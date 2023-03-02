《明天，我想重新喜歡上自己》：勸大家趁早遠離有毒的原生家庭，從精神上戒奶

文：林夏薩摩

爸媽，長大後，我想和你們重新認識

螃蟹說過一句很經典的話：「長大以後，家可以經常回，但不能長住。」

我只用零點零三秒就理解了這句話的精髓，我們相視一笑，繼續繞著二中翻新後的操場散步。

螃蟹的心情我也有過，我身邊每個獨自在外面漂泊打拚不愛回家，尤其是逢年過節不愛回家的朋友，都有各自的細密心事，他們多半跟父母之間有這樣那樣的矛盾，沒辦法好好說話，沒辦法互相理解，只好選擇逃避，免得沒說幾句就不歡而散，互相傷害。

但故事一開始好像不是這樣的，如果把時間這盤錄音帶倒帶，讓時光逆流到兒時，那時我們還喜歡纏著爸媽，想讓他們別總想著工作賺錢，多陪陪我們，那時我們跟爸媽比現在親近得多，到底是哪個參數出問題了，長大後，反而跟父母相對無言、相看兩厭了？

某個微醺的午後，我跟菁菁躺在床上聊原生家庭，聊怎麼跟父母相處，聊了很久，聊到柔和的日光斜斜地從窗簾的縫隙裡穿過，偷偷踩在地板上，聊到魚缸裡的豹紋斑馬魚都跑過來偷聽。

她提到，青春期她跟爸媽的關係很緊張，就突然不知道該怎麼跟他們相處了，她甚至靈機一動飯前用手機連藍牙音響放點有年代感的音樂，巧妙地避免尬聊。

有一次跟爸爸鬧彆扭，晚飯時扒拉兩口飯就一個人跑到房間裡生悶氣了。

睡前，她爸跑過來說了一句：「爸爸也是第一次當爸爸，爸媽都在學著當父母。」那個瞬間她覺得自己像德善，活在被人守護而不自知的《請回答1988》裡。

跟爸媽的關係，起起伏伏，時好時壞。

去年年底，她在老家逛超市，看到個熟悉的身影抱著一堆東西站在收銀台那裡排隊，走近幾步後確認了判斷，那個長得帥、讀書好的男神，如今身材發福，臉上擠滿了肉，普普通通地站在人堆裡。她忽然失落，忽然理性。

人都是會變的呀，從17歲到29歲，13年過去了，13年可以發生很多事情改變很多東西的。

她從來沒意識到她跟爸媽之間有13年相處的空白，讀大學以後，工作以後，大部分時間一個人在外面生活，習慣了什麼都靠自己，跟父母沒什麼有效的交流，沒共同的話題可以聊，加上中國的父母大多是「大家長式」的，講究權威，而她又是很有主見的人，難免起衝突。

在不斷的摩擦、和好，摩擦、和好中，她總結了跟父母相處很重要的一點——「去意義化」。

成年後一定要轉變角色當掌舵人，反思自己也讓父母反思，他們有哪些做得不好的地方，他們有沒有自己的精神寄託？父母在栽培孩子的時候，總是抱有很多期望，他們把很多東西都「意義化」了，潛移默化地教育我們力爭上游當「人上人」，但他們所期待的「人上人」又未必是我們真正想要的，所以，長大以後，我們要「去意義化」，定義自己的生活，而不是照搬父母給的邏輯。

當你有了獨立的人格和判斷力，當父母看到了你的成長，看到你對人生的把控，他們會基於放心的前提，慢慢放手，退到台下的觀眾區坐著，把人生的舞臺交還給你。

她還舉了個例子，她個人不太喜歡微商，她媽媽退休以後閑著無聊加入了某個搞知識付費的微商社群，今天上網課學乾貨，明天社群做分享的，忙得不亦樂乎。

她開始很不放心，想阻止來著，可後來想通了，只要媽媽不被騙錢，只要她開心就好了。多理解一點，少干涉一點，關係肯定會變好的。

說起來，《你好，李煥英》無疑是2021年春節檔的最大黑馬。我和喬夕一起看的，從國泰電影院出來往她家走的路上，我問她打幾分，她說如果按豆瓣的評分體系的話，三星到四星之間吧，但有一星情感分。我說，我也是。

單從劇本層面講，《你好，李煥英》沒太多驚喜，但勝在真摯動人，演員的完成度很高。絕大多數人的淚點都從「她那時候還不會縫褲子」開始，我也不例外。

我這裡最大的淚點，就是電影臨近尾聲的那一句淡淡的「從我記事起，媽媽就是個中年婦女的樣子，所以我總是忘記，媽媽曾經也是個花季少女」。

從我有記憶開始，家裡的相冊就七零八落的，媽媽年輕時候的照片不多，僅有的那兩三張照片還是年輕時跟朋友的合照，但哪怕照片泛黃許久，也難掩明豔之色。

媽媽那時還很苗條，滿臉膠原蛋白，也燙過頭髮染過色，戴很誇張的金色耳環，穿簡約好看的襯衫和剪裁講究的藍色喇叭褲，一臉自信，笑容無邪。這些肉眼可見，但我卻不知道，也從來沒問過，她的17歲坐在誰的單車後面，有過什麼念念不忘，又是什麼讓她決定嫁給我爸。

她現在年紀大了，有點胖，怕三高，不敢吃大葷，不敢吃甜的，那年輕的時候呢，她20歲的時候呢，有什麼很愛吃的東西嗎？她們那個年代，在廠裡上班的時候，日子是怎樣的濃淡。

為什麼我以前從來沒想過這些問題？很多時候，我只是單方面覺得他們不理解我，自說自話，根本不理解我想要的東西，但我也沒有認真思考過他們為什麼會那樣說，那樣想，他們擔心的是什麼？他們的言行背後更深層次的動機是什麼？

後來的某個晚上，我給媽媽打了一個長達兩個多小時的電話。我們重新認識了。

我們從來沒有講過這麼長時間的電話，也從來沒有如此坦白、如此心平氣和地溝通。

那晚，我像法醫做解剖一樣，把所有我的現狀、思考和判斷，順著生活的軌跡和紋理一層層剝開，把我對愛情、婚姻和事業的想法，對寫作的追求，為什麼之前一直沒認真考慮過婚姻大事之類的（我很害怕結完婚後的角色轉變，我怕在我自己還是小孩子心性的情況下，沒辦法當好一個「大人」，沒辦法承擔好家庭的責任，同時扮演好好老婆、好媽媽、好媳婦的角色，我怕我搞不定，我還害怕我結完婚後，會囿於生活的安定和瑣碎，失去寫作上的靈氣，我還沒寫出過很滿意的長篇小說）……