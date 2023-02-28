《紅土之王》：納達爾家族就像一個「不帶惡意、也沒有槍支」的黑手黨家族

文：多米尼克・布利斯（Dominic Bliss）

在一個國家中，在一座島上，家庭成員常常形影不離，納達爾與他的家人比大多數人都更加如此。用關係緊密來形容實在是過於輕描淡寫了。這位網球運動員與他的父母、祖父母、阿姨、叔叔、侄子、侄女和表親之間的關係（他人生中的大部分時間都與他們緊挨在一起生活）非常親密。在經濟上、情感上、心理上和文化上，他們幾乎形同單一實體。

在他生命中的絕大多數時刻，這個家庭生活一直是快樂、穩定、團結、和諧、令人安心的親密。當納達爾感到心滿意足時，他整個大家庭都心滿意足。當他難過時，所有人都跟著難過。如第6章所述，納達爾家族就像一個「不帶惡意、也沒有槍支」的黑手黨家族。

因此，當他的父母，塞巴斯蒂安和安娜瑪麗亞在2009年宣布，他們在結婚近30年後打算離婚時，這個消息，特別是對納達爾來說，是一個毀滅性的打擊。

在澳網擊敗費德勒後，他的父親在回程的航班上，讓他兒子第一個知道自己將和他母親分居的消息。「很突然，完全沒有預警的，這個幸福的全家福破碎了，」他在他的傳記中寫道。「我生命中如此珍視的連續性被切成兩半，我所依賴的情感秩序受到驚人的打擊。」

起初，這對納達爾在球場上的影響似乎是無足輕重的。那年春天，他在印第安泉、蒙地卡羅和羅馬皆贏得了大師系列賽冠軍。但來到法網時，他勇敢的面具開始出現裂痕。他在法網第4輪不敵瑞典球員羅賓・索德林。這是他在法網僅有的4次失利之一。隨著賽季的進行，他的統治力逐漸削弱，而膝傷突然復發，他說，由於父母在家鄉的關係破裂讓這個情況加劇惡化。那一年，他甚至沒有在溫網參賽。

然後，更糟糕的是，在北美硬地的揮拍期間，他拉傷了腹部肌肉。到那年8月，他已經從世界第1跌至世界第3。的確，從全盤考量之下，這並不是一個徹底的災難，可是卻表明了父母親的紛亂可以如何影響著他的心智和身體。

「父母的離婚對我的生活造成巨大的改變，」他後來解釋道。「這影響了我。在那之後，我無法參加溫網，那是我最艱難的時刻。有整整一個月的時間，我都活在現實世界之外。」

幸運的是，其他的家人都團結起來支持他。到了2009年底，他意識到自己需要擺脫這種麻木狀態。在進行膝傷的專業治療後，他開始扭轉命運。

2010年在法網（對索德林復仇成功）贏得勝利、他的第2座溫網冠軍、也是他在美網的初次獲勝。是的，納達爾回來了；納達爾用盡全力地回來了。

兩年後，有傳言指出塞巴斯蒂安和安娜瑪麗亞再度復合。家族之外很少有人能夠確定這是否屬實。更有可能的是，他們只是同意放下各自的分歧，一起參與納達爾的比賽，就如同他們過去一樣，努力讓兒子的網球生涯恢復一些穩定。

毫無疑問，他的支持團隊和他的家人在這場動盪中給予了重要的支撐。尤其是他的妹妹瑪貝爾，是他極大的安慰。

當納達爾和托尼叔叔一同在網球場上度過他的學年時光時，瑪貝爾正忙於發展自己的商業職業生涯。小時候，她就讀於家鄉著名的天主教學校Colegio Pureza de María。在這裡，她結識了瑪麗亞・法蘭希絲卡・佩雷羅（Maria Francisca Perelló），她將這個女孩介紹給她的哥哥，最終他們將結為連理。

畢業後，瑪貝爾到巴塞隆納就讀體育科學和體育管理，並在馬約卡島帕爾馬學習企業管理。後來，她曾任職於IMG體育娛樂經紀公司（曾代表她的哥哥）、曼弗雷保險公司（她哥哥的贊助商之一）和桑坦德銀行（她哥哥的另一家贊助商）等公司。如今，她基本上受僱於她的哥哥，在納達爾網球學院負責行銷工作。這聽起來或許有些裙帶關係，但這進一步證明了納達爾家族的緊密聯繫。

納達爾的另一名員工是他的妻子希絲卡。儘管她嫁給了世界上最著名的運動員之一，但人們對她知之甚少。她是一個極重視隱私的人，幾乎從未同意接受採訪，這個情況讓她具有近乎神秘、謎樣的個性。正是由於馬約卡不尋常的傳統，也為名人提供他們所需的空間。她的隱私從未受到侵犯。如果她和納達爾住在歐洲其他任何地方，八卦報紙和狗仔隊就會不斷地追逐他們。這也是這對夫妻從未搬離小島的另一個原因。

在非常罕見的情況下，希絲卡的確接受了訪問，透過電子郵件來回答問題，沒有透露任何個人資訊。甚至在納達爾的自傳中，也只有幾行簡短的引述，溫和地說明她不喜歡跟納達爾一起旅行；她避開了公眾名人的世界，因為這會「令人窒息」。

1988年生於馬納科爾的瑪麗亞・法蘭希絲卡・佩雷羅，是經營一家房地產公司的伯納特（Bernat）和馬納科爾的市議會公務員瑪麗亞的獨生女。西班牙和國際媒體為她取了個綽號「希絲卡」，雖然納達爾和他的家人都叫她梅莉（Mery）或瑪麗（Mary），這兩種拼寫皆可。「我有很多名字，」她在最近接受西班牙版的《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌採訪時說。「我身邊的人都叫我梅莉。第一次有人叫我希絲卡，是在媒體上。沒有人這麼叫過我，這是我最不認同的名字。」

在年輕的時候，納達爾對女孩非常害羞。是他的妹妹促使了希絲卡和她哥哥的交往。據眾人所知，她是他唯一一個認真交往的女朋友。