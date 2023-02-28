受害者遭持槍搶劫，警方只以「搶奪罪」受理而非「強盜罪」，為什麼？
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桃園發生一起持槍搶劫案，歹毒透過製造假車禍奪走鉅款，受害者事後向派出所報案，卻發現員警只以本刑5年以下的《搶奪罪》受理，而非5年以上的《強盜罪》，兩罪之間的定義差別在哪呢？
根據新聞報導，桃園市邱姓、佘姓兩名男子一日在進行完虛擬貨幣交易後，帶著五百多萬元的現金搭乘計程車離開，沒想到就遭後方車輛製造假車禍，且有三名歹徒分別持槍、利器及辣椒水攻擊並奪走鉅款。
兩名受害者向警方報案後，卻發現派出所員警竟然只以「搶奪罪」受理，而非罪刑較重的「強盜罪」，認為警方有吃案之嫌。
強盜、搶奪差別在哪？有這麼容易搞錯嗎？
強盜罪規定在《刑法》第328條「（第1項）意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處五年以上有期徒刑。」指的是使用各種違反被害人意願的「強制手段」取走其財物。
其中所謂「不能抗拒」，指的是當被害人面對強制手段時，依客觀判斷認為其身體或精神受到壓制而不能自由行動時，就達到不能抗拒的程度。
搶奪罪規定在《刑法》第325條「（第1項）意圖為自己或第三人不法之所有，而搶奪他人之動產者，處六月以上五年以下有期徒刑。」意思是必須要在趁人不注意、來不及反抗的時候搶走財物才算。如果在搶走財物後為了脫逃而對被害人施以強暴脅迫，就會成立《刑法》第329條之準強盜罪，不再只是強奪行為。
由上可知，兩者差別最大的地方就在於手段強度的不同，一樣是使用暴力的手段，但強度達到使人不能抗拒程度者就是強盜罪，未達到此程度者就論強奪罪。這一來以往間，刑度可是五年以上或五年以下的差異，可說天差地遠。
講到犯罪手段的差異，大家所熟知的「竊盜罪」則是強度最輕微的，需要以「和平手段」破壞他人對財務的持有關係，也就是以非暴力的手段偷偷摸摸地摸走財物，才屬於竊盜的範疇。
加重事由
不論強盜或是搶奪罪規定，致人於死或致重傷者皆有加重結果產生：
此外，不論強盜、搶奪或是竊盜罪，只要犯罪時具備《刑法》第321條第1項各款情形，亦都分別有加重刑度之規定：
一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。
二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。
三、攜帶兇器而犯之。
四、結夥三人以上而犯之。
五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。
六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。
在大部分的情況其實並不難區分這些罪名的差異，也由於近年來出現員警種種違法盤查、阻止民眾蒐證等濫權行為，更令人對警察的專業能力感到質疑。
而警方後來也對新聞的案件有所澄清，表示員警於第一時間受理報案時所登載的案類，還是會在經過調查後適當更改為正確的種類，而此案也在調查、追緝後將嫌犯逮捕並依強盜罪前移送法辦。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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