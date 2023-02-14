【影評】《我的鯨魚老爸》：穿透奇觀外皮的凝視，布蘭登費雪能量豐沛的角色詮釋打動人心
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《我的鯨魚老爸》最大的看點，無疑就是沉寂多年的知名影星布蘭登費雪，透過增重以及特殊化妝，一口氣吹大每一吋肌膚，從原本的精壯美男，搖身變為重達200多公斤的喪偶男子，可謂脫胎換骨，不僅在體態上化身成龐然大物，更以份量十足的扎實演技，精湛呈現「非常」的體態
文：癮君子 Movie Addict
入圍奧斯卡三項提名的《我的鯨魚老爸》改編自同名劇作，並邀請原作者塞繆爾杭特（Samuel D. Hunter）親手主掌相關改編方向。
其中，電影最大的看點，無疑就是沉寂多年的知名影星布蘭登費雪（Brendan Fraser），透過增重以及特殊化妝，一口氣吹大每一吋肌膚，從原本的精壯美男，搖身變為重達200多公斤的喪偶男子，可謂脫胎換骨，不僅在體態上化身成龐然大物，更以份量十足的扎實演技，精湛呈現「非常」的體態，會如何改寫人們的日常，諸如移動需要以輪椅代步，或是洗澡必須使用長刷清洗背脊，甚至要以長夾延伸雙手，才好翻越脂肪所矗立的一道道高牆。
精彩的是，除了視覺上的份量，電影為了提升沈浸感，不忘結合聽覺上的反饋，安排了數首磅礴的樂曲，在查理步行、胸悶以及悲痛時，低吼哀鳴當中的辛苦。只不過，配樂不僅恢宏，有時也會令人感到發毛，一來一往，觀眾彷彿是在浪濤中前行，隨著劇情發展左擺右晃，再加上順暢的場面調度，皆讓環繞於狹小平房的故事，充滿著張力。
誠然，不管是視覺還聽覺，切片描繪笨重的日常，並非為了塑造笨拙或滑稽感，而是要讓觀眾明確理解，對於查理，光是好好活著，究竟多不容易。一天當中，查理得要流失多少水分、鹽分，又要經歷多少的沮喪跟挫折，才有辦法再次闔眼入睡，沒有人知道，也無從想像。畢竟，如同查理一般的飲食失衡患者們，早就因為體型失態，默默被整個社會放逐。
也因此，本作的主軸不僅在於肉體上的折騰，更包含精神上的受難。不過，所謂精神受難，除了肥胖帶來的歧視之外，更還有造成查理肥胖的創傷：伴侶自殺。
到頭來，查理會失控暴食，並不只因為內在煞車失靈，亦因為歷經喪偶，讓他的生活失重，只好藉由「進食」找回存活的重心，甚至利用過份的飽足感，進一步壓制躁動的思念。暴食非但是一種身心之癮，也足以視為查理走過創傷時，自行摸索出的唯一一條倖存路徑，即便荒唐，卻立即見效。
以此來說，《我的鯨魚老爸》正好闡明人們之所以會罹患飲食障礙症，其實無關自制力，也不是人們常說的好吃懶惰，假若翻開一層層厚重的脂肪，即可發現，每位患者都跟查理一樣，活得磕碰，內心蜷縮著一具傷痕累累的靈魂，宛如將死之人。
為此，暴食就像自殘，迫切想結束的不是生命，而是痛苦，即便最後同樣也會帶來傷害，但當人們看不見、找不到其他的選擇時，透過肉體上的受罪以及刺激，恰恰能夠反向催生丟失的腦內啡，然後稍微緩速憂鬱的螺旋。
殊不知，暴食，本質上亦為一種慢性自殺，照樣會讓生命逐步停擺。肉身肥胖所導致的移動受限，再再指出暴食行為的雙重矛盾，一方面是救贖，另一方面也是囚禁。
如前所述，暴食可以讓人獲得寧靜、撫慰，但在物理層面，暴食所帶來的肥胖，促使查理困在封閉且陰暗的家屋中，舉步維艱。甚者，精神層面上，暴食使得查理變得羞於見人，習慣性自我貶低之外，更還疏離整個世界。
所以，進食只能暫時止痛，內心所渴求的自由，並沒有隨著體重上升。相反地，查理的生活圈變得越來越狹窄，伸手所能觸及的世界，不過是窗外的雨滴，以及貪吃的鴉雀。至於來訪者，要不是無知的好奇者（披薩外送員），就是別有意圖的自私者（傳教士），除了好友之外，唯一掛心的女兒，卻對他恨之入骨。
創傷作為暴食的原動力，一再推動查理走上自我毀滅的末路，肉眼可見的臃腫，象徵悲傷、挫敗有多龐大，並反襯出孱弱的自我價值，前後一漲一消，持續蔓生的空虛感，漸漸鯨吞查理的生存意志。
某種程度，將傷痛具現化的肥胖，就彷彿是在代替查理發聲。只可惜，世俗大眾對於同志、肥胖充滿歧視，雙重的標籤，只會帶來雙倍的孤單。
無論是作為一個性少數者或是失格的教授，查理的出櫃，並沒有為他帶來任何一絲寬慰。當視訊鏡頭不再烏黑一片，曾經付出真心的學生，忙著用手機紀錄眼前的奇觀異景，早就把「誠實寫作」的提醒拋諸腦後。
曾經殷勤關心查理的披薩外送員，目睹真相之際，只吐得出一句：我的天，接著就倉皇落跑。曾誓言拯救查理的傳教士，僅在乎查理是否重回正軌，而不是聽從神的旨意，練習接納異己。
每一次的失望，每一次的重擊，皆將查理打回原路，繼續沉溺在名為暴食的溫柔鄉，唯有食物，不會背叛，也不會唾棄他，正如前文所述，那些塞滿胃袋的夜晚，往往都是沒有選擇下的選擇。
承前所述，查理的外在樣貌，起因於過往的磕碰。喪偶這件事會變成無法修補的創傷，不單因為生命的消逝，更因為他明明奉獻全部的愛，卻不足以讓伴侶為了他活下去，最後選擇投河自盡。
因此，屢屢令查理心痛，而且深感折磨的事實，除了死亡本身，更還有無力，好似一根刺梗在喉頭，不斷暗示他給的愛，沒有份量，拯救不了愛人。換句話說，查理之所以選擇持續暴食，一方面是因為悲傷太過龐大，另一方面則因為他厭惡自己，對於自己的渺小感到絕望，可是仍舊無力改變，只好繼續搞砸自己，放棄一切，就能不再經歷失敗，反正早已處於谷底。
然而，在電影中，曾經受過傷的可不只查理，還有遭到查理拋棄的妻女，特別是跋扈的女兒艾莉，為了不再受傷，學會推開世界，推開可能讓她失望的關係，藉由放逐自我，先行迴避被人拋棄的可能性，以免又得體認到自己不被愛的事實。
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