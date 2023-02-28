《紅土之王》：納達爾從未把事業移到避稅天堂，他知道那只是表面上的實惠

文：多米尼克・布利斯（Dominic Bliss）

多年來，納達爾和他的家人建立起一個驚人的商業帝國，現今遍佈於整個馬約卡島、西班牙甚至國外。早在他成為職業球員之前，他的父母就已經在馬納科爾及周邊地區經營了數個地方企業。他母親的家族在馬納科爾經營傢俱業，該地區的傢俱業數十年來一直都蓬勃發展。由於納達爾的曾外祖父是一位技藝精湛的木匠，家族企業才開始興盛。

納達爾的外祖父曾經告訴他，在1970年，巴利亞利群島一共製造出2000張木床，其中有一半是在他的木作工廠製作的。這可能有點誇大其詞。

後來，納達爾的母親安娜瑪麗亞擁有並經營一家香水店，為了專注於她身為母親和家庭主婦的身份，最後選擇放棄了這家店。

納達爾的父親塞巴斯蒂安是現今整座島嶼上最成功也最有名的商人之一。據他兒子所說，他被金錢及做生意的快感所支配。他從十幾歲就開始工作，在克里斯托港的海灘度假勝地開了一家酒吧。19歲時，他賣二手車，接著在銀行工作過一小段時間。然後他開始從事玻璃製造及窗戶製造，正當馬約卡島的旅遊業在1980年代初期日漸繁榮，伴隨著建築熱潮，迫切需要玻璃門窗和桌子。

幾年後，塞巴斯蒂安和他的兄弟托尼籌措資金直接收購了現在名為Vidres Mallorca的玻璃製造公司，但實際經營者是塞巴斯蒂安，讓托尼有時間指導他的侄子。

從那時起，塞巴斯蒂安和托尼的商業版圖蓬勃發展，起初還擴展到房地產。有很長一段時間，托尼拿走了一半的利潤，但幾乎不做任何工作。由於納達爾的網球指導取得非常顯著的進步，兄弟倆對於這樣的情況分配皆很滿意。有一段時間，納達爾與他的父親、他的兩位叔叔米格爾・安赫爾及托尼成立了一家名為「納達爾投資」的公司，專門從事房地產。納達爾所有的贊助協議，一開始也都是由他的父親負責接洽的。

後來，當納達爾開始在ATP巡迴賽贏得大量獎金，甚至有更多是來自贊助及產品代言時，他的父親建議這位年輕球員應該付給托尼叔叔一份薪水，做為教學指導費用。托尼立刻打消了這個念頭，他擔心這會破壞他們之間關係的平衡。他很樂意從他的兄弟那邊得到錢，但他絕對不想要他的侄子付錢給他，因為這意味著納達爾是他的雇主。在這段網球關係中，托尼希望將自己定位在老闆的位置。

納達爾將他的父親描述為一個努力工作的商人，他克服困難並完成工作。在納達爾自己對網球比賽的態度中，也有著務實嚴肅的勤奮。

如今，塞巴斯蒂安位在一個極度成功的商業帝國之上，擁有房地產、玻璃製造、保險和餐廳的投資組合。但其投資遠遠超出這些領域，也遠遠超出了馬約卡島。他是Mabel Capital的董事之一，這是一家總部位於馬德里的投資管理公司，擁有300多名員工，在西班牙、葡萄牙、英國及美國開展業務。

據報導，納達爾本人擁有該公司33％的股份，其中包括金融、房地產、飯店、體育、媒體和音樂等多方領域的業務。在馬德里、里斯本、太陽海岸、費城和洛杉磯都有住宅和商業地產企業。有一個名為「Earthbar」的營養補充品品牌。有2家連鎖餐廳——一家名為「Tatel」，在馬德里，伊比薩島、萬阿密和比佛利山莊皆有營業場所，與葡萄牙足球明星（和前皇家馬德里球員）克里斯蒂亞諾・羅納度及西班牙歌手安立奎・伊格萊西亞斯（Enrique Iglesias）共同擁有;另一家名為「Zela」。

2010年，納達爾成為他心愛的皇家馬德里足球俱樂部的主要股東。當時，該俱樂部正陷入債務危機，他的投資被視為西甲俱樂部的一條救生索。他的二叔米格爾・安赫爾（對於動蕩的職業足球世界並不陌生）還被任命為助理教練一段時間。

另一項納達爾重要的創業是納達爾網球學院（正式全名為：Rafa Nadal Academy by Movistar）。由托尼叔叔領導，西班牙網球選手卡洛斯・莫亞及卡洛斯・科斯塔（Carlos Costa）分別擔任技術總監和業務負責人，這家龐大的體育特許經營權總部位於馬納科爾。有游泳池、至少26個網球場、足球和壁球設施，國際學校、博物館、保健中心和健身中心。

有時候，納達爾會結合他的商業利益，當他收到一輛全新的起亞EV6電動汽車時，活動就在馬納科爾的納達爾網球學院舉行。在墨西哥城市坎昆和希臘北部的度假勝地撒尼都有更多的網球中心。提供課程給業餘愛好者和初嶄露頭角的專業球員。

「對我們來說，人文教導和運動訓練同等重要，因此，我們的目標是讓每位學員都能將努力、謙遜、寬容、耐心、尊重、紀律和承諾這些價值觀付諸實踐，」納達爾說著他的執教理念。

最近以納達爾品牌開設的場所是納達爾科威特網球學院。網校位於科威特的謝赫・賈伯・阿卜杜拉・賈伯・沙巴國際網球中心（Sheikh JaberAl-Abdullah Al-Jaber Al-Sabah International Tennis Complex），這是中東首個此類設施，擁有15個網球場、2個壁球場、1個游泳池、1個1500平方公尺的健身中心和1個拳擊場。除了會員俱樂部，還提供網球課程、個人訓練、健身課程、游泳課程及課後活動。