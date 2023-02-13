2023/02/13,
中國

中國外交部反控美國氣球十多次入侵領空，英國《金融時報》：中國軍用氣球平均每月飛過台灣一次

中國外交部反控美國氣球十多次入侵領空，英國《金融時報》：中國軍用氣球平均每月飛過台灣一次
美國領空2月4日發現中國偵察氣球。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國外交部發言人汪文斌今（13）日指控，去（2022）年1月以來，美方高空氣球未經中國官方批准，10多次非法飛越中國領空，「美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心底里很清楚」。 而在昨（12）日，中國山東青島即墨區海洋發展局證實，山東日照市附近海域發現不明飛行物，「正準備擊落」，這個不明飛行物在中國社群媒體上引起強烈興趣，有數億的瀏覽量。

北美領空最近頻現不明飛行物體，過去8天內美軍就4次擊落飛行物，尚不清楚來源，中國外交部今（13）日表示，對這個情況並不了解，但反指美國氣球非法進入別國領空已「司空見慣」，去年以來就有10多次「非法飛越中國領空」。

美國自2月10日起，在美國和加拿大上空擊落了4個飛行物，其中除了一個被認為是來自中國的偵察氣球外，另外3個飛行物的種類、來源仍然不明，外界猜測其餘3個飛行物是否也是來自中國。

中國外交部發言人汪文斌今日主持記者會時表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外和偶發事件；汪文斌指美方擊落氣球做法是「用力過猛的過度反應」，但針對近日遭擊落的其他不明飛行物，他表示並不了解情況，但披露去（2022）年1月以來，美方高空氣球未經中國官方批准，10多次非法飛越中國領空，直指美方應先自我反省，而不是抹黑指責中方

汪文斌進一步指控，美國利用自身技術非法監聽歐洲多國政要的通話內容，也透過全球網路數據竊取各國大量公民個人隱私，納米比亞海域更發現一艘用於收集水下信息的美國無人艇，直指「美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心底里很清楚」。

而在昨（12）日，中國山東青島即墨區海洋發展局證實，山東日照市附近海域發現不明飛行物，「正準備擊落」，並不清楚飛行物具體是什麼，但已通知附近漁民注意安全。

《CNN》報導，雖然目前針對山東不明飛行物的細節仍然很少，但這個不明飛行物在中國社群媒體上引起強烈興趣，有數億的瀏覽量。

截圖_2023-02-13_下午5_41_04
Photo Credit: 中國微博截圖

而美國在擊落飛入其領空的中國偵察氣球後，美國商務部11日宣布，包括北京南江空天科技股份有限公司等6家與共軍航空航太計畫有關的中國企業列入黑名單，汪文斌今日表示，美方非法制裁中方企業和機構，中方對此強烈不滿，堅決反對；將採取「必要措施」，堅決維護中國企業和機構的合法權益。

英國《金融時報》：中國軍用氣球平均每月飛過台灣一次

英國《金融時報》今日報導，指出台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入空域，次數遠比以往所知還多，增加外界對北京可能準備攻打台灣的擔憂。

報導引述台灣政府高層，指中國軍用氣球「非常頻繁地出現，最近一次是幾週前才剛出現」；另一名知情人士指出，「這類侵略平均每月都有一次。」台灣政府官員表示，在台灣領空觀察到的中國氣球通常飛行高度約為2萬英尺左右（約為6公里），遠低於飛越美國的氣球，並且由不同的材料製成。

報導引述一名在3個亞洲國家處理軍事和情報議題的官員，台灣上空出現的氣球是由「裝備發展部」研發，該部門隸屬中共中央軍事委員會（即中國最高軍事機關，習近平親自擔任主席）；台灣官員則表示，「有些氣球是解放軍空軍施放，有些是解放軍火箭軍施放」，常有軍機升空去觀察氣球。曾在台灣聽取相關簡報的人和一名美國盟友說，這些氣球一直在蒐集大氣資料，供雷達和飛彈系統所用。

報導指出，台灣國防部僅證實去年2月發生過一起類似事件，當時有多個中國氣球分成4批在台灣北部上空遊蕩。另外日本和菲律賓等亞太地區其他國家也曾發現氣球入侵領空，但政府幾乎都未說明細節。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。