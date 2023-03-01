2023/03/01,
社會

國民年金大補帖：失業勞工懲罰金？不繳會被罰嗎？

國民年金大補帖：失業勞工懲罰金？不繳會被罰嗎？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

如果突然收到國民年金的繳費單，一定會好奇自己沒有主動申請怎麼就突然收到繳費單了。究竟國民年金的納保資格是什麼？加保有甚麼好處？欠繳是可以補繳的嗎？

國民年金不繳有關係嗎？俗稱「國保」的國民年金，主要是保障沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，未來退休時也能有一定的經濟生活；然而，對於待業中的勞工朋友來說，卻彷彿是一筆額外的「失業懲罰金」，甚至近日就有網友發文抱怨「好後悔繳國民年金」，貼文曝光後，也立刻引起網友熱議。

一、年輕人該不該繳國民年金？

日前一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示「好後悔繳國民年金⋯⋯」，並說「最近研究了一下國民年金，發現以後領回來的錢少得可憐，以前傻傻的不懂，不想一直被我爸媽念就去繳，說啥也是一個保障，最近自己了解以後發現真心不建議。」甚至在文末建議「待業不到一個月可能就算了，超過一個月的話還是想辦法加入勞保吧」。

而此番言論也引起兩派網友論戰，不少過來人點出：「年輕人繳不划算，要學公司阿姨快退休時立馬繳」、「繳得少當然領得少」、「領不回什麼錢，而且越繳越多錢」，甚至還有人指出「對爸媽那輩有保障啊，因為我們繳的都被他們領去了」、「都沒工作，哪有錢繳年金」、「已經失業還繳國民年金？是要叫我去搶劫嗎」。

但另一方面，也有人認為「這是一個善的循環，我的父母因為退休後有持續繳國民年金，所以65歲後開始領回，雖然每月幾千塊不多，但也減輕一些負擔，身為子女的我也稍微能喘口氣，至少家中的水電瓦斯網路的帳單能支付」、「我還賺到一小筆，一開始剛滿25歲，傻傻不懂乖乖繳了幾期，剛好也生了一個兒子，領了一筆生育補助」。

二、國民年金究竟是什麼？

看完以上真實案例，你是否對國民年金仍有一點點陌生呢？原則上，可先記得「有工作保勞保，沒工作保國保」這個大方向。

簡單來說，俗稱「國保」的「國民年金險」，當初推動的初衷是，希望民眾在沒有參加其他相關社會保險的期間，若遭遇人生重大變化時，也能夠讓自己或家人獲得基本的給付保障。

因此，可參與國民年金的對象包含：在學學生、替代役、家庭主婦、待業者、受刑人等族群，只要年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且未領取勞保老年給付、公教保養老給付及軍保退伍給付的國民。

在未參加勞保、農保、公教保或軍保的期間，一旦符合納保資格，就會自動被納入國保並收到繳款單。此外，被保險人也不用額外辦理加保、退保手續。

三、國民年金每月要繳多少錢？參加國保能享有什麼好處？

首先，自2023年1月1日起，國民年金保險每月投保金額為1萬9761元，保險費率10%，而若換算成一般民眾自付比例6成、政府負擔4成，每月負擔金額如下：

一般民眾每月需繳1186元

國民年金每月保險費＝1萬9761 ×10%＝1976元

其中一般被保險人每月自付保險費＝1萬9761×10%×60%＝1186元

政府每月應負擔保險費 ＝1976-1186＝790元

所得未達當年度最低生活費2倍以及輕度身心障礙者：每月需繳889元

（民眾自付45%、政府負擔55%）

所得未達當年度最低生活費1.5倍以及中度身心障礙者、中低收入戶：每月需繳593元

（民眾自付30%、政府負擔70%）

再者，或許你仍想問，「我都已經失業在家了，為何還要繳國民年金這筆錢？可以獲得什麼保障嗎？」事實上，只要你有按時繳納保險費，就可以獲得五大權益保障，包括：可請領生育給付、老年年金給付、身心障礙年金給付、遺囑年金給付以及喪葬給付等，讓你未來的生活更有保障。

四、可以不繳國民年金嗎？

而若真的不去繳國民年金會被開罰，或是損失什麼權益嗎？根據勞保局網站指出，民眾若不繳保費，保險年資將不予計入，如果都沒有繳費，等於沒有有效的保險年資，未來也不能請領任何年金給付。

但需留意的是，勞保局曾在2020年9月隨機挑選200名國保欠費者，並針對欠費者本人發出催繳通知，若30天內仍沒有繳清保費，就會再對其配偶開出催繳單；而若其配偶在催繳單開出後，30天內也沒繳完保費，就會被開罰。

初次欠費者會被開罰3千元，之後再欠費12個月，罰鍰金額再增加3千元，最高可至1萬5千元。但須留意的是，如果被保險人年所得達50萬以上，或個人土地及房屋價值合計達500萬以上，就應自行繳納國保保費，配偶不須負擔他欠繳的國保費用。

五、國民年金保險可補繳嗎？

另一方面，如果真的有經濟困難，短期內無法繳納國保費用該怎麼辦呢？原則上，只要是10年內的保險費都可以補繳，所以如果是因為暫時沒有收入無法繳費，可以等過一陣子經濟較寬裕時再補繳，延遲繳納期間會按照郵局一年期定存固定利率按日加計利息，但每月保險費核計利息如果在30元以下，將予免徵。

除此之外，如果家庭總收入較低，也可以向戶籍所在地的直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所洽詢申請是否符合所得未達一定標準的補助資格，經過審查符合條件者，可以提高政府補助保險費的比率。

若欠繳保險費金額累計達3000元以上，且公告年度的個人綜合所得總額在50萬元以下，甚至可向勞保局申請分期繳納。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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