《明天，我想重新喜歡上自己》：勸大家趁早遠離有毒的原生家庭，從精神上戒奶
我們想讓你知道的是
我身邊每個獨自在外面漂泊打拚不愛回家，尤其是逢年過節不愛回家的朋友，都有各自的細密心事，他們多半跟父母之間有這樣那樣的矛盾，沒辦法好好說話，沒辦法互相理解，只好選擇逃避，免得沒說幾句就不歡而散，互相傷害。
文：林夏薩摩
爸媽，長大後，我想和你們重新認識
螃蟹說過一句很經典的話：「長大以後，家可以經常回，但不能長住。」
我只用零點零三秒就理解了這句話的精髓，我們相視一笑，繼續繞著二中翻新後的操場散步。
螃蟹的心情我也有過，我身邊每個獨自在外面漂泊打拚不愛回家，尤其是逢年過節不愛回家的朋友，都有各自的細密心事，他們多半跟父母之間有這樣那樣的矛盾，沒辦法好好說話，沒辦法互相理解，只好選擇逃避，免得沒說幾句就不歡而散，互相傷害。
但故事一開始好像不是這樣的，如果把時間這盤錄音帶倒帶，讓時光逆流到兒時，那時我們還喜歡纏著爸媽，想讓他們別總想著工作賺錢，多陪陪我們，那時我們跟爸媽比現在親近得多，到底是哪個參數出問題了，長大後，反而跟父母相對無言、相看兩厭了？
某個微醺的午後，我跟菁菁躺在床上聊原生家庭，聊怎麼跟父母相處，聊了很久，聊到柔和的日光斜斜地從窗簾的縫隙裡穿過，偷偷踩在地板上，聊到魚缸裡的豹紋斑馬魚都跑過來偷聽。
她提到，青春期她跟爸媽的關係很緊張，就突然不知道該怎麼跟他們相處了，她甚至靈機一動飯前用手機連藍牙音響放點有年代感的音樂，巧妙地避免尬聊。
有一次跟爸爸鬧彆扭，晚飯時扒拉兩口飯就一個人跑到房間裡生悶氣了。
睡前，她爸跑過來說了一句：「爸爸也是第一次當爸爸，爸媽都在學著當父母。」那個瞬間她覺得自己像德善，活在被人守護而不自知的《請回答1988》裡。
跟爸媽的關係，起起伏伏，時好時壞。
去年年底，她在老家逛超市，看到個熟悉的身影抱著一堆東西站在收銀台那裡排隊，走近幾步後確認了判斷，那個長得帥、讀書好的男神，如今身材發福，臉上擠滿了肉，普普通通地站在人堆裡。她忽然失落，忽然理性。
人都是會變的呀，從17歲到29歲，13年過去了，13年可以發生很多事情改變很多東西的。
她從來沒意識到她跟爸媽之間有13年相處的空白，讀大學以後，工作以後，大部分時間一個人在外面生活，習慣了什麼都靠自己，跟父母沒什麼有效的交流，沒共同的話題可以聊，加上中國的父母大多是「大家長式」的，講究權威，而她又是很有主見的人，難免起衝突。
在不斷的摩擦、和好，摩擦、和好中，她總結了跟父母相處很重要的一點——「去意義化」。
成年後一定要轉變角色當掌舵人，反思自己也讓父母反思，他們有哪些做得不好的地方，他們有沒有自己的精神寄託？父母在栽培孩子的時候，總是抱有很多期望，他們把很多東西都「意義化」了，潛移默化地教育我們力爭上游當「人上人」，但他們所期待的「人上人」又未必是我們真正想要的，所以，長大以後，我們要「去意義化」，定義自己的生活，而不是照搬父母給的邏輯。
當你有了獨立的人格和判斷力，當父母看到了你的成長，看到你對人生的把控，他們會基於放心的前提，慢慢放手，退到台下的觀眾區坐著，把人生的舞臺交還給你。
她還舉了個例子，她個人不太喜歡微商，她媽媽退休以後閑著無聊加入了某個搞知識付費的微商社群，今天上網課學乾貨，明天社群做分享的，忙得不亦樂乎。
她開始很不放心，想阻止來著，可後來想通了，只要媽媽不被騙錢，只要她開心就好了。多理解一點，少干涉一點，關係肯定會變好的。
說起來，《你好，李煥英》無疑是2021年春節檔的最大黑馬。我和喬夕一起看的，從國泰電影院出來往她家走的路上，我問她打幾分，她說如果按豆瓣的評分體系的話，三星到四星之間吧，但有一星情感分。我說，我也是。
單從劇本層面講，《你好，李煥英》沒太多驚喜，但勝在真摯動人，演員的完成度很高。絕大多數人的淚點都從「她那時候還不會縫褲子」開始，我也不例外。
我這裡最大的淚點，就是電影臨近尾聲的那一句淡淡的「從我記事起，媽媽就是個中年婦女的樣子，所以我總是忘記，媽媽曾經也是個花季少女」。
從我有記憶開始，家裡的相冊就七零八落的，媽媽年輕時候的照片不多，僅有的那兩三張照片還是年輕時跟朋友的合照，但哪怕照片泛黃許久，也難掩明豔之色。
媽媽那時還很苗條，滿臉膠原蛋白，也燙過頭髮染過色，戴很誇張的金色耳環，穿簡約好看的襯衫和剪裁講究的藍色喇叭褲，一臉自信，笑容無邪。這些肉眼可見，但我卻不知道，也從來沒問過，她的17歲坐在誰的單車後面，有過什麼念念不忘，又是什麼讓她決定嫁給我爸。
她現在年紀大了，有點胖，怕三高，不敢吃大葷，不敢吃甜的，那年輕的時候呢，她20歲的時候呢，有什麼很愛吃的東西嗎？她們那個年代，在廠裡上班的時候，日子是怎樣的濃淡。
為什麼我以前從來沒想過這些問題？很多時候，我只是單方面覺得他們不理解我，自說自話，根本不理解我想要的東西，但我也沒有認真思考過他們為什麼會那樣說，那樣想，他們擔心的是什麼？他們的言行背後更深層次的動機是什麼？
後來的某個晚上，我給媽媽打了一個長達兩個多小時的電話。我們重新認識了。
我們從來沒有講過這麼長時間的電話，也從來沒有如此坦白、如此心平氣和地溝通。
那晚，我像法醫做解剖一樣，把所有我的現狀、思考和判斷，順著生活的軌跡和紋理一層層剝開，把我對愛情、婚姻和事業的想法，對寫作的追求，為什麼之前一直沒認真考慮過婚姻大事之類的（我很害怕結完婚後的角色轉變，我怕在我自己還是小孩子心性的情況下，沒辦法當好一個「大人」，沒辦法承擔好家庭的責任，同時扮演好好老婆、好媽媽、好媳婦的角色，我怕我搞不定，我還害怕我結完婚後，會囿於生活的安定和瑣碎，失去寫作上的靈氣，我還沒寫出過很滿意的長篇小說）……
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。