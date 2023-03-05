《打造黃金發育力》：缺鈣會影響身高，然而補鈣只會讓骨頭變硬、不會變長
我們想讓你知道的是
一個健康沒有任何症狀而且身高都沿著生長曲線生長的孩子，基本上可以不用擔心體內鈣質不足。也就是說，「缺鈣長不高」並不代表「補鈣會長高」，因為大部分孩子體內鈣質的濃度並沒有達到缺乏的程度。
文：陳奕成
吃鈣粉能幫助長高嗎？
不曉得爸爸媽媽們有有沒有聽過或看過這樣的說法嗎：「根據最新的國民營養調查，大部分的兒童每日鈣質攝取不足，所以讓孩子吃鈣片是一個補鈣助長高的好方法。」
相信家長們在各大網路平臺上都有被這樣的廣告臺詞轟炸過的經驗，但這種說法是正確的嗎？其實前半段是正確的：臺灣的兒童每日鈣質攝取量的確嚴重不足。但是後半段就是一個很大的誤導了：補鈣對於孩子的身高沒有幫助！
缺「鈣」會影響身高
首先，孩子缺鈣的確是會影響身高的。如果是因為遺傳疾病或是營養不良造成缺鈣的情況，臨床上被稱之為「佝僂症」。佝僂症主要的症狀都是和骨頭軟化有關係，所以小朋友很常有Ｏ型腿、Ｘ型腿等腿骨的變化，當然也就會有生長遲緩的表現。而鈣在人體的作用除了骨頭生成以外，對於肌肉和神經系統的運作也有很重要的影響。
所以一般缺鈣的孩子除了影響生長之外，常見的症狀還有：輕微的如手腳指麻木感、小腿容易抽筋、情緒改變；嚴重甚至會抽搐、心律不整、低血壓、心臟衰竭等有生命危險的症狀。
然而，就是因為鈣對於人體的運作那麼重要，所以一個健康沒有任何症狀而且身高都沿著生長曲線生長的孩子，基本上可以不用擔心體內鈣質不足。也就是說，「缺鈣長不高」並不代表「補鈣會長高」，因為大部分孩子體內鈣質的濃度並沒有達到缺乏的程度。
補鈣只會讓骨頭變硬、不會變長
但是很多家長應該都會很直覺地聯想：骨頭要變長就是需要鈣質阿，所以補鈣還是會幫助孩子長高吧？錯！
前面有提過，孩子身高的增加主要是靠長骨兩端的生長板，也就是長骨兩端的軟骨層，不斷分裂、合成所造成的結果。在這個過程中，最需要的是蛋白質，反而不是鈣質。補鈣對於骨質的累積和骨頭的健康當然有一定的好處，但是對生長的幫助極其有限。根據之前國外的研究報告指出：健康兒童在使用鈣的補充品一到三年後，和使用安慰劑的兒童相比，身高體重並沒有明顯的差距；但是在使用鈣的補充品三個月後，骨質密度就有顯著的增加。
因此我們在這裡先下一個結論：「補鈣只會讓骨頭變硬，並不會幫助骨頭長長。」希望長高要補充的還是以蛋白質為主。
如何補充「鈣」
然而根據最近的國民營養調查顯示，兒童每日攝取的鈣質量大約只有建議攝取量的一半，其實是嚴重不足的。因此建議家長們在日常的飲食上還是要注重高鈣食物的攝取，避免未來產生鈣質缺乏而影響孩子的身高。推薦的高鈣食物有：乳製品如鮮奶、乳酪；豆製品如豆乾、豆皮；海鮮類如小魚乾、蝦米；蔬菜類如海帶、髮菜、黑芝麻等。
換算起來，如果小朋友一天三餐中有包含：一份小魚乾（20克）、一份豆干（50克）、兩杯鮮奶（480毫升），其實很輕鬆就能達到每日鈣質建議攝取量，根本不需要額外花大錢買鈣片補充。
結論
雖然根據最新的調查結果顯示，很多孩子的鈣質每日攝取量的確嚴重不足，不過這不代表他們都有鈣質缺乏的問題，補充鈣質的首選還是應該以每日均衡的飲食為主，輔以高鈣食物的補充。除非抽血檢驗發現確實有鈣質缺乏的情況，或是對於這些高鈣食物有嚴重過敏或是不耐受的反應，不然不建議在沒有醫師指導下自行購買市售的鈣
補充品給孩子使用。
樂高小重點：
- 我國兒童每日鈣的攝取量不到建議量的一半。
- 使用鈣的補充品能增加兒童的骨質密度，但對於長高沒有顯著幫助。
- 補充鈣質應該以高鈣食物為主，而不是購買市售的鈣補充品。
書籍介紹
本文摘錄自《打造黃金發育力：掌握發育關鍵×飲食作息對策×生長問題治療 兒童內分泌專科醫師寫給父母的全方面生長指南》，台灣東販出版
作者：陳奕成
孩子日常營養要怎麼補充？低於生長線該如何追上？寶貝的GG好像有點短該怎麼辦？孩子可以吃保健食品嗎？
想長高喝轉骨湯與牛奶有效嗎？如何準備？如果孩子對牛奶過敏怎麼辦？難道只能恨天高了嗎！塑化劑到處有，該如何避免性早熟問題在孩子上發生？
關於孩子的生長，爸爸媽媽是否也有相同的疑問與焦慮呢？時下孩子的生長問題變成父母親最關心的課題之一，所以蒐羅坊間各式偏方與營養補給品，卻不曉得錯誤觀念反而「揠苗助長」！作者根據醫學文獻和多年的臨床經驗加以統整歸納，期望能提供給家長們最專業的說明和最清楚的建議，一起與爸媽幫助孩子「快樂長高」！
孩子各階段的成長都有注意事項，穩健成長的基礎是規律的作息，父母擁有正確的生長知識，陪伴孩子發育期快樂長高，本書收錄多年診間經驗，家長關心的生長問題都在書裡！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料