《紅土之王》：納達爾從未把事業移到避稅天堂，他知道那只是表面上的實惠
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在西班牙，目前個人所得稅的最高稅率是47％，雖然或許有那麼一點咬緊牙關，但納達爾很樂意支付。「我是西班牙人，我很高興我是，」他最近在一家義大利報紙上接受訪問時說。「當然，當收到稅單時，我就沒那麼高興了。但我很慶幸出生在一個這麼好的國家，這給了我美好的人生。」
文：多米尼克・布利斯（Dominic Bliss）
多年來，納達爾和他的家人建立起一個驚人的商業帝國，現今遍佈於整個馬約卡島、西班牙甚至國外。早在他成為職業球員之前，他的父母就已經在馬納科爾及周邊地區經營了數個地方企業。他母親的家族在馬納科爾經營傢俱業，該地區的傢俱業數十年來一直都蓬勃發展。由於納達爾的曾外祖父是一位技藝精湛的木匠，家族企業才開始興盛。
納達爾的外祖父曾經告訴他，在1970年，巴利亞利群島一共製造出2000張木床，其中有一半是在他的木作工廠製作的。這可能有點誇大其詞。
後來，納達爾的母親安娜瑪麗亞擁有並經營一家香水店，為了專注於她身為母親和家庭主婦的身份，最後選擇放棄了這家店。
納達爾的父親塞巴斯蒂安是現今整座島嶼上最成功也最有名的商人之一。據他兒子所說，他被金錢及做生意的快感所支配。他從十幾歲就開始工作，在克里斯托港的海灘度假勝地開了一家酒吧。19歲時，他賣二手車，接著在銀行工作過一小段時間。然後他開始從事玻璃製造及窗戶製造，正當馬約卡島的旅遊業在1980年代初期日漸繁榮，伴隨著建築熱潮，迫切需要玻璃門窗和桌子。
幾年後，塞巴斯蒂安和他的兄弟托尼籌措資金直接收購了現在名為Vidres Mallorca的玻璃製造公司，但實際經營者是塞巴斯蒂安，讓托尼有時間指導他的侄子。
從那時起，塞巴斯蒂安和托尼的商業版圖蓬勃發展，起初還擴展到房地產。有很長一段時間，托尼拿走了一半的利潤，但幾乎不做任何工作。由於納達爾的網球指導取得非常顯著的進步，兄弟倆對於這樣的情況分配皆很滿意。有一段時間，納達爾與他的父親、他的兩位叔叔米格爾・安赫爾及托尼成立了一家名為「納達爾投資」的公司，專門從事房地產。納達爾所有的贊助協議，一開始也都是由他的父親負責接洽的。
後來，當納達爾開始在ATP巡迴賽贏得大量獎金，甚至有更多是來自贊助及產品代言時，他的父親建議這位年輕球員應該付給托尼叔叔一份薪水，做為教學指導費用。托尼立刻打消了這個念頭，他擔心這會破壞他們之間關係的平衡。他很樂意從他的兄弟那邊得到錢，但他絕對不想要他的侄子付錢給他，因為這意味著納達爾是他的雇主。在這段網球關係中，托尼希望將自己定位在老闆的位置。
納達爾將他的父親描述為一個努力工作的商人，他克服困難並完成工作。在納達爾自己對網球比賽的態度中，也有著務實嚴肅的勤奮。
如今，塞巴斯蒂安位在一個極度成功的商業帝國之上，擁有房地產、玻璃製造、保險和餐廳的投資組合。但其投資遠遠超出這些領域，也遠遠超出了馬約卡島。他是Mabel Capital的董事之一，這是一家總部位於馬德里的投資管理公司，擁有300多名員工，在西班牙、葡萄牙、英國及美國開展業務。
據報導，納達爾本人擁有該公司33％的股份，其中包括金融、房地產、飯店、體育、媒體和音樂等多方領域的業務。在馬德里、里斯本、太陽海岸、費城和洛杉磯都有住宅和商業地產企業。有一個名為「Earthbar」的營養補充品品牌。有2家連鎖餐廳——一家名為「Tatel」，在馬德里，伊比薩島、萬阿密和比佛利山莊皆有營業場所，與葡萄牙足球明星（和前皇家馬德里球員）克里斯蒂亞諾・羅納度及西班牙歌手安立奎・伊格萊西亞斯（Enrique Iglesias）共同擁有;另一家名為「Zela」。
2010年，納達爾成為他心愛的皇家馬德里足球俱樂部的主要股東。當時，該俱樂部正陷入債務危機，他的投資被視為西甲俱樂部的一條救生索。他的二叔米格爾・安赫爾（對於動蕩的職業足球世界並不陌生）還被任命為助理教練一段時間。
另一項納達爾重要的創業是納達爾網球學院（正式全名為：Rafa Nadal Academy by Movistar）。由托尼叔叔領導，西班牙網球選手卡洛斯・莫亞及卡洛斯・科斯塔（Carlos Costa）分別擔任技術總監和業務負責人，這家龐大的體育特許經營權總部位於馬納科爾。有游泳池、至少26個網球場、足球和壁球設施，國際學校、博物館、保健中心和健身中心。
有時候，納達爾會結合他的商業利益，當他收到一輛全新的起亞EV6電動汽車時，活動就在馬納科爾的納達爾網球學院舉行。在墨西哥城市坎昆和希臘北部的度假勝地撒尼都有更多的網球中心。提供課程給業餘愛好者和初嶄露頭角的專業球員。
「對我們來說，人文教導和運動訓練同等重要，因此，我們的目標是讓每位學員都能將努力、謙遜、寬容、耐心、尊重、紀律和承諾這些價值觀付諸實踐，」納達爾說著他的執教理念。
最近以納達爾品牌開設的場所是納達爾科威特網球學院。網校位於科威特的謝赫・賈伯・阿卜杜拉・賈伯・沙巴國際網球中心（Sheikh JaberAl-Abdullah Al-Jaber Al-Sabah International Tennis Complex），這是中東首個此類設施，擁有15個網球場、2個壁球場、1個游泳池、1個1500平方公尺的健身中心和1個拳擊場。除了會員俱樂部，還提供網球課程、個人訓練、健身課程、游泳課程及課後活動。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。