行綜合分析。「我認為我們的軍隊、我們的情報部門在現在和未來都做得很好」，舒默說，「但為什麼——為什麼早在川普政府時期就沒有人知道這一點？」「我們對此不知情是很瘋狂的！」

中國外交部目前並未就此作出回應。

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Photo Credit: GettyImages
船員在南卡羅來納中打撈2月5日擊落的中國氣球。

為什麼最近這麼多氣球被發現？

美國戰鬥機在8天內擊落4個物體，美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）表示，美軍攔截不明飛行物體益發頻繁，與調高雷達靈敏度有關。

「鑑於我們上週六擊落了中國氣球，我們一直更仔細地審查這樣高度的領空，包括增強我們的雷達，這大概可以部分解釋為何過去一週偵測到的物體有所增加。」達爾頓指出。

達爾頓表示，官員們目前無法明確判斷這些物體是什麼，她也強調，這些物體沒有構成軍事威脅，但「它們的路徑靠近國防部敏感地區，飛行高度可能對民航構成威脅，因此引起了人們的關注」，她說這些物體遭擊落，是出於保護美國安全和利益謹慎行事

不明物體可能來自外星人？官員稱「不排除任何可能性」

當被問及這些不明物體是否可能來自外太空時，北美航太防衛司令范赫克表示，「我會讓情報單位及反情報單位弄清楚，我沒有排除任何事」，「現階段我們持續評估所有威脅或潛在威脅。」

不過美國國防部官員告訴《路透社》「沒有跡象顯示近期擊落事件與外星人有關」。

國國防部近年成立新單位「UAP」（不明空中現象，unidentified aerial phenomena），專門調查UFO通報事件，目前已經有數百份正在調查的紀錄報告，範圍涵蓋太空、領空和水下，但美國國防部表示，它還沒有找到證據表明外星生命曾造訪過地球。

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核稿編輯：翁世航


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