《1人婚禮》仍是幻愛（上）：愛的「自己」只是幻象，又如何自愛？

（文章內容含有劇透）

《1人婚禮》在賀歲檔上映，口碑和票房都不理想。此片是愛情喜劇，沒有爆笑連場，但其中有關「愛」的探討饒有深意，或許更適合情人節檔期。故事取材自現實中的「一人婚禮」和網絡紅人現象，圍繞「愛自己」和追求百萬擁躉愛戴的動機來講「愛」。

圖片來源：電影《1人婚禮》海報

有一種流行的說法是「先學懂愛自己，才懂得去愛別人」，但這個「自己」是怎樣的呢？若「愛自己」意味著自我接納，更早的一步大概是認識自己，一個「真正的我」。但甚麼是「真我」？《1人婚禮》有很多鏡像和網絡影像的情景，涉及角色怎樣看自己和對別人呈現自己，並發出疑問：這些自我形象是真的嗎？若人愛的那個「自己」只是幻象，又如何真的自愛？

女主角阿冰為了成為一個受歡迎的YouTuber，公開謊稱和男友兼拍檔Dickson分手，再以「一人婚禮」的綽頭，贏得多人的支持甚至是傾慕。但這也使她越感困惑，因為騙來的愛戴就像肥皂泡一樣隨時爆破。如周冠威導演的舊作《幻愛》，《1人婚禮》也令人想起精神分析理論家Jacques Lacan的「鏡像理論」。粗略來說，嬰孩還未的自我體驗本是四分五裂的，直至他們在鏡子裡看到自己，才構成一個整全又理想的自我形象。換言之，人的自我認同源於誤認了影像為自身，並引申到成長後持續建構的、「理想」的自我意識。

圖片來源：電影《1人婚禮》劇照

在KOL時代，阿冰的自我形象建構發展到網絡之上，虛擬影像成了鏡子，促使她追求那個被擁護的形象，卻使她感到迷失。「一人婚禮」這計劃，表面上是讓人重新面對自己，不再為滿足外界的期望而維持虛假形象，幫助到像樂儀和高爵天這類人。吊詭的是，阿冰知道「一人婚禮」建立於謊言之上。但是不是負負得正，若能弄假成真，幫到人就得？

但阿冰的原意不是為了幫助別人，同時間受到多人傾慕亦使她無所適從。不過自我迷失的過程可以轉化為自我認識的機會。阿冰察覺到她一直所追求的、被愛戴的感覺並不是她真正需要的。

導演相當直接地使用紅色氣球作為阿冰內心深處恐懼的象徵，而這很明顯跟其童年缺乏母愛，而母親以紅氣球代替自身在場的習慣有關（這環節由Dickson重演阿冰發惡夢說夢話的情景來表達，功能上算是對觀眾交代了信息，但手法欠了一點韻味）。