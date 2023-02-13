《1人婚禮》仍是幻愛（上）：愛的「自己」只是幻象，又如何自愛？
我們想讓你知道的是
《1人婚禮》令人想起精神分析理論家Jacques Lacan的「鏡像理論」。粗略來說，嬰孩還未的自我體驗本是四分五裂的，直至他們在鏡子裡看到自己，才構成一個整全又理想的自我形象。換言之，人的自我認同源於誤認了影像為自身，並引申到成長後持續建構的、「理想」的自我意識。
（文章內容含有劇透）
《1人婚禮》在賀歲檔上映，口碑和票房都不理想。此片是愛情喜劇，沒有爆笑連場，但其中有關「愛」的探討饒有深意，或許更適合情人節檔期。故事取材自現實中的「一人婚禮」和網絡紅人現象，圍繞「愛自己」和追求百萬擁躉愛戴的動機來講「愛」。
有一種流行的說法是「先學懂愛自己，才懂得去愛別人」，但這個「自己」是怎樣的呢？若「愛自己」意味著自我接納，更早的一步大概是認識自己，一個「真正的我」。但甚麼是「真我」？《1人婚禮》有很多鏡像和網絡影像的情景，涉及角色怎樣看自己和對別人呈現自己，並發出疑問：這些自我形象是真的嗎？若人愛的那個「自己」只是幻象，又如何真的自愛？
女主角阿冰為了成為一個受歡迎的YouTuber，公開謊稱和男友兼拍檔Dickson分手，再以「一人婚禮」的綽頭，贏得多人的支持甚至是傾慕。但這也使她越感困惑，因為騙來的愛戴就像肥皂泡一樣隨時爆破。如周冠威導演的舊作《幻愛》，《1人婚禮》也令人想起精神分析理論家Jacques Lacan的「鏡像理論」。粗略來說，嬰孩還未的自我體驗本是四分五裂的，直至他們在鏡子裡看到自己，才構成一個整全又理想的自我形象。換言之，人的自我認同源於誤認了影像為自身，並引申到成長後持續建構的、「理想」的自我意識。
在KOL時代，阿冰的自我形象建構發展到網絡之上，虛擬影像成了鏡子，促使她追求那個被擁護的形象，卻使她感到迷失。「一人婚禮」這計劃，表面上是讓人重新面對自己，不再為滿足外界的期望而維持虛假形象，幫助到像樂儀和高爵天這類人。吊詭的是，阿冰知道「一人婚禮」建立於謊言之上。但是不是負負得正，若能弄假成真，幫到人就得？
但阿冰的原意不是為了幫助別人，同時間受到多人傾慕亦使她無所適從。不過自我迷失的過程可以轉化為自我認識的機會。阿冰察覺到她一直所追求的、被愛戴的感覺並不是她真正需要的。
導演相當直接地使用紅色氣球作為阿冰內心深處恐懼的象徵，而這很明顯跟其童年缺乏母愛，而母親以紅氣球代替自身在場的習慣有關（這環節由Dickson重演阿冰發惡夢說夢話的情景來表達，功能上算是對觀眾交代了信息，但手法欠了一點韻味）。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。