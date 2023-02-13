告別杜特蒂的「親中遠美」，小馬可仕的「獨立自主」外交也不代表完全押注美國
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小馬可仕在當選菲律賓總統後，有別於杜特蒂時代的「爭議」政策，除了表明以温和手段處理國内毒品問題，還有擺脫杜特蒂「親中遠美」的風格，以突顯「獨立自主」色彩的外交政策。如上任後首訪中國，但對美關係上加強了防務合作，如最近同意新開放4個基地給美軍使用。
2月2日，正在菲律賓進行訪問的美國國防部長奧斯汀（Lloyd James Austin III） 與該國國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr）發表聲明，重申《美菲共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty，MDT）會涵蓋在南海範圍的菲律賓武裝部隊、公共船隻、飛機等既有承諾。
奧斯汀更公開「感激」（appreciate）菲國根據2014年簽訂的《加強國防合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），在原定5個基地的基礎上，再額外增添4個軍事基地，準許美軍有限度使用。
在中美關係陷入低谷、台海衝突隨時升温的形勢下，「堅定不移」（ironclad）的美菲關係，是代表著菲律賓已經沽注一擲，把所有賭注都押在美國一方嗎？
審視杜特蒂及小馬可仕的對美態度
上屆總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，2016~22）任期展開首年，外界見證著美菲關係從前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III，2010~16）的高峰期急速滑落至冰點。杜特蒂不但公開用髒話「回敬」美國總統歐巴馬（Barack Obama）對「毒品戰爭」産生人權問題的批評，要求美國撤去所有在菲南民答那峨島（Mindanao）的「特種部隊」，更公開「宣佈」菲律賓將會聯同中國和俄羅斯「對抗世界」，與美國「分道揚鑣」（註：後來杜特蒂「呈清」菲律賓不會與美國中止盟友關係），暫停一切菲軍與美軍在南海的聯合海上巡邏。以上一切都在杜特蒂上任的半年間發生。
事實上，杜特蒂在整個任期結束前，一次都沒有去美國進行官方訪問。縱使美國總統拜登去年4月邀請所有東協領導人到美國出席特別峰會，杜特蒂仍然以「確保不會與新總統的意願産生衝突」為由拒絶出席。相比前總統雅羅育夫人（Gloria Macapagal-Arroyo，2001~2010）及艾奎諾三世分別有16次和7次的訪美紀錄（包括出席聯合國大會），足見杜特蒂打破美菲關係的部分傳統禮節。
此外，杜特蒂也為了「毒品戰爭」的主要打手、前警察總長德拉羅薩（Ronald dela Rosa）被美國政府取消簽証一事大發雷霆，公開威脅取消1998年簽署的《美菲訪問部隊協議》（Visiting Force Agreement，VFA）。VFA列出了美菲軍隊互相訪問的程序以及設備進出口的規則，同時亦奠定了美菲「肩並肩」（Balikatan）軍事演習的法律基礎，是美菲軍事合作很重要的法律文件。杜特蒂最終經過三次暫緩VFA的中止計劃後，才終於打消了念頭，否則美菲關係的裂痕恐怕要很長時間才可療癒。
小馬可仕沒有杜特蒂的反美背景，其家族與美國關係甚至頗為密切。小馬可仕在上任前，已有意修補美菲關係。早在去年6月初，還是總統當選人（president-elect）的小馬可仕已經在馬尼拉與美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）會晤，對話内容包括尋求深化同盟關係的方法。8月初，小馬可仕與美國國務卿布林肯會面，公開表示「美菲的特殊關係把我們緊密地連接起來」。9月中旬，小馬可仕出席聯合國大會會議期間，趁機與美國總統拜登（Joe Biden）會面，強調菲律賓一直都是美國的「夥伴、盟友、朋友」，明言菲律賓的外交政策基本原則是要「鼓勵和平」（encourage peace），感激美國一直在區内維持和平之餘，更坦言「菲律賓的未來不可能沒有美國」。
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