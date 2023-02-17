五大金句導讀張亦絢〈性意思史〉：以簡潔洗練的文字和比喻，描繪「性」的種種面向
我們想讓你知道的是
「性」在華人文化裡卻總像躲在遮羞布後，成為眾人談話中不容登上檯面的「不雅」之事。舉例，少女路易在公共澡堂拋接自己的三角褲，卻因為一個阿姨經過而被打斷了，「她因為大人的反應而學會羞恥」。我們以為對於「性」的羞恥、神秘與崇高之感是與生俱來的，卻無形中忽略它其實是社會、文化和教育所建構出的情感，而這份情感是「習得」的。
文：陌熙
「性，乃妳的心，加妳的生。沒有性，心都會死囉？哀莫大於『性』死。」張亦絢在〈性意思史〉中藉十三歲的少女路易以玩笑稚嫩的口吻道出這句話，直觀拆解「性」字，強調「性」在一個人生命中舉足輕重的地位。
然而，「性」在華人文化裡卻總像躲在遮羞布後，成為眾人談話中不容登上檯面的「不雅」之事。因此，筆者欲以張亦絢〈性意思史〉中的五大金句，逐一闡釋註解性的多重稜角與意涵。
- 金句一：「多麼驚人呀，幾乎從來沒有人提醒我們，注意妳的性在哪裡，記得它為何發生，看見它的許多形狀、死滅或光亮。」
這句話精準命中性的「隱晦性」，張亦絢在書中提及了我們童年的集體經驗——紀錄綠豆黃豆的生長、觀察蠶寶寶的體態變化、為了觀測星象連夜製作工具，然而，我們的性呢？
路易在〈性意思史〉中打趣地說：「如果說我的性比不過天上的星星，我或許還服氣，但它會不如綠豆與黃豆，也比蠶寶寶吃了多少桑葉，沒有價值嗎？」
所有外在於我們的動植物，甚至離我們好幾光年之遠的浩瀚銀河，都是文化和教育的合法觀測範圍。但，回溯過往體制內的健康教育，有多少節課是拿去服侍所謂「主流」學科？甚至是被老師模稜兩可地匆匆交代過去呢？
正規與體制化的性教育始終需要被重視，儘管某部分家長會擔憂青少年過早暴露於成人世界的紛雜誘惑當中，不過筆者認為，這類型的論述往往一廂情願地忽略了青少年們本身的能動性。隨著青春期的生理變化，湧現探索身體的慾望往往是必然，與其讓孩子以非正規的漫畫、小說、影片或網路資料作為臨摹範本，不如提供一套資訊正確、系統化的性教育素材。
我們應該將「性教育」理解成：「了解自己的身體」以及「如何保護自己」。畢竟，知識始終是一組「工具」，儘管不能完全撇除「工具」遭濫用的風險與危害，正確的「工具」仍是優位於非正規的、五花八門的「地下工具」。
- 金句二：「在線的一邊，一切只屬於自己，沒有想法也可以；但在線的另一邊，是禁忌的天下，是羞恥掌管的區域。」
這句話乍看之下摸不著頭緒，必須放進故事的脈絡中去理解。當時，少女路易在公共澡堂拋接自己的三角褲，然而那天的遊戲因為一個阿姨經過而被打斷了。「她因為大人的反應而學會羞恥」，我們以為對於「性」的羞恥、神秘與崇高之感是與生俱來的，卻無形中忽略它其實是社會、文化和教育所建構出的情感，而這份情感是「習得」的。
由此，我們再回頭去看「線」的比喻，那條「線」劃分了「私我領域」和「公眾領域」，在前者裡我們可以為所欲為、不受束縛，然而一旦橫越了那條「線」，一旦進到後者的領域當中，我們必須將所有與「性」關聯之物，藏進遮羞布後。尤其，對於一個孩童而言，如張亦絢所述：
「那一刻，她聽從大人界，不需解釋，她就自動馴服，無關對與錯，大人對小孩來說，就是權威，是『這個世界是怎麼回事』的權威。」——張亦絢〈性意思史〉
