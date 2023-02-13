美軍8天內擊落4個不明飛行物：它們都是氣球嗎？是否有可能來自外星人？

美加邊境的休倫湖上空（Lake Huron）週日（12日）出現一不明飛行物體，隨後在總統拜登（Joe Biden）的指示下遭美軍擊落。這是8天內美軍第四次擊落闖進空域的物體，美國防部表示這在和平時期「史無前例」。

美國國防部12日證實，美國F-16戰鬥機在當地時間下午，用一枚AIM-9X「響尾蛇」飛彈擊落了密西根州休倫湖上空一個空中物體，此物體飛行高度大約為2萬英尺（6公里）。美國國防部強調，該物體未被評估為軍事威脅，但存在「飛行危險」，並且具有潛在的監視威脅。

一位政府高層告訴《美聯社》，週日被擊落的物體是八角形，懸掛著繩索，飛行高度很低，目前未能辨別其有效載荷。

BREAKING: The U.S. military has shot down an unidentified object over Lake Huron. https://t.co/uBy8kplt8G — Breaking News (@BreakingNews) February 12, 2023

這是近期美國領空第幾次出現不明飛行物？

這是連續3天北美領空出現不明物體。週六（11日），一個不明物體在加拿大北部被擊落；週五（10日），美國F-22戰鬥機在阿拉斯加領空擊落了另一個不明物體。

這也是第四次美國擊落空中不明物體。

2月4日： 美軍在南卡羅來納海岸擊落一個中國偵察氣球，約有3個校車大。這個氣球於當地時間2月2日晚間發現，證實來自中國，美國懷疑是為了蒐集敏感情資，但中國堅稱是「民用科研無人飛艇」。

美軍在南卡羅來納海岸擊落一個中國偵察氣球，約有3個校車大。這個氣球於當地時間2月2日晚間發現，證實來自中國，美國懷疑是為了蒐集敏感情資，但中國堅稱是「民用科研無人飛艇」。 2月10日： 美國在阿拉斯加北部擊落一個飛行物，約有一輛小型汽車那麼大，形狀接近圓柱體，像是一種飛艇。這個飛行物沒有推進或控制系統，但是是朝北極方向飛行。

美國在阿拉斯加北部擊落一個飛行物，約有一輛小型汽車那麼大，形狀接近圓柱體，像是一種飛艇。這個飛行物沒有推進或控制系統，但是是朝北極方向飛行。 2月11日： 距離美國邊境約100英里（160公里）的加拿大育空地區上空出現一個高空飛行物體，加拿大總理下令將之擊落，在加拿大與美國協調下，該物體被一架美國F-22戰鬥機擊落。

距離美國邊境約100英里（160公里）的加拿大育空地區上空出現一個高空飛行物體，加拿大總理下令將之擊落，在加拿大與美國協調下，該物體被一架美國F-22戰鬥機擊落。 2月12日：美國戰鬥機在休倫湖附近擊落了第四個高空不明物體。

不明物體是什麼？都是氣球嗎？

除了早前被擊落的氣球外，目前尚不清楚後續的飛行物體是什麼。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，美國情報人員認為週五和週六擊落的物體都是氣球，但比一個星期以前在大西洋上空擊落的中國間諜氣球小得多，外觀也不同，飛行高度也較低，都在大約4萬英尺（12公里）的高度飛行。

US shoots down high-altitude object over Canada https://t.co/j14qKV44Et — Financial Times (@FT) February 11, 2023

不過美國國防部發言人就此回應，週五和週六被擊落的兩個物體與之前的氣球不太相似； 一位高級官員告訴美國廣播公司（ ABC News） ，最近被擊落的物體很可能是氣象氣球，而不是監視設備；據《美聯社》掌握資訊，這兩個物體都被認為有載東西，但無法說明是誰發射了這些物體， 官員們 正設法查明它們的來源。

北美航太防衛司令范赫克（Glen VanHerck）表示，至今軍方稱這些不明飛行物為「物體」而非「氣球」是有原因的，主因在於仍不確定這些物體如何飄浮、用何種方式前進、以及來自哪裡，「我無法界定它們如何飄浮，可能是結構內有一個氣球，或是某種推進系統，但顯然，它們能夠飄浮。」

范赫克 也重申美國仍不清楚這些物體來自哪一國，呼籲外界先不要歸類於特定國家，「我們不知道。」

美國參議院民主黨領袖舒默表示， 美國官員正迅速收集這些物體殘骸， 軍方和情報部門 專注於收集和累積資訊，並進行綜合分析。「 我認為我們的軍隊、我們的情報部門在現在和未來都做得很好」，舒默說，「但為什麼——為什麼早在川普政府時期就沒有人知道這一點？」「我們對此不知情是很瘋狂的！」

中國外交部目前並未就此作出回應。

Photo Credit: GettyImages 船員在南卡羅來納中打撈2月5日擊落的中國氣球。

為什麼最近這麼多氣球被發現？

美國戰鬥機在8天內擊落4個物體， 美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）表示，美軍攔截不明飛行物體益發頻繁，與調高雷達靈敏度有關。

「鑑於我們上週六擊落了中國氣球，我們一直更仔細地審查這樣高度的領空，包括增強我們的雷達，這大概可以部分解釋為何過去一週偵測到的物體有所增加。」 達爾頓指出。

達爾頓表示，官員們目前無法明確判斷這些物體是什麼，她也強調，這些物體沒有構成軍事威脅，但「 它們的路徑靠近國防部敏感地區，飛行高度可能對民航構成威脅，因此引起了人們的關注」，她說 這些物體遭擊落，是出於保護美國安全和利益謹慎行事 。

不明物體可能來自外星人？官員稱「不排除任何可能性」

當被問及這些不明物體是否可能來自外太空時，北美航太防衛司令范赫克表示，「我會讓情報單位及反情報單位弄清楚，我沒有排除任何事」，「現階段我們持續評估所有威脅或潛在威脅。」

不過 美國國防部官員告訴《路透社》， 「沒有跡象顯示近期擊落事件與外星人有關」。

美 國國防部近年成立新單位「UAP」（不明空中現象， unidentified aerial phenomena），專門調查UFO通報事件，目前已經有數百份正在調查的紀錄報告，範圍涵蓋 太空、領空和水下，但美國國防部表示， 它還沒有找到證據表明外星生命曾造訪過地球。

The Pentagon just held a #ChinaSpyBalloon briefing:



1) These were the first time NORAD found an airborne object that was then shot down in US airspace



2) They haven't been able to classify what 2nd, 3rd, 4th objects are



3) When asked about Aliens - "Haven't ruled it out"



4)… https://t.co/j013CH3Yyy pic.twitter.com/kgjscYYOOe — Jeff Schvey (@jeff_schvey) February 13, 2023

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核稿編輯：翁世航