疫情指揮中心：確診數較上週下降24.7％，輕症隔離可能從「5+n」調整成「0+n」
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確診隔離調整到「0+n」有什麼條件，或是最快會何時開始？王必勝表示，當然還是看國內外的疫情，但如果照指揮中心的模型推估，疫情會逐漸趨向穩定，這是很好的時機。
春節過後疫情快速上升，近日又下降，中央流行疫情指揮中心除了先前宣布口罩令鬆綁外，未來將朝向確診隔離「5+n」調整成「0+n」的方向進行。另外，台北市殯葬處提及1月遺體增加、冰櫃不足，有媒體提及死亡病例問題，王必勝解釋，應是與春節傳統不辦喪事的遞延效應有關。
指揮中心今（13）日公布國內新增1萬2657例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬2397例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。
王必勝表示，2023年第6週的確診數比上週少了24.7％。過年之後有快速上升，現在又快速下降，推測與年假延遲通報，還有過年期間人的交流比較多有關，現在看起來是持續下降中。
殯儀館「三多」為死亡病例影響？王必勝：春節不辦喪事
北市殯葬處有提及年後出現「三多」狀況，確診死亡多、急診病患多、殯儀館遺體多，1月以來有4129具遺體進館，去年同期只有3387具，而遺體增加是殯儀館冰櫃不足的主因。
對此，許多媒體在報導中提及死亡病例數的趨勢問題，王必勝表示，死亡病例是一個比較落後的指標，數值會落在確診數後面約2週左右。從第三波疫情的趨勢圖來看，黃色的死亡病例數波峰比藍色的波峰落後一點點。
早上指揮中心也向內政部民政司請教，並對台北市、新北市殯葬處發表的說明進行了解，針對冰櫃不足的問題，王必勝表示，很大的原因是在春節。習俗、傳統上大年初一、除夕、元宵節不辦喪事，尤其春節除夕到初五之間幾乎沒有人在辦，所以會有一個遞延的效應。至於1月全國的死亡人數到底是多少，會請內政部、統計處再給詳細資料。
王必勝也提醒，在看死亡人數的時候，建議以比較大的區間如一個月來看，因為有時會有遞延的效應。
指揮中心3大業務，確診隔離可能「5+n」調整成「0+n」
宣布口罩鬆綁以後，王必勝在記者會中接著說明指揮中心接下來的3大業務。首先是持續加強次世代疫苗的接種，並持續到各縣市參訪、了解地方的意見，很快就可以歸納出今（2023）年的疫苗接種計畫。
再來是對輕症確診的隔離，從現行的「5+n」做進一步的調整，可能調整成「0+n」，後續會請專家開會討論，在適當的時機推行政策。
第三是修正確診者通報的定義，王必勝表示，未來應該只會通報重症、尤其住院的病患，輕症就不進行通報。已經有一些國家將COVID-19視為一般的流行病，像是新加坡在23號解編疫情指揮中心，並宣布措施常態化，會看國內外疫情做這方面的調整。
其中，媒體持續追問確診隔離調整到「0+n」還有什麼條件，或是最快會何時開始，王必勝表示，當然還是看國內外的疫情，但如果照指揮中心的模型推估，疫情會逐漸趨向穩定，這是很好的時機。至於何謂疫情穩定，王解釋是疫情已經下降、或是維持低度流行的時候，因為若改成0+n，不用強制隔離、採建議隔離的方式，對疫情的散布可能還是會有一定程度的影響。
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核稿編輯：翁世航
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