這比喻生動之處在於「三角褲」具象化了「性」，在線的兩端它以兩種形貌顯影，在「私我領域」中它就是一塊普通的布；在「公眾領域」中，它卻一瞬間承載了所有指涉「性」的符碼象徵，於是路易只能暫時接受大人對這三角褲的感受，儘管她的想像力並沒有這麼發達。
「路易既不知三角褲就連到她的下面，而她的下面，還連到更多東西。羞恥感或禮儀，在很長的時間裡，在路易的生命中，最初都只是對別人的溫婉同意，而絕非自己能想得出來的東西。」——張亦絢〈性意思史〉
所謂的對他人的「溫婉同意」奠基於年齡的差異，這份差異造成「話語權」的不對等，於是年少時的我們只能默默內建這份對於性的羞恥感，直到在人事上和知識上的閱歷足夠豐碩的時候，我們才能勇敢說出：談性，並不羞恥。
- 金句三：「性與愛，就是有時合一有時分，不問不說，就不知道狀況。沒有什麼，會自動等於什麼。」
路易在〈性意思史〉說自己曾看過一部電影，分手的男女又做了愛，男生問，所以妳還是比較愛其他人嗎？女生回，對。男生又問，那妳為什麼和我做？女生回，因為我慾望來了。
正如前述所提「性」之隱晦與羞恥，也正因為這樣的特質，性的無法公開言談，形塑了它在文化上的神聖地位，在人類集體對於浪漫情愛的想像催化下，被視作和「純粹的愛」緊密掛鉤。然而，事實絕非如此，「性」不會只發生於真心相愛的兩人之間，有時就只是純粹的慾望而已，與愛無關。
不過，正因為社會集體對於「性」仍懷有浪漫的崇高想像，又或是在「性」的過程中誘發了超出純粹「生理慾望」的情感，「性」於是變得矛盾多變、錯綜複雜。
所謂「不問不說，就不知道狀況」裡的「問」實際上圖的是揭開「性」之神秘薄紗，兩人間的情感和慾望需要透過言語明確界定，才有辦法盡可能不傷到任一方的感受。
- 金句四：人們開始問路易，她是同性戀嗎？路易當然覺得不是，她不知道什麼是同性戀：一個人怎麼可能是「她所不知道的東西」呢？
筆者認為，〈性意思史〉精湛處之一在於以少女之眼看成人世界裡的詞彙，尤其是「同性戀」。「同性戀」本顧名思義指涉「受生理性別相同的人吸引」，然書中指出「兩同性別之人相互吸引」實為全然的外部眼光，因為路易覺得自己和吸引她的學姐沛，一點都不同性。
路易認為她們「天差地別『異』得很」，這形容詞之巧妙在於人們往往易於去脈絡化、獨斷地以為「同性戀」情侶之間存在比「異性戀」更多相似或相同的性質，路易說她和沛之間有一種強烈的「對偶性」，也就是書本上所謂「靈魂的另一半」，她們是兩個各缺一角的圓，合在一起才完整，只是當「對偶性」落在同生理性別時，文化不支援其合法性。
另外，書中也生動地描摩在心智尚未成熟時，摸索光譜般變動流轉（且通常不為主流社會所接納）的性傾向時所面臨的困境，張亦絢稱之為「性慾的無法著床」，她解釋，所謂的「性慾著床」，指的不是性交，更重要的是，它應該成為意識中可想像、語言中可表述的東西。
也就是說，在這階段當中許多LGBTQ+族群可能會經歷一段困惑期，即在主流社會的文化和教育場域中，自己本身的情感和慾望是否為真？還是純粹只是一種幻覺？這是可以被承認、接受和討論的嗎？由此，我們也不難察覺，並重新認可何以多元性別宣言、運動乃至教育是如此重要與迫切。
- 金句五：「這種『性別覺得』，有時會有『他覺』與『自覺』的衝突，對於『自覺跨』的人來說，衝突更複雜，因為其『自覺』經常並不在『他覺』中存在。」
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。