體脂多少才能有馬甲線？體重減少就能看到腹肌嗎？你必須考量這三大要點
我們想讓你知道的是
為什麼有些女生體脂21％就看得到腹肌，有些女生體脂18％還是看不到？除了整體的體脂率之外，體脂肪的分佈也是很大的因素之一。體脂同樣是20％的兩位女生，身形看起來可能會截然不同。體脂肪的分佈比例是基因決定的。有些人的體脂肪容易囤積在臀部，有些人則可能囤積在腰間。
瘦就會有腹肌嗎？其實不一定。
腹肌線條是許多人在接觸健身時追求的一大目標。每個人追求的腹肌線條可能不太一樣，不管是六塊肌還是馬甲線，如果你很在意自己有沒有腹肌，你要考量以下幾點：
1. 體脂率
一般來說，女生要看到腹肌線條，體脂率大概會需要低於20％。許多人會用Inbody測量自己的體脂率，但其實機器測量的體脂率是有一定的誤差值的。也許Inbody顯示你的體脂率16％，你卻還是完全看不到腹肌的線條，那有可能就是測量儀低估了你的體脂率。
體脂測量儀對記錄相對的體脂變化（如從25％減到20％）是有參考價值的，但是對於測量絕對體脂率還是尚有爭議的。設備的校準、版本新舊、計算參數與方式、身體狀態等都可能影響檢測出來的體脂率。
總而言之，體脂測量儀並不是絕對的。如果你覺得你的體脂已經夠低了卻還是看不見腹肌，那也許你認定自身的體脂率與現實是有落差的。
2. 體脂肪分布
你可能曾經看過某些腹肌線條與體脂率的對照表格，這些雖然能幫助你稍微了解腹肌與體脂率的關係，但這樣的對照圖並不適用於所有人。
為什麼有些女生體脂21％就看得到腹肌，有些女生體脂18％還是看不到？除了整體的體脂率之外，體脂肪的分布也是很大的因素之一。體脂同樣是20％的兩位女生，身形看起來可能會截然不同。體脂肪的分布比例是基因決定的。有些人的體脂肪容易囤積在臀部，有些人則可能囤積在腰間。
如果你的體脂肪自然傾向累積在肚子區域，你就要達到比一般人更低的體脂率才能顯出腹肌線條。
往好處想，如果你的體脂肪大多累積在肚子，你身體的其他區域（手臂、腿部等）的體脂肪就會相對少，也就容易看起來更緊實。
3. 腹部肌肉發展
除了體脂肪之外，腹部肌肉其實也是決定你有沒有腹肌的要素之一。有些女生可能很瘦、體脂很低，但肚子就是扁平的，看不到腹肌線條。
腹肌其實是由好幾個不同的肌群組成的（如腹直肌、腹外斜肌等），如果平常沒有在鍛鍊這些肌群，體脂再低可能也還是得不到你想要的線條。雖然說多數多關節動作都會訓練到核心，但如果你的目標是擁有明顯緊實的腹肌線條，那NULI會建議你每週額外跑個1－2次腹肌課表。
但大家也要小心，需要剛開始訓練腹肌的朋友，可能還不知道如何「核心發力」，訓練時反而會產生脖子酸、腰痠等現象。這樣子的訓練，對於腹肌也是無效的唷！如果有以上問題，請參考：「在家健身核心訓練指南｜練腹肌、脖子痠？掌握核心的發力技巧、馬甲線練出來」。
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本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna