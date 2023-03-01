國民年金大補帖：失業勞工懲罰金？不繳會被罰嗎？

國民年金不繳有關係嗎？俗稱「國保」的國民年金，主要是保障沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，未來退休時也能有一定的經濟生活；然而，對於待業中的勞工朋友來說，卻彷彿是一筆額外的「失業懲罰金」，甚至近日就有網友發文抱怨「好後悔繳國民年金」，貼文曝光後，也立刻引起網友熱議。

一、年輕人該不該繳國民年金？

二、國民年金究竟是什麼？

看完以上真實案例，你是否對國民年金仍有一點點陌生呢？原則上，可先記得「有工作保勞保，沒工作保國保」這個大方向。 簡單來說，俗稱「國保」的「國民年金險」，當初推動的初衷是，希望民眾在沒有參加其他相關社會保險的期間，若遭遇人生重大變化時，也能夠讓自己或家人獲得基本的給付保障。 因此，可參與國民年金的對象包含：在學學生、替代役、家庭主婦、待業者、受刑人等族群，只要年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且未領取勞保老年給付、公教保養老給付及軍保退伍給付的國民。 在未參加勞保、農保、公教保或軍保的期間，一旦符合納保資格，就會自動被納入國保並收到繳款單。此外，被保險人也不用額外辦理加保、退保手續。

三、國民年金每月要繳多少錢？參加國保能享有什麼好處？

首先，自2023年1月1日起，國民年金保險每月投保金額為1萬9761元，保險費率10%，而若換算成一般民眾自付比例6成、政府負擔4成，每月負擔金額如下： 一般民眾每月需繳1186元 國民年金每月保險費＝1萬9761 ×10%＝1976元 其中一般被保險人每月自付保險費＝1萬9761×10%×60%＝1186元 政府每月應負擔保險費 ＝1976-1186＝790元 所得未達當年度最低生活費2倍以及輕度身心障礙者：每月需繳889元 （民眾自付45%、政府負擔55%） 所得未達當年度最低生活費1.5倍以及中度身心障礙者、中低收入戶：每月需繳593元 （民眾自付30%、政府負擔70%） 再者，或許你仍想問，「我都已經失業在家了，為何還要繳國民年金這筆錢？可以獲得什麼保障嗎？」事實上，只要你有按時繳納保險費，就可以獲得五大權益保障，包括：可請領生育給付、老年年金給付、身心障礙年金給付、遺囑年金給付以及喪葬給付等，讓你未來的生活更有保障。

四、可以不繳國民年金嗎？

而若真的不去繳國民年金會被開罰，或是損失什麼權益嗎？根據勞保局網站指出，民眾若不繳保費，保險年資將不予計入，如果都沒有繳費，等於沒有有效的保險年資，未來也不能請領任何年金給付。 但需留意的是，勞保局曾在2020年9月隨機挑選200名國保欠費者，並針對欠費者本人發出催繳通知，若30天內仍沒有繳清保費，就會再對其配偶開出催繳單；而若其配偶在催繳單開出後，30天內也沒繳完保費，就會被開罰。 初次欠費者會被開罰3千元，之後再欠費12個月，罰鍰金額再增加3千元，最高可至1萬5千元。但須留意的是，如果被保險人年所得達50萬以上，或個人土地及房屋價值合計達500萬以上，就應自行繳納國保保費，配偶不須負擔他欠繳的國保費用。

五、國民年金保險可補繳嗎？

另一方面，如果真的有經濟困難，短期內無法繳納國保費用該怎麼辦呢？原則上，只要是10年內的保險費都可以補繳，所以如果是因為暫時沒有收入無法繳費，可以等過一陣子經濟較寬裕時再補繳，延遲繳納期間會按照郵局一年期定存固定利率按日加計利息，但每月保險費核計利息如果在30元以下，將予免徵。 除此之外，如果家庭總收入較低，也可以向戶籍所在地的直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所洽詢申請是否符合所得未達一定標準的補助資格，經過審查符合條件者，可以提高政府補助保險費的比率。 若欠繳保險費金額累計達3000元以上，且公告年度的個人綜合所得總額在50萬元以下，甚至可向勞保局申請分期繳納。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航