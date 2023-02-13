台灣國家聯盟退出協辦北市府二二八紀念活動，「加害者後代」蔣萬安：盼與社會和解
我們想讓你知道的是
台灣國家聯盟主任李邦孚表示，多數受害家屬無法容忍與蔣市府協辦活動，因此今（2023）年會自行在自由廣場舉辦紀念會，以冷處理的方式面對蔣家後代新市長。
二二八紀念日倒數兩週，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安動向備受關注，而他上週也透過文化局與受難者家屬談話，並強調自己非常關切相關議題。然而，許多受難者家屬並不埋單，過去幾年與台北市政府合辦紀念活動的台灣國家聯盟宣布這4年都不會與市府合作，「我們二二八受難者，為什麼要跟加害者一起合辦這個紀念會？」
蔣萬安所任命的台北市文化局長蔡詩萍曾擔任二二八事件紀念基金會董事，在二二八紀念日前兩週，他率先透過台北二二八紀念館館長蕭明治的安排，帶著蔣萬安與受難者家屬會面，其中包含蔣渭川女兒蔣節雲、徐征女兒徐光等4人。
蔡詩萍指出，受難者家屬在談話期間訴說受難回顧，「多數時間，蔣萬市長是靜靜的聽。閒或，也會由衷的流露他沈浸其中的傷感。」他並表示，在蔣節雲、徐光的寬容和期待下，蔣萬安在午後「上了一堂他必須補修的功課」，而這堂課還會繼續。
蔣萬安的敏感身份，讓這場會面成為媒體關注焦點，蔣萬安後續受訪時指出，這一直是他非常關切的議題，都還會請文化局做相關安排。
對此，根據《壹電視》報導，二二八事件紀念基金會董事、受難者家屬李慧生詢問蔣萬安，認不認同二二八事件與白色恐怖是他的阿公、阿祖和國民黨一些人做的事情，「我們需要知道加害者的角色，你自己說你是蔣家的後代，那你來處理」，李慧生批評，沒有真相、沒有道歉之前，蔣萬安與國民黨只是在玩兩面手法。
今年的中樞紀念儀式與前2年一樣不在台北舉行，前2年先後在高雄、基隆，今年則在台南，由二二八事件紀念基金會與二二八檔案紀念館、台南市政府一同主辦。台北的部分，李慧生表示，二二八事件紀念基金會今年也決定不與台北市政府的228合辦，會在28日下午2時28分在自由廣場舉行，「我們不願意跟屠夫的後代一起辦」。
台灣二二八關懷總會1月也發表聲明，在二二八遺屬的眼淚未乾、真相不交代、惡徒不懲的時候，會以堅定的態度，公開拒絕自稱蔣家血統的首都市長參與此後任何二二八追思紀念活動。
台灣國家聯盟不與北市府合辦紀念活動，蔣萬安：我非常關切
至於北市府的紀念儀式，根據《自由時報》報導，前台北市長柯文哲任內，均邀請不同立場的台北市二二八協會、台灣國家聯盟共同協辦。如今改由蔣萬安出任市長，台灣國家聯盟宣布不與北市府合作，即使受邀也不會出席，因為市長是蔣萬安。
台灣國家聯盟主任李邦孚表示，多數受害家屬無法容忍與蔣市府協辦活動，因此今（2023）年會自行在自由廣場舉辦紀念會，以冷處理的方式面對蔣家後代新市長。
今年由北市府主辦的二二八紀念活動與台北市二二八協會協辦，將於二二八和平公園舉行，蔣萬安會與二二八家屬代表獻花致敬。
面對台灣國家聯盟的退出，北市府發言人羅旺哲表示，這是蔣萬安非常關心的議題，會持續請文化局安排相關規劃，持續用心傾聽、坦然面對家屬，在市政層次上，北市府能做的事，絕不迴避。
蔣萬安今（13）早到松山國小時接受媒體聯訪再度回應，這是他非常關切的議題，所以上星期文化局也協助安排與受害者家屬見面，傾聽他們的想法心聲。接下來會請文化局安排相關的行程，「讓歷史回歸歷史，坦然面對、用心傾聽，還原歷史的真相，也希望政府能公布相關史料、檔案，最終我們都希望能跟社會和解。」
台灣國家聯盟主任：未來4年都會獨立舉辦
事實上，2021年、柯市府任內在台北的二二八紀念活動上，台灣國家聯盟就曾因活動邀請前總統馬英九致詞，因此退出協辦。聯盟當時表示，二二八受難家屬曾於2010年提告要求馬英九代表國民黨向台灣人道歉，但國民黨並不接受，可見其對二二八事件沒有悔意。
李邦孚再度受訪指出，前國史館館長張炎憲針對二二八的責任歸屬稱蔣介石是元兇，而蔣萬安自稱是他的後代，「我們二二八受難者，為什麼要跟加害者一起合辦這個紀念會？」
記者接連提問，蔣萬安要「做到什麼程度」，家屬才有可能接受，李邦孚直言「永遠沒有辦法接受」。一開始還有人想要去活動抗議，但李邦孚認為不用這樣鬧事情，分開做紀念活動就好，未來4年也會持續獨立舉辦二二八紀念活動。
有記者問到與北市府合辦活動的台北市二二八協會，李邦孚回應：「有一些二二八家屬是偏藍色的，少數幾位會跟他們一起合作。」
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核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。