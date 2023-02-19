報告：中國「戰略文化清洗」維吾爾族，「木卡姆」歌舞藝術淪為中共宣傳表演
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一份新的研究報告顯示，中國政府對不少被UNESCO列為文化遺產的維族和其他少數民族傳統進行「文化清洗」。專家表示，北京透過關押文化傳承者或將文化傳統定罪的方式來取得對少數民族文化的掌控權。
文：William Yang
總部位於華府的「維吾爾人權項目」在美國時間週四（2月9日）發布一份新的報告，內容指出，中國政府在新疆對維吾爾人與其他少數民族穆斯林進行大規模關押與迫害，並破壞部分維吾爾與少數民族穆斯林文化遺產，稱這種做法已構成聯合國教科文組織（UNESCO）所謂的「戰略文化清洗」。
報告共同作者、英國倫敦大學亞非研究學院的維吾爾文化學者哈里斯（Rachel Harris）告訴DW：「正如國際刑事法院所述，剝奪和破壞文化遺產的行為往往是種族滅絕行為的前奏。一個政府對文化遺產的攻擊，都與直接鎖定特定族群有密不可分的關係。這是一種文化戰爭，主要目的在於消滅一個民族與其身份。」
該報告聚焦的五個文化傳統與自然景點：第一個是集合歌、舞與音樂的藝術表演的「新疆維吾爾木卡姆」；第二，吉爾吉斯的傳統史詩（Manas）；第三，維吾爾傳統聚會模式「麥西熱甫」；第四天山山脈，以及第五，新疆當地的古老引水系統坎兒井。哈里斯表示：「當這些文化遺產被中國政府與其在新疆的硬性治理模式一起並用時，這些文化遺產恐已成為種族滅絕行為的同謀。」
根據UNESCO的定義，構成「戰略文化清洗」的作法是基於個人和群體的文化、種族或宗教歸屬而蓄意將其作為打壓目標，同時故意和系統地破壞這些群體的文化遺產。這份報告以新疆境內，前述五個被聯合國教科文組織列為文化遺產的文化傳統或自然景色作為案例，突顯中國政府如何將管理這些文化遺產的權力，完全集中在當地政府與選定的商業夥伴手中。這些文化遺產也被當地政府作為獲取經濟利益，或宣傳政府認可的歷史與文化論述的工具。
著名維吾爾木卡姆表演者遭關押
結合歌、舞蹈與音樂的維吾爾木卡姆在2005年被UNESCO列為「人類口頭和非物質遺產代表作」，並在2008年被列入人類非物質文化遺產代表作名錄。然而，多位受僱於中國政府支持的劇團的維吾爾表演者自2017年起，遭當地政府任意拘留，另外還有多名在宗教場合表演木卡姆的伊斯蘭教教徒也被拘留。
「維吾爾人權項目」的報告還透露，新疆政府關閉了一個負責研究維吾爾木卡姆的機構，並對木卡姆的教學和表演進行了徹底的改革，讓這個文化遺產能符合習近平所推動的「多元統一」中華民族政策。一位熟知相關情況的海外維吾爾人告訴報告作者：「藝術學院的許多舞蹈和音樂學生被送到再教育營，而新疆藝術中心大約有30％到40％的員工也被送到再教育營。」
報告指出，部分獲釋的木卡姆表演者後來重新出現在大眾面前，但他們通常被要求進行宣傳政府民族政策的表演。此外，其他表演者獲釋後還在新疆電視台表演了讚揚習近平的歌曲。報告作者認為，中國政府對大量木卡姆表演者進行短期關押的作法，突顯中國政府認為音樂對促進維吾爾身份認同有重要的作用。
另一方面，報告作者說有證據顯示，新疆政府禁止並銷毀了教授木卡姆的教材，甚至將維吾爾語的歷史教科書作者判死刑。報告作者寫道：「中國政府在2018年春季進行的維吾爾語材料大清洗中，新疆藝術學院木卡姆項目中使用的一本教科書被禁止，相關副本也被燒燬，但這本教科書最初是在新疆教育局的支持下才出版的。」
而在中國政府嚴格的掌控下，在木卡姆表演中，表演者必須在維吾爾語跟中文的演唱間取得平衡，相關演出也必須包含中國表演者演奏維吾爾樂器，或維吾爾人表演中國傳統文化。報告作者哈里斯告訴DW：「從這五個文化遺產的案例中，我們看到文化傳承人被逮捕或強迫失蹤，相關文化也從他們手中被奪走。」
維吾爾傳統聚會成「犯罪活動」
除了維吾爾傳統藝術表演者被中國政府大量逮捕跟關押外，被稱為「麥西熱甫」的維吾爾傳統聚會模式，也在2009年前便被中國政府定義為犯罪活動。中國政府在2009年向聯合國教科文組織提交了「麥西熱甫」的相關提名文件，而報告作者指出，在相關提名的前後，新疆政府任意拘留了多名「麥西熱甫」的領導人或參與者。
這導致新疆當地維吾爾社群內無法延續「麥西熱甫」的傳統，相關文化被當地政府以台上演出方式重新呈現，作為娛樂旅客或文化外交的一種形式。報告作者指出，雖然在中國政府向聯合國教科文組織提交相關文件時，「麥西熱甫」在新疆當地受到各種程度的打壓，而新疆首府烏魯木齊同年7月5日還爆發了「烏魯木齊騷亂」，但聯合國依然在2010年批准了中國的申請文件，將「麥西熱甫」列為文化遺產。
報告指出，在通過聯合國的申請後，新疆政府以極端措施來控制「麥西熱甫」的呈現方式，主要以商業或政治目的來進行「麥西熱甫」的相關表演。報告作者寫道：「通常只有縣政府有權力組織『麥西熱甫』，而進行方式是相關單位要向縣政府提出申請，接著再向新疆自治區的政府提出申請，這顯示『麥西熱甫』已成一個非常嚴肅的政治事件，一般人無法自己組織『麥西熱甫』。」
報告作者哈里斯向DW表示，「麥西熱甫」是一個強化維吾爾社群連結非常重要的文化傳統，但過去30多年來，多項證據顯示中國政府對「麥西熱甫」進行殘酷鎮壓，2017年起，新疆政府也大規模逮捕參與相關聚會的人士，並直接禁止維吾爾人組織任何「麥西熱甫」。她說：「『麥西熱甫』已經從一個基層的文化實踐形式，轉換成一個完全由政府掌控的文化遺產。現在，中國政府將『麥西熱甫』搬上舞台，用來聲稱北京如何保護文化遺產，並剔除原本這個文化遺產的傳承人。」
「UNESCO應儘速展開調查」
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。