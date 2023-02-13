2023/02/13,
政治

台灣國家聯盟退出協辦北市府二二八紀念活動，「加害者後代」蔣萬安：盼與社會和解

台灣國家聯盟退出協辦北市府二二八紀念活動，「加害者後代」蔣萬安：盼與社會和解
Photo Credit：中央社

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台灣國家聯盟主任李邦孚表示，多數受害家屬無法容忍與蔣市府協辦活動，因此今（2023）年會自行在自由廣場舉辦紀念會，以冷處理的方式面對蔣家後代新市長。

二二八紀念日倒數兩週，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安動向備受關注，而他上週也透過文化局與受難者家屬談話，並強調自己非常關切相關議題。然而，許多受難者家屬並不埋單，過去幾年與台北市政府合辦紀念活動的台灣國家聯盟宣布這4年都不會與市府合作，「我們二二八受難者，為什麼要跟加害者一起合辦這個紀念會？」

蔣萬安所任命的台北市文化局長蔡詩萍曾擔任二二八事件紀念基金會董事，在二二八紀念日前兩週，他率先透過台北二二八紀念館館長蕭明治的安排，帶著蔣萬安與受難者家屬會面，其中包含蔣渭川女兒蔣節雲、徐征女兒徐光等4人。

蔡詩萍指出，受難者家屬在談話期間訴說受難回顧，「多數時間，蔣萬市長是靜靜的聽。閒或，也會由衷的流露他沈浸其中的傷感。」他並表示，在蔣節雲、徐光的寬容和期待下，蔣萬安在午後「上了一堂他必須補修的功課」，而這堂課還會繼續。

蔣萬安的敏感身份，讓這場會面成為媒體關注焦點，蔣萬安後續受訪時指出，這一直是他非常關切的議題，都還會請文化局做相關安排。

對此，根據《壹電視》報導，二二八事件紀念基金會董事、受難者家屬李慧生詢問蔣萬安，認不認同二二八事件與白色恐怖是他的阿公、阿祖和國民黨一些人做的事情，「我們需要知道加害者的角色，你自己說你是蔣家的後代，那你來處理」，李慧生批評，沒有真相、沒有道歉之前，蔣萬安與國民黨只是在玩兩面手法。

今年的中樞紀念儀式與前2年一樣不在台北舉行，前2年先後在高雄、基隆，今年則在台南，由二二八事件紀念基金會與二二八檔案紀念館、台南市政府一同主辦。台北的部分，李慧生表示，二二八事件紀念基金會今年也決定不與台北市政府的228合辦，會在28日下午2時28分在自由廣場舉行，「我們不願意跟屠夫的後代一起辦」。

台灣二二八關懷總會1月也發表聲明，在二二八遺屬的眼淚未乾、真相不交代、惡徒不懲的時候，會以堅定的態度，公開拒絕自稱蔣家血統的首都市長參與此後任何二二八追思紀念活動。

台灣國家聯盟不與北市府合辦紀念活動，蔣萬安：我非常關切

至於北市府的紀念儀式，根據《自由時報》報導，前台北市長柯文哲任內，均邀請不同立場的台北市二二八協會、台灣國家聯盟共同協辦。如今改由蔣萬安出任市長，台灣國家聯盟宣布不與北市府合作，即使受邀也不會出席，因為市長是蔣萬安。

台灣國家聯盟主任李邦孚表示，多數受害家屬無法容忍與蔣市府協辦活動，因此今（2023）年會自行在自由廣場舉辦紀念會，以冷處理的方式面對蔣家後代新市長。

今年由北市府主辦的二二八紀念活動與台北市二二八協會協辦，將於二二八和平公園舉行，蔣萬安會與二二八家屬代表獻花致敬。

面對台灣國家聯盟的退出，北市府發言人羅旺哲表示，這是蔣萬安非常關心的議題，會持續請文化局安排相關規劃，持續用心傾聽、坦然面對家屬，在市政層次上，北市府能做的事，絕不迴避。

蔣萬安今（13）早到松山國小時接受媒體聯訪再度回應，這是他非常關切的議題，所以上星期文化局也協助安排與受害者家屬見面，傾聽他們的想法心聲。接下來會請文化局安排相關的行程，「讓歷史回歸歷史，坦然面對、用心傾聽，還原歷史的真相，也希望政府能公布相關史料、檔案，最終我們都希望能跟社會和解。」

台灣國家聯盟主任：未來4年都會獨立舉辦

事實上，2021年、柯市府任內在台北的二二八紀念活動上，台灣國家聯盟就曾因活動邀請前總統馬英九致詞，因此退出協辦。聯盟當時表示，二二八受難家屬曾於2010年提告要求馬英九代表國民黨向台灣人道歉，但國民黨並不接受，可見其對二二八事件沒有悔意。

李邦孚再度受訪指出，前國史館館長張炎憲針對二二八的責任歸屬稱蔣介石是元兇，而蔣萬安自稱是他的後代，「我們二二八受難者，為什麼要跟加害者一起合辦這個紀念會？」

記者接連提問，蔣萬安要「做到什麼程度」，家屬才有可能接受，李邦孚直言「永遠沒有辦法接受」。一開始還有人想要去活動抗議，但李邦孚認為不用這樣鬧事情，分開做紀念活動就好，未來4年也會持續獨立舉辦二二八紀念活動。

有記者問到與北市府合辦活動的台北市二二八協會，李邦孚回應：「有一些二二八家屬是偏藍色的，少數幾位會跟他們一起合作。」

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核稿編輯：翁世航


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