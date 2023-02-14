2023/02/14,
中東

【現場直擊】土敘地震最前線：外援難入敘北災區，就連難民營的人也去拯救災民

【現場直擊】土敘地震最前線：外援難入敘北災區，就連難民營的人也去拯救災民
阿布杜與友人運送物資前往吉達瑞斯｜Photo Credit: Abdulmalik AI-Shawi

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21歲非政府組織「民間社會網絡」（Civil Society Network）執行經理阿布杜和朋友，以及其他在阿薩茲（Azaz）難民營的人，每天會開車一小時前往吉達瑞斯鎮發放罐裝水、即食罐頭和藥品給受災民眾，但以他們有限的能力，每天大概只能提供100份，遠遠低於當地的需求。

文：李姿萱（Jamie Li，目前居於土耳其伊斯坦堡，關注國際移民、難民議題，現任關鍵評論網影音節目《國際值日生》國際新聞編輯）

凌晨時分，正當大多數人躺在家裡床上熟睡時，突如其來的劇烈搖晃伴隨著建築物崩裂倒塌的聲響瞬間劃破黑夜，逃出的人們驚慌失措地跑到大街上，而有些人則從此長眠，不再感到恐懼和悲傷。

2月6日凌晨4點17分，土耳其東南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaraş）的帕札爾哲克鎮（Pazarcık）發生規模7.8、深度僅有17.9公里的地震，而強大的破壞力也使得震央方圓300公里內都成了建築物倒塌的重災區，受災範圍遍及土耳其10個省份與敘利亞北部區域。

截至13日為止，這場強震造成土敘兩國超過3萬5000人死亡；而由於已經過了黃金救援72小時，再加上許多小型城鎮至今都還未有救難隊抵達進行搜救，敘利亞北部多個區域更因政治情勢幾無外援能夠進入協助，因此預料接下來死亡人數還會持續攀升。

土耳其國內外湧援助，敘利亞孤立無援

大地震之後，在土耳其伊斯坦堡當地能觀察到的是，以往有些街區像是卡德科依（Kadiköy）的莫達區（Moda）無時無刻都人聲鼎沸，現在幾乎沒什麼人潮，反倒是各行政區的物資集中地則有志工24小時接力不間斷支援，伊斯坦堡機場也在地震發生過後持續湧入要前去災區協助的一般民眾，以及各國的專業搜救團隊。

相形之下，敘利亞則因為國際封鎖與內戰、各方勢力自有盤算等複雜的政治因素下，直到現在都還未有國家級的單位進入協助救援，只能仰賴敘利亞志願搜救組織「敘利亞公民防衛」（Syria Civil Defence，又稱「白盔隊」〔White Helmet〕）與一般民眾自力救濟。

21歲非政府組織「民間社會網絡」（Civil Society Network）執行經理阿布杜馬利克（Abdulmalik，簡稱阿布杜），即為提供震後災難救助的民間志願者之一。他接受訪談時表示，敘利亞重災區吉達瑞斯鎮（Jandaris）為土耳其軍隊以及敘利亞反叛軍控制，但至今已經過了黃金救援的時間，仍然不見任一方有任何的救援行動。而當地唯一主力搜救的白盔隊則不斷向外界喊話，表示他們並沒有足夠的重型機具可以搬開石塊，至今還是有數以百計的人被壓在瓦礫堆下。

根據聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，OCHA）的估計，截至10日為止，敘北只有5％的災區有人力在進行救援。

吉達瑞斯鎮
重災區吉達瑞斯鎮現況｜Photo Credit: Abdulmalik AI-Shawi

阿布杜在傳送一張張吉達瑞斯鎮被夷為平地的照片同時，緊接著也提到，災區在地震發生之前，很多人本來就因為貧困住在不宜居、一吹擊垮的建築當中，生活基本上也是仰賴人道援助，並沒辦法真的自給自足，而此次強震更是直接摧毀他們所剩無幾的一切。

目前阿布杜和朋友，以及其他在阿薩茲（Azaz）難民營的人，每天會開車一小時前往吉達瑞斯鎮發放罐裝水、即食罐頭和藥品給受災民眾，但以他們有限的能力，每天大概只能提供100份，遠遠低於當地的需求。

阿布杜與友人
阿布杜與友人運送物資前往吉達瑞斯｜Photo Credit: Abdulmalik AI-Shawi

近年來，敘利亞反抗軍據守的西北部，很大程度是仰賴聯合國從土敘邊境的巴卜－哈瓦過境點（Bab al-Hawa Crossing）運送進來的物資維生，而這個過境點也是目前唯一不用通過敘利亞政府控制區的人道走廊。

聯合國9日對外表示，地震後首批毛毯、庇護所建材等非食物的物資，已經通過巴卜－哈瓦過境點抵達敘利亞北部，並希望這項人道救援可以持續下去，因為這是敘北人民的生命線。不過白盔隊同天在推特上反駁聯合國的說法，表示這批物資是長年以來固定、週期性發放的物資，只是因為地震道路受損而暫停運送，並不是聯合國針對地震所發放的。

阿布杜受訪時也表達類似的看法，認為「針對地震的部分」目前是沒有外援的，並再次表示，吉達瑞斯鎮被地震摧毀的非常嚴重，實在沒有辦法清楚算出到底有多少棟房子毀損，但此時此刻人們需要帳篷避寒，否則活著的人也很可能被活活冷死。

為何外援難入敘北災區？阿薩德政府阻攔、土國無積極作為

土耳其和敘利亞同樣發生災情，但獲得國際的搜救量能和援助會差這麼多，除了因為地震毀損部分邊境道路，導致外援一時之間難以將物資運進敘利亞以外，最主要還是與敘利亞的政治情勢密切相關。

敘利亞長年處於內戰之中，境內早由反抗軍與總統阿薩德（Bashar al-Assad）政府等多重勢力瓜分據守，這次受到重創的敘利亞西北部地區，目前也為土耳其軍隊以及敘利亞反抗軍共同控制，不過即使面臨強震後的重大人道災難，各方在主權可能受到威脅的情況下，往往還是選擇先擱置人權，國際援助也常淪為談判桌上的武器。因此，截至11日為止，聯合國以及其他國際組織都仍在與土耳其和敘利亞政府協商可能的辦法。

土耳其方面，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlüt Çavuşoğlu）8日曾經表示，由於巴卜－哈瓦過境點的道路受到毀損，所以他們會盡力再加開2個過境點，OCHA副秘書長馬丁・格里菲思（Martin Griffiths）11日也表示，聯合國也正在尋求國家的批准，增加邊境的過境點，以滿足敘北民眾的救生需求。不過敘利亞阿薩德政府方面則認為，任何沒有經過他們，直接將物資送到敘北地區或白盔隊的援助行動都不被允許，表示這是侵犯主權的行為。


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