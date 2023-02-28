《紅土之王》：納達爾家族就像一個「不帶惡意、也沒有槍支」的黑手黨家族
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在非常罕見的情況下，希絲卡的確接受了訪問，透過電子郵件來回答問題，沒有透露任何個人資訊。甚至在納達爾的自傳中，也只有幾行簡短的引述，溫和地說明她不喜歡跟納達爾一起旅行；她避開了公眾名人的世界，因為這會「令人窒息」。
文：多米尼克・布利斯（Dominic Bliss）
在一個國家中，在一座島上，家庭成員常常形影不離，納達爾與他的家人比大多數人都更加如此。用關係緊密來形容實在是過於輕描淡寫了。這位網球運動員與他的父母、祖父母、阿姨、叔叔、侄子、侄女和表親之間的關係（他人生中的大部分時間都與他們緊挨在一起生活）非常親密。在經濟上、情感上、心理上和文化上，他們幾乎形同單一實體。
在他生命中的絕大多數時刻，這個家庭生活一直是快樂、穩定、團結、和諧、令人安心的親密。當納達爾感到心滿意足時，他整個大家庭都心滿意足。當他難過時，所有人都跟著難過。如第6章所述，納達爾家族就像一個「不帶惡意、也沒有槍支」的黑手黨家族。
因此，當他的父母，塞巴斯蒂安和安娜瑪麗亞在2009年宣布，他們在結婚近30年後打算離婚時，這個消息，特別是對納達爾來說，是一個毀滅性的打擊。
在澳網擊敗費德勒後，他的父親在回程的航班上，讓他兒子第一個知道自己將和他母親分居的消息。「很突然，完全沒有預警的，這個幸福的全家福破碎了，」他在他的傳記中寫道。「我生命中如此珍視的連續性被切成兩半，我所依賴的情感秩序受到驚人的打擊。」
起初，這對納達爾在球場上的影響似乎是無足輕重的。那年春天，他在印第安泉、蒙地卡羅和羅馬皆贏得了大師系列賽冠軍。但來到法網時，他勇敢的面具開始出現裂痕。他在法網第4輪不敵瑞典球員羅賓・索德林。這是他在法網僅有的4次失利之一。隨著賽季的進行，他的統治力逐漸削弱，而膝傷突然復發，他說，由於父母在家鄉的關係破裂讓這個情況加劇惡化。那一年，他甚至沒有在溫網參賽。
然後，更糟糕的是，在北美硬地的揮拍期間，他拉傷了腹部肌肉。到那年8月，他已經從世界第1跌至世界第3。的確，從全盤考量之下，這並不是一個徹底的災難，可是卻表明了父母親的紛亂可以如何影響著他的心智和身體。
「父母的離婚對我的生活造成巨大的改變，」他後來解釋道。「這影響了我。在那之後，我無法參加溫網，那是我最艱難的時刻。有整整一個月的時間，我都活在現實世界之外。」
幸運的是，其他的家人都團結起來支持他。到了2009年底，他意識到自己需要擺脫這種麻木狀態。在進行膝傷的專業治療後，他開始扭轉命運。
2010年在法網（對索德林復仇成功）贏得勝利、他的第2座溫網冠軍、也是他在美網的初次獲勝。是的，納達爾回來了；納達爾用盡全力地回來了。
兩年後，有傳言指出塞巴斯蒂安和安娜瑪麗亞再度復合。家族之外很少有人能夠確定這是否屬實。更有可能的是，他們只是同意放下各自的分歧，一起參與納達爾的比賽，就如同他們過去一樣，努力讓兒子的網球生涯恢復一些穩定。
毫無疑問，他的支持團隊和他的家人在這場動盪中給予了重要的支撐。尤其是他的妹妹瑪貝爾，是他極大的安慰。
當納達爾和托尼叔叔一同在網球場上度過他的學年時光時，瑪貝爾正忙於發展自己的商業職業生涯。小時候，她就讀於家鄉著名的天主教學校Colegio Pureza de María。在這裡，她結識了瑪麗亞・法蘭希絲卡・佩雷羅（Maria Francisca Perelló），她將這個女孩介紹給她的哥哥，最終他們將結為連理。
畢業後，瑪貝爾到巴塞隆納就讀體育科學和體育管理，並在馬約卡島帕爾馬學習企業管理。後來，她曾任職於IMG體育娛樂經紀公司（曾代表她的哥哥）、曼弗雷保險公司（她哥哥的贊助商之一）和桑坦德銀行（她哥哥的另一家贊助商）等公司。如今，她基本上受僱於她的哥哥，在納達爾網球學院負責行銷工作。這聽起來或許有些裙帶關係，但這進一步證明了納達爾家族的緊密聯繫。
納達爾的另一名員工是他的妻子希絲卡。儘管她嫁給了世界上最著名的運動員之一，但人們對她知之甚少。她是一個極重視隱私的人，幾乎從未同意接受採訪，這個情況讓她具有近乎神秘、謎樣的個性。正是由於馬約卡不尋常的傳統，也為名人提供他們所需的空間。她的隱私從未受到侵犯。如果她和納達爾住在歐洲其他任何地方，八卦報紙和狗仔隊就會不斷地追逐他們。這也是這對夫妻從未搬離小島的另一個原因。
在非常罕見的情況下，希絲卡的確接受了訪問，透過電子郵件來回答問題，沒有透露任何個人資訊。甚至在納達爾的自傳中，也只有幾行簡短的引述，溫和地說明她不喜歡跟納達爾一起旅行；她避開了公眾名人的世界，因為這會「令人窒息」。
1988年生於馬納科爾的瑪麗亞・法蘭希絲卡・佩雷羅，是經營一家房地產公司的伯納特（Bernat）和馬納科爾的市議會公務員瑪麗亞的獨生女。西班牙和國際媒體為她取了個綽號「希絲卡」，雖然納達爾和他的家人都叫她梅莉（Mery）或瑪麗（Mary），這兩種拼寫皆可。「我有很多名字，」她在最近接受西班牙版的《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌採訪時說。「我身邊的人都叫我梅莉。第一次有人叫我希絲卡，是在媒體上。沒有人這麼叫過我，這是我最不認同的名字。」
在年輕的時候，納達爾對女孩非常害羞。是他的妹妹促使了希絲卡和她哥哥的交往。據眾人所知，她是他唯一一個認真交往的女朋友。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。