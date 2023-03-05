《打造黃金發育力》：缺鈣會影響身高，然而補鈣只會讓骨頭變硬、不會變長

文：陳奕成

吃鈣粉能幫助長高嗎？

不曉得爸爸媽媽們有有沒有聽過或看過這樣的說法嗎：「根據最新的國民營養調查，大部分的兒童每日鈣質攝取不足，所以讓孩子吃鈣片是一個補鈣助長高的好方法。」

相信家長們在各大網路平臺上都有被這樣的廣告臺詞轟炸過的經驗，但這種說法是正確的嗎？其實前半段是正確的：臺灣的兒童每日鈣質攝取量的確嚴重不足。但是後半段就是一個很大的誤導了：補鈣對於孩子的身高沒有幫助！

缺「鈣」會影響身高

首先，孩子缺鈣的確是會影響身高的。如果是因為遺傳疾病或是營養不良造成缺鈣的情況，臨床上被稱之為「佝僂症」。佝僂症主要的症狀都是和骨頭軟化有關係，所以小朋友很常有Ｏ型腿、Ｘ型腿等腿骨的變化，當然也就會有生長遲緩的表現。而鈣在人體的作用除了骨頭生成以外，對於肌肉和神經系統的運作也有很重要的影響。

所以一般缺鈣的孩子除了影響生長之外，常見的症狀還有：輕微的如手腳指麻木感、小腿容易抽筋、情緒改變；嚴重甚至會抽搐、心律不整、低血壓、心臟衰竭等有生命危險的症狀。

然而，就是因為鈣對於人體的運作那麼重要，所以一個健康沒有任何症狀而且身高都沿著生長曲線生長的孩子，基本上可以不用擔心體內鈣質不足。也就是說，「缺鈣長不高」並不代表「補鈣會長高」，因為大部分孩子體內鈣質的濃度並沒有達到缺乏的程度。

補鈣只會讓骨頭變硬、不會變長

但是很多家長應該都會很直覺地聯想：骨頭要變長就是需要鈣質阿，所以補鈣還是會幫助孩子長高吧？錯！

前面有提過，孩子身高的增加主要是靠長骨兩端的生長板，也就是長骨兩端的軟骨層，不斷分裂、合成所造成的結果。在這個過程中，最需要的是蛋白質，反而不是鈣質。補鈣對於骨質的累積和骨頭的健康當然有一定的好處，但是對生長的幫助極其有限。根據之前國外的研究報告指出：健康兒童在使用鈣的補充品一到三年後，和使用安慰劑的兒童相比，身高體重並沒有明顯的差距；但是在使用鈣的補充品三個月後，骨質密度就有顯著的增加。

因此我們在這裡先下一個結論：「補鈣只會讓骨頭變硬，並不會幫助骨頭長長。」希望長高要補充的還是以蛋白質為主。

如何補充「鈣」

然而根據最近的國民營養調查顯示，兒童每日攝取的鈣質量大約只有建議攝取量的一半，其實是嚴重不足的。因此建議家長們在日常的飲食上還是要注重高鈣食物的攝取，避免未來產生鈣質缺乏而影響孩子的身高。推薦的高鈣食物有：乳製品如鮮奶、乳酪；豆製品如豆乾、豆皮；海鮮類如小魚乾、蝦米；蔬菜類如海帶、髮菜、黑芝麻等。

換算起來，如果小朋友一天三餐中有包含：一份小魚乾（20克）、一份豆干（50克）、兩杯鮮奶（480毫升），其實很輕鬆就能達到每日鈣質建議攝取量，根本不需要額外花大錢買鈣片補充。

結論

雖然根據最新的調查結果顯示，很多孩子的鈣質每日攝取量的確嚴重不足，不過這不代表他們都有鈣質缺乏的問題，補充鈣質的首選還是應該以每日均衡的飲食為主，輔以高鈣食物的補充。除非抽血檢驗發現確實有鈣質缺乏的情況，或是對於這些高鈣食物有嚴重過敏或是不耐受的反應，不然不建議在沒有醫師指導下自行購買市售的鈣

補充品給孩子使用。

樂高小重點：

我國兒童每日鈣的攝取量不到建議量的一半。

使用鈣的補充品能增加兒童的骨質密度，但對於長高沒有顯著幫助。

補充鈣質應該以高鈣食物為主，而不是購買市售的鈣補充品。

書籍介紹

本文摘錄自《打造黃金發育力：掌握發育關鍵×飲食作息對策×生長問題治療 兒童內分泌專科醫師寫給父母的全方面生長指南》，台灣東販出版

作者：陳奕成

孩子日常營養要怎麼補充？低於生長線該如何追上？寶貝的GG好像有點短該怎麼辦？孩子可以吃保健食品嗎？

想長高喝轉骨湯與牛奶有效嗎？如何準備？如果孩子對牛奶過敏怎麼辦？難道只能恨天高了嗎！塑化劑到處有，該如何避免性早熟問題在孩子上發生？

關於孩子的生長，爸爸媽媽是否也有相同的疑問與焦慮呢？時下孩子的生長問題變成父母親最關心的課題之一，所以蒐羅坊間各式偏方與營養補給品，卻不曉得錯誤觀念反而「揠苗助長」！作者根據醫學文獻和多年的臨床經驗加以統整歸納，期望能提供給家長們最專業的說明和最清楚的建議，一起與爸媽幫助孩子「快樂長高」！

孩子各階段的成長都有注意事項，穩健成長的基礎是規律的作息，父母擁有正確的生長知識，陪伴孩子發育期快樂長高，本書收錄多年診間經驗，家長關心的生長問題都在書裡！

Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航