美軍8天內擊落4個不明飛行物：它們都是氣球嗎？是否有可能來自外星人？
我們想讓你知道的是
美國戰鬥機在8天內擊落4個物體，除了早前被擊落的氣球外，目前尚不清楚後續的飛行物體是什麼。當被問及這些不明物體是否可能來自外太空時，北美航太防衛司令范赫克表示，「目前沒有排除任何事」。
美加邊境的休倫湖上空（Lake Huron）週日（12日）出現一不明飛行物體，隨後在總統拜登（Joe Biden）的指示下遭美軍擊落。這是8天內美軍第四次擊落闖進空域的物體，美國防部表示這在和平時期「史無前例」。
美國國防部12日證實，美國F-16戰鬥機在當地時間下午，用一枚AIM-9X「響尾蛇」飛彈擊落了密西根州休倫湖上空一個空中物體，此物體飛行高度大約為2萬英尺（6公里）。美國國防部強調，該物體未被評估為軍事威脅，但存在「飛行危險」，並且具有潛在的監視威脅。
一位政府高層告訴《美聯社》，週日被擊落的物體是八角形，懸掛著繩索，飛行高度很低，目前未能辨別其有效載荷。
這是近期美國領空第幾次出現不明飛行物？
這是連續3天北美領空出現不明物體。週六（11日），一個不明物體在加拿大北部被擊落；週五（10日），美國F-22戰鬥機在阿拉斯加領空擊落了另一個不明物體。
這也是第四次美國擊落空中不明物體。
- 2月4日：美軍在南卡羅來納海岸擊落一個中國偵察氣球，約有3個校車大。這個氣球於當地時間2月2日晚間發現，證實來自中國，美國懷疑是為了蒐集敏感情資，但中國堅稱是「民用科研無人飛艇」。
- 2月10日：美國在阿拉斯加北部擊落一個飛行物，約有一輛小型汽車那麼大，形狀接近圓柱體，像是一種飛艇。這個飛行物沒有推進或控制系統，但是是朝北極方向飛行。
- 2月11日：距離美國邊境約100英里（160公里）的加拿大育空地區上空出現一個高空飛行物體，加拿大總理下令將之擊落，在加拿大與美國協調下，該物體被一架美國F-22戰鬥機擊落。
- 2月12日：美國戰鬥機在休倫湖附近擊落了第四個高空不明物體。
不明物體是什麼？都是氣球嗎？
除了早前被擊落的氣球外，目前尚不清楚後續的飛行物體是什麼。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，美國情報人員認為週五和週六擊落的物體都是氣球，但比一個星期以前在大西洋上空擊落的中國間諜氣球小得多，外觀也不同，飛行高度也較低，都在大約4萬英尺（12公里）的高度飛行。
不過美國國防部發言人就此回應，週五和週六被擊落的兩個物體與之前的氣球不太相似；一位高級官員告訴美國廣播公司（ABC News），最近被擊落的物體很可能是氣象氣球，而不是監視設備；據《美聯社》掌握資訊，這兩個物體都被認為有載東西，但無法說明是誰發射了這些物體，官員們正設法查明它們的來源。
北美航太防衛司令范赫克（Glen VanHerck）表示，至今軍方稱這些不明飛行物為「物體」而非「氣球」是有原因的，主因在於仍不確定這些物體如何飄浮、用何種方式前進、以及來自哪裡，「我無法界定它們如何飄浮，可能是結構內有一個氣球，或是某種推進系統，但顯然，它們能夠飄浮。」
范赫克也重申美國仍不清楚這些物體來自哪一國，呼籲外界先不要歸類於特定國家，「我們不知道。」
美國參議院民主黨領袖舒默表示，美國官員正迅速收集這些物體殘骸， 軍方和情報部門專注於收集和累積資訊，並進行綜合分析。「我認為我們的軍隊、我們的情報部門在現在和未來都做得很好」，舒默說，「但為什麼——為什麼早在川普政府時期就沒有人知道這一點？」「我們對此不知情是很瘋狂的！」
中國外交部目前並未就此作出回應。
為什麼最近這麼多氣球被發現？
美國戰鬥機在8天內擊落4個物體，美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）表示，美軍攔截不明飛行物體益發頻繁，與調高雷達靈敏度有關。
「鑑於我們上週六擊落了中國氣球，我們一直更仔細地審查這樣高度的領空，包括增強我們的雷達，這大概可以部分解釋為何過去一週偵測到的物體有所增加。」達爾頓指出。
達爾頓表示，官員們目前無法明確判斷這些物體是什麼，她也強調，這些物體沒有構成軍事威脅，但「它們的路徑靠近國防部敏感地區，飛行高度可能對民航構成威脅，因此引起了人們的關注」，她說這些物體遭擊落，是出於保護美國安全和利益謹慎行事。
不明物體可能來自外星人？官員稱「不排除任何可能性」
當被問及這些不明物體是否可能來自外太空時，北美航太防衛司令范赫克表示，「我會讓情報單位及反情報單位弄清楚，我沒有排除任何事」，「現階段我們持續評估所有威脅或潛在威脅。」
不過美國國防部官員告訴《路透社》，「沒有跡象顯示近期擊落事件與外星人有關」。
美國國防部近年成立新單位「UAP」（不明空中現象，unidentified aerial phenomena），專門調查UFO通報事件，目前已經有數百份正在調查的紀錄報告，範圍涵蓋太空、領空和水下，但美國國防部表示，它還沒有找到證據表明外星生命曾造訪過地球。
新聞來源
- US jets down 4 objects in 8 days, unprecedented in peacetime（AP News）
- What we know about the flying objects over North America（BBC）
- US on ‘heightened alert,’ increasing scrutiny of airspace after downing ‘unidentified object’ over Lake Huron（Fox News）
- Ruling out aliens? Senior U.S. general says not ruling out anything yet（Reuters）
延伸閱讀
- 中國間諜氣球所引發的不只是外交危機，更是觸動美國敏感的類冷戰神經
- 中國偵察氣球有螺旋槳和舵，傳美認定為間諜飛船，白宮：中國間諜氣球「艦隊」遍布五大洲
- 美國調查人員打撈中國間諜氣球，能從碎片殘骸中找到什麼秘密？
- 一文詳解什麼是間諜氣球、氣象氣球、防空氣球、網路氣球
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。