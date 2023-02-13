中國外交部反控美國氣球十多次入侵領空，英國《金融時報》：中國軍用氣球平均每月飛過台灣一次

北美領空最近頻現不明飛行物體，過去8天內美軍就4次擊落飛行物，尚不清楚來源，中國外交部今（13）日表示，對這個情況並不了解，但反指美國氣球非法進入別國領空已「司空見慣」，去年以來就有10多次「非法飛越中國領空」。

美國自2月10日起，在美國和加拿大上空擊落了4個飛行物，其中除了一個被認為是來自中國的偵察氣球外，另外3個飛行物的種類、來源仍然不明，外界猜測其餘3個飛行物是否也是來自中國。

中國外交部發言人汪文斌今日主持記者會時表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外和偶發事件；汪文斌指美方擊落氣球做法是「用力過猛的過度反應」，但針對近日遭擊落的其他不明飛行物，他表示並不了解情況，但披露去（2022）年1月以來，美方高空氣球未經中國官方批准，10多次非法飛越中國領空，直指美方應先自我反省， 而不是抹黑指責中方 。

汪文斌進一步指控，美國利用自身技術非法監聽歐洲多國政要的通話內容，也透過全球網路數據竊取各國大量公民個人隱私，納米比亞海域更發現一艘用於收集水下信息的美國無人艇，直指「美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心底里很清楚」。

而在昨（12）日，中國山東青島即墨區海洋發展局證實，山東日照市附近海域發現不明飛行物，「正準備擊落」，並不清楚飛行物具體是什麼，但已通知附近漁民注意安全。

《CNN》報導，雖然目前針對山東不明飛行物的細節仍然很少，但這個不明飛行物在中國社群媒體上引起強烈興趣，有數億的瀏覽量。

Photo Credit: 中國微博截圖

而美國在擊落飛入其領空的中國偵察氣球後，美國商務部11日宣布，包括北京南江空天科技股份有限公司等6家與共軍航空航太計畫有關的中國企業列入黑名單，汪文斌今日表示，美方非法制裁中方企業和機構，中方對此強烈不滿，堅決反對；將採取「必要措施」，堅決維護中國企業和機構的合法權益。

英國《金融時報》：中國軍用氣球平均每月飛過台灣一次

英國《金融時報》今日報導，指出台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入空域，次數遠比以往所知還多，增加外界對北京可能準備攻打台灣的擔憂。

報導引述台灣政府高層，指中國軍用氣球「非常頻繁地出現 ，最近一次是幾週前才剛出現」；另一名知情人士指出，「 這類侵略平均每月都有一次。」台灣政府官員表示，在台灣領空觀察到的中國氣球通常飛行高度約為2萬英尺左右（約為6公里），遠低於飛越美國的氣球，並且由不同的材料製成。

報導引述一名在3個亞洲國家處理軍事和情報議題的官員，台灣上空出現的氣球是由「裝備發展部」研發，該部門隸屬中共中央軍事委員會（即中國最高軍事機關，習近平親自擔任主席）；台灣官員則表示，「有些氣球是解放軍空軍施放，有些是解放軍火箭軍施放」，常有軍機升空去觀察氣球。曾在台灣聽取相關簡報的人和一名美國盟友說，這些氣球一直在蒐集大氣資料，供雷達和飛彈系統所用。

報導指出，台灣國防部僅證實去年2月發生過一起類似事件，當時有多個中國氣球分成4批在台灣北部上空遊蕩。另外日本和菲律賓等亞太地區其他國家也曾發現氣球入侵領空，但政府幾乎都未說明細節。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航