當死Gay相遇臭直男：《關於我和鬼變成家人的那件事》裡的性別培力與反思
我們想讓你知道的是
在看完《關於我和鬼變成家人的那件事》後，我發覺在劇中吳明翰稱呼毛邦羽（毛毛）的「死Gay」，除了是貨真價實死掉的Gay之外，還多了許多只有鬼才能擁有的特異功能（例如穿牆、附身或讓人倒楣連連），某些層面來說，過往常被認為是言語霸凌或是性別歧視的「死Gay」，跳脫過往的貶義，在電影中被賦權了，而成為了一種正向的性別培力。
文：陳昱宏（Leon Chen）
當貨真價實死掉的Gay，與不小心撿到紅包的直男警察冥婚會發生什麼事情？
近年來越來越多的影劇作品，已經不能只用「BL」或「男同志」的類別去界定，國片《關於我和鬼變成家人的那件事》既有超現實的直男警察與同志相遇冥婚的BL情節；也有處理到過往同志片裡，同志朋友面對家人之間的身份認同與情感糾葛。
對於觀眾而言，縱使官方宣稱這不是一部BL作品，仍可以從觀眾的角度，理解成一個與現實世界有所差異的BL世界，抑或是從身份認同的角度理解成一部男同志電影。
當過往擁有貶義「死Gay」變成了すげぇ（su-ge，日文厲害的意思）
在觀賞完《關於我和鬼變成家人的那件事》後，我發覺在劇中吳明翰稱呼毛邦羽（毛毛）的「死Gay」，除了是貨真價實死掉的Gay之外，還多了許多只有鬼才能擁有的特異功能（例如穿牆、附身或是讓一個人倒楣連連），在某些層面來說，過往常被認為是言語霸凌或是性別歧視的「死Gay」，跳脫過往的貶義，在電影中被賦權（Empower）了而成為了一種正向的性別培力。
而類似的例子，讓我想起之前賴晏駒的音樂作品〈娘娘槍〉，無論是詞、曲或是MV的呈現，也是展現陰柔氣質的力量，將過往貶義的「娘娘腔」轉變為能夠打擊負心漢的武器「娘娘槍」。
而上述的例子，也讓我聯想到在前陣子閉幕的葛萊美獎中，得獎者能順其自然的把原先在西方脈絡中有古怪、怪胎等貶義意思「queer」順其自然的運用在得獎感言之中。
也許對於沒有經歷過「死Gay」和「娘娘腔」言語霸凌和性別歧視的年輕世代而言，未來是能夠將這些詞彙，視作能與同儕間侃侃而談沒有貶義意義的中性詞彙，而非造成過往憾事的關鍵字眼，我想這也是在性別教育跟認知上期望達成的目標，希望不會再有因為性別氣質不同而消逝在世界上的生命。
電影中宗教冥婚題材與男同志主體的相遇
你知道男女冥婚，但你有聽說過男男冥婚嗎？在過往冥婚主要是在異性戀的脈絡下所產生，甚至在台灣宗教中冥婚的定義裡，是指陰間女性嫁給陽間男性，又稱為「娶神主」，有著特別的儀式。
然而，在《關於我和鬼變成家人的那件事》片中，卻將傳統上的男女冥婚以男男冥婚的題材方式出現，也象徵著不是只有異性戀才有結婚冥婚的權利，而是每一種性傾向的人，都應該擁有結婚冥婚的權利。
毛邦羽的阿嬤幫忙孫子完成他生前未完成的願望，甚至在冥婚現場對著新郎吳明翰說過：「我答應毛毛要活到看著他結婚，我有說到做到吧！」也足以看見祖孫之間的深厚情感，不會因為性傾向的不同而有所改變，毛毛依舊是阿嬤最疼愛的孫子。
劇中最關鍵的核心人物——毛爸
在看完《關於我和鬼變成家人的那件事》後，會發現飾演毛正國（毛爸）的庹宗華，是促成毛毛和吳宗翰相遇最關鍵的核心人物，從一開始吳宗翰的擲筊因為碰到了毛正國的腳而允筊，讓眾人以為是毛毛的意願，殊不知事後毛毛向吳宗翰坦承那是一場意外，他自己並不想和吳宗翰冥婚。
到後來可以知道，能讓毛毛有feel投胎轉世的關鍵遺願，不是阻止地球暖化也不是找到撞死他的殺人兇手，而是將生前與父親之間的誤會解開，原來父親一直都關心著自己，甚至不同意毛毛和家豪結婚的原因，是因為撞見家豪偷情而不願讓兒子受到傷害，卻到兒子死後仍無法說出口，造成兩人之間心中的遺憾。
但也因為兩人都遇見了拼命幫忙毛毛找出殺人兇手的吳宗翰，毛爸有了能夠抒發自己對於毛毛默默關愛，卻一直壓抑情緒的窗口，而毛毛也得以聽見自己爸爸一直都關心著自己的真實心聲。
我想，並不是每個人都有這樣的機會像毛毛一樣能在死後與家人和解，對於現實生活中的男同志而言，即使同婚與跨國同婚陸續通過的今日，仍有許多人因為自身身份認同而無法向家人開口，又或是逢年過節面對家人親戚間的問候，而不知該如何坦承自己想法或是真實回應自身感受。
毛毛和毛爸將男同志內心面對家人，以及家人面對自己同志小孩的那種情緒糾葛，描繪的極其生動又感人，也提醒著我們愛要及時不要留下一輩子的遺憾，而持續進一步敞開心胸的溝通，更是能夠聯繫家人彼此間的重要管道，無論彼此的身份、性傾向立場為何，請記得他仍然是你最愛的家人，不會因為身份或是性傾向不同而有所改變。
毛毛的心聲與同志愛情觀的反思
電影中有一幕橋段令我印象深刻，在毛毛知道家豪並不想和他結婚時，曾經跟吳宗翰說過：「我知道同志很多都是即時行樂的，但在同婚通過之後，我也不求別的，只期盼著同志間是不是真的能有一個人能夠一起生活互相照顧，陪伴彼此到老？」
其實對應到現實當中男同志的處境，根據台灣同志諮詢熱線協會老同小組，對於中老年同志訪談的口述歷史資料可以得知，早期因為同志觀念尚未普及，許多男同志都是在異性戀霸權下，隱晦的展開地下戀情或是一夜情，而後網路和交友軟體的出現所產生的速食愛情文化，也間接影響著台灣男同志的交友與對於愛情的觀念。
我很喜歡林柏宏在線下訪談時說過的話：「可能很多人用同志角度看待毛毛，不過我不覺得同志就是一個角色，同志有一千種樣子，異性戀也有一千種樣子。」
而愛也有很多的樣子，每個人的定義都不一樣相同，雖然不論性傾向多數電影上的呈現，仍是認為一對一的愛情才是最理想的，但對於親密關係和伴侶關係的呈現方式，也不會只有一種，類似的觀念例如像Janet W. Hardy和Dossie Easton所著作的《道德浪女》，又或是Podcast「波栗打開開：開放式關係／多重伴侶的小天地」也都有提到關於現實當中，也有實踐多重伴侶關係的族群不被大眾所理解。
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我們想讓你知道的是
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