國民年金大補帖：失業勞工懲罰金？不繳會被罰嗎？
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如果突然收到國民年金的繳費單，一定會好奇自己沒有主動申請怎麼就突然收到繳費單了。究竟國民年金的納保資格是什麼？加保有甚麼好處？欠繳是可以補繳的嗎？
國民年金不繳有關係嗎？俗稱「國保」的國民年金，主要是保障沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，未來退休時也能有一定的經濟生活；然而，對於待業中的勞工朋友來說，卻彷彿是一筆額外的「失業懲罰金」，甚至近日就有網友發文抱怨「好後悔繳國民年金」，貼文曝光後，也立刻引起網友熱議。
一、年輕人該不該繳國民年金？
日前一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示「好後悔繳國民年金⋯⋯」，並說「最近研究了一下國民年金，發現以後領回來的錢少得可憐，以前傻傻的不懂，不想一直被我爸媽念就去繳，說啥也是一個保障，最近自己了解以後發現真心不建議。」甚至在文末建議「待業不到一個月可能就算了，超過一個月的話還是想辦法加入勞保吧」。
而此番言論也引起兩派網友論戰，不少過來人點出：「年輕人繳不划算，要學公司阿姨快退休時立馬繳」、「繳得少當然領得少」、「領不回什麼錢，而且越繳越多錢」，甚至還有人指出「對爸媽那輩有保障啊，因為我們繳的都被他們領去了」、「都沒工作，哪有錢繳年金」、「已經失業還繳國民年金？是要叫我去搶劫嗎」。
但另一方面，也有人認為「這是一個善的循環，我的父母因為退休後有持續繳國民年金，所以65歲後開始領回，雖然每月幾千塊不多，但也減輕一些負擔，身為子女的我也稍微能喘口氣，至少家中的水電瓦斯網路的帳單能支付」、「我還賺到一小筆，一開始剛滿25歲，傻傻不懂乖乖繳了幾期，剛好也生了一個兒子，領了一筆生育補助」。
二、國民年金究竟是什麼？
看完以上真實案例，你是否對國民年金仍有一點點陌生呢？原則上，可先記得「有工作保勞保，沒工作保國保」這個大方向。
簡單來說，俗稱「國保」的「國民年金險」，當初推動的初衷是，希望民眾在沒有參加其他相關社會保險的期間，若遭遇人生重大變化時，也能夠讓自己或家人獲得基本的給付保障。
因此，可參與國民年金的對象包含：在學學生、替代役、家庭主婦、待業者、受刑人等族群，只要年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且未領取勞保老年給付、公教保養老給付及軍保退伍給付的國民。
在未參加勞保、農保、公教保或軍保的期間，一旦符合納保資格，就會自動被納入國保並收到繳款單。此外，被保險人也不用額外辦理加保、退保手續。
三、國民年金每月要繳多少錢？參加國保能享有什麼好處？
首先，自2023年1月1日起，國民年金保險每月投保金額為1萬9761元，保險費率10%，而若換算成一般民眾自付比例6成、政府負擔4成，每月負擔金額如下：
一般民眾每月需繳1186元
國民年金每月保險費＝1萬9761 ×10%＝1976元
其中一般被保險人每月自付保險費＝1萬9761×10%×60%＝1186元
政府每月應負擔保險費 ＝1976-1186＝790元
所得未達當年度最低生活費2倍以及輕度身心障礙者：每月需繳889元
（民眾自付45%、政府負擔55%）
所得未達當年度最低生活費1.5倍以及中度身心障礙者、中低收入戶：每月需繳593元
（民眾自付30%、政府負擔70%）
再者，或許你仍想問，「我都已經失業在家了，為何還要繳國民年金這筆錢？可以獲得什麼保障嗎？」事實上，只要你有按時繳納保險費，就可以獲得五大權益保障，包括：可請領生育給付、老年年金給付、身心障礙年金給付、遺囑年金給付以及喪葬給付等，讓你未來的生活更有保障。
四、可以不繳國民年金嗎？
而若真的不去繳國民年金會被開罰，或是損失什麼權益嗎？根據勞保局網站指出，民眾若不繳保費，保險年資將不予計入，如果都沒有繳費，等於沒有有效的保險年資，未來也不能請領任何年金給付。
但需留意的是，勞保局曾在2020年9月隨機挑選200名國保欠費者，並針對欠費者本人發出催繳通知，若30天內仍沒有繳清保費，就會再對其配偶開出催繳單；而若其配偶在催繳單開出後，30天內也沒繳完保費，就會被開罰。
初次欠費者會被開罰3千元，之後再欠費12個月，罰鍰金額再增加3千元，最高可至1萬5千元。但須留意的是，如果被保險人年所得達50萬以上，或個人土地及房屋價值合計達500萬以上，就應自行繳納國保保費，配偶不須負擔他欠繳的國保費用。
五、國民年金保險可補繳嗎？
另一方面，如果真的有經濟困難，短期內無法繳納國保費用該怎麼辦呢？原則上，只要是10年內的保險費都可以補繳，所以如果是因為暫時沒有收入無法繳費，可以等過一陣子經濟較寬裕時再補繳，延遲繳納期間會按照郵局一年期定存固定利率按日加計利息，但每月保險費核計利息如果在30元以下，將予免徵。
除此之外，如果家庭總收入較低，也可以向戶籍所在地的直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所洽詢申請是否符合所得未達一定標準的補助資格，經過審查符合條件者，可以提高政府補助保險費的比率。
若欠繳保險費金額累計達3000元以上，且公告年度的個人綜合所得總額在50萬元以下，甚至可向勞保局申請分期繳納。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21