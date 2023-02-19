【影評】《第三次求婚》：以三次誦詩為徑、三次求婚逼退，從困惑至釐清以致追索自由的歷程
我們想讓你知道的是
向來以女性作為敘事主角的印度名導卡蜜拉安迪尼，儘管每一次作品的角色與背景大異其趣，卻能看出她總能藉著女性反覆而日常的舉止體現處境，好比《娜娜：逝水年華》裡的盤髮、《第三次求婚》開場的更衣，兩者不約而同地建立了女性在社會上的受迫，繼而形成慣常裡的隱藏。
文：謝承璇
回顧去（2022）年甫以《娜娜：逝水年華》入圍柏林影展金熊獎的印尼導演卡蜜拉安迪尼（Kamila Andini）的第三部長片《第三次求婚》。故事以主角Yuni在成年之際遭遇的三次求婚為軸，在尋求定位的青少年成長脈絡之下，卡蜜拉安迪尼帶點距離的鏡頭關照少女主體的同時，也照見環境默然卻無以抗衡的施力。
向來以女性作為敘事主角的卡蜜拉安迪尼，儘管每一次作品的角色與背景大異其趣，卻能看出她總能藉著女性反覆而日常的舉止體現處境，好比《娜娜：逝水年華》裡的盤髮、《第三次求婚》開場的更衣，兩者不約而同地建立了女性在社會上的受迫，繼而形成慣常裡的隱藏。
隨開場的晨光透入紫色的房內，當Yuni一層層將裸身的自己包裹進紫色的私服裡，再纏上白色頭巾以完成教義規範的「羞體」的遮蔽，日常的慣習日復一日也將Yuni安放進框架之中。
隨後順著Yuni的生活軌跡，建立建構深受傳統影響的背景，讓學校成為教義實踐的場所，在守貞教育和被納入「羞體」範疇的聲音／音樂禁制下，由此切入選擇遭受剝奪的主述，在普遍鼓勵早婚、以嫁不出去為隱憂的風氣裡，影像裡的女孩惶惶於選擇的限縮，卻也不得以順隨社會常模。
然而，在電影搭建的社會網絡的邊緣，編導又拉出成年女性的對照組，作為拒斥規範的可能，如鼓勵女孩繼續求學的老師、離婚的美容店老闆，前者須以離開作為追求的前提，後者則是在城市邊緣的場景裡承擔來自家庭的孤立，忤逆規則總能換得一些暫逃體制的自由，她們示範、展現有所捨棄後的樣貌，成為Yuni的參照。即便如此，電影終究要將決定權交予Yuni，那也才是能根植於自身經歷的行動。
攝影上，《第三次求婚》的靜態恰好站成注視著個體何以受力於環境的視角。除卻了開場私密性的鏡頭，卡蜜拉安迪尼隨後在構圖上陳列出幾組無法構成對視的關係，好比學弟每一次面對Yuni時的害躁與不知所措，在廁所撞見或是在廢棄小屋裡私會，總是男孩將視線撇開，從未承接後景Yuni正面的注視，兩人斷裂如斯，也預示男孩終不會是能夠拯救Yuni的人；在Yuni所迷戀的印尼文學老師面前，導演也有意地在這層關係上捨棄一般的、對等的正反拍，當Yuni以中特寫的近景坦誠對詩歌的不敏銳，攝影上選擇讓老師回應的正拍與室內景接合，反覆凸顯Yuni在文本中的主體性，某種程度放大著Yuni對環境的感受。而處境所造就的徬徨與迷失，更在空間和鏡像的切割裡不斷隔離著Yuni與八卦和私語。
少年時代的困往往源於沒能被理解的委屈，還有不甘願於內在的混沌被揭穿的矛盾。在著墨於社會議題的同時，引入個人追索自我的那份焦慮，讓角色與其所處的背景連結更為有機，伴隨時間遞進而漸強的外來施力，也更加劇了角色成長的徬徨。
而跳躍出全片慣用的定鏡，《第三次求婚》少數的動態鏡頭，即在女孩們的閒聊絮語間游移，讓私密話題自然地在畫面上流展。畫框擷取局部，照見她們橫躺的身影、或特寫輕撫彼此頭髮的手部，繼而延續了私密性。對比於隨後Yuni眼看朋友們一個個被制度、婚姻不情願地馴化，她似乎也從中感受到限制的進逼，好比婚禮上直面鏡頭的落淚，一方面心疼朋友的遭遇，同時也為自己的將來感到渺茫。
在一篇訪談裡，卡蜜拉安迪尼曾提過雨中婚禮的由來：一位婦人告訴她，她的十八歲女兒即將臨盆，擔憂之餘，她回憶起女兒被求婚的過程，和婚禮那天整日不斷的大雨[1]。
雨景作為全片的異象，也是貫穿全片的詩——〈六月的雨〉的具象。在Yuni與男孩交集於詩詞作業的交易裡，因為不諳於詮釋和解讀隱喻而非簡明的公式，在某次被男孩撞見被人閒話而哭泣時，Yuni對詩的無解便隨口成了悲傷的理由，也開啟了以涉入情感作為證明自由的行動。
以三次誦詩（並且生澀地作為情書）為徑，又三次求婚在其成長徑上的逼退，不解詩到理解詩而能以畫外音讀詩，恰好印證《第三次求婚》裡，從困惑至釐清以致追索自由的歷程。
而Yuni始終如一的戀紫又作為對自我的堅守（儘管所謂的自我還未能及辨明），那也是最終她斷然捨棄兩個男性提供的解方——一則是男孩私奔的提議，並指出家鄉現代化的變遷，以土地景的將變回應著同樣介於傳統與現代之間的Yuni；另一則是文學老師互惠般的婚姻契約——在那顆雨裡打濕紫色婚紗的直視鏡頭的回望：電影將盡，你／妳能與我對視並理解嗎？即便在讀懂詩的之後，以此召喚出在那樣處境的她更超脫的解方。
備註
[1] TIFF 2021 Women Directors: Meet Kamila Andini – “Yuni” https://womenandhollywood.com/tiff-2021-women-directors-meet-kamila-andini-yuni/
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。