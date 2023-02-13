2023/02/13,
商業

ChatGPT獲全球關注，帶動AI概念股投資狂潮，市場憂投機泡沫悄然形成

ChatGPT獲全球關注，帶動AI概念股投資狂潮，市場憂投機泡沫悄然形成
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

由微軟（Microsoft）投資的ChatGPT受到全球矚目，雖然AI並沒有實質的盈利，但是已經有許多大投資人正蠢蠢欲動，尋找更多關於AI的目標公，砸下大把的錢....

ChatGPT獲得全球關注，帶動人工智慧（AI）產業發展，同時掀起AI概念股投資狂潮，各類掛上AI的公司股價開始飆漲。研究調查機構指出，許多投機者蠢蠢欲動，而名為「投機的泡泡」也悄然在形成，而是否將重蹈覆轍過去AI泡沫化的慘況，成為市場討論焦點。

ChatGPT風潮，AI產業再受到投資人矚目

近日AI是科技界重要的話題，許多評論人認為由微軟（Microsoft）所投資的OpenAI獲得巨大的成功，而它們開放的聊天機器人ChatGPT引起各行各業的關注。

ChatGPT與2022年11月發佈，從歷史到哲學、數學乃至於Coding，它都可以給出相當順暢流利的回答。ChatGPT主要運作方式，是從網路上擷取大量文章、網站和社群媒體的貼文，以及民眾和ChatGPT雇用的員工實際對話，並在以上資訊中模仿寫作，進而習得語法和結構。

不過，ChatGPT給出的資訊並不總是準確的，因為引述來源均沒有經過事實查核，所以目前必須靠人工糾錯來提高準確性。值得注意的是，OpenAI本次獲得成功，雖然沒有一塊錢進帳，但是有人評估，未來將有助於公司「實現獲利」；而微軟則預計將ChatGPT放入搜尋引擎Bing之中，提高搜尋效率。

事實上，本次的AI浪潮相當不同，主要受惠於記憶體和運算能力進步，更大量數據可以在短時間內運算，其中半導體扮演重要角色。《關鍵評論網》訪問超豐電子業內人士David（匿名）表示，除了電子技術進步以外，成本的下降成為商業化的關鍵，過去記憶體耗能、龐大且昂貴，造成AI技術的阻礙。

他說：「大量運算是需要容量非常龐大的記憶體，而半導體的演進，也讓記憶體走向3D立體堆疊的工藝，所以容量獲得提升。此外，根據《EE Times》分析指出，業界對容量需求越來越大，包含美光（Micron）、三星（Samsung）等大廠已經將記憶體堆疊達230層以上。

TrendForce分析師敖國鋒指出，NAND Flash堆疊層數提升，傳輸介面要跟著SSD的傳輸速度同步升級，才有機會發揮綜效；而近來成本不斷優化，將有望刺激終端產品如手機及筆電等應用導入的NAND Flash平均容量提升。這整體拉抬了半導體產業快速地向前邁進，而同時也推動AI產業的成長。

ChatGPT掀起AI概念股投資狂潮

ChatGPT的成功，各大科技大廠對AI的重視，掀起AI概念股投資狂潮。《金融時報》報導指出，這股熱潮帶動，語音轉譯的SoundHound AI的股價僅在2月就已上漲94%，還有C3.ai和BigBear.ai等公司的股價自2023年以來分別上漲103%和561%。

此外，2月13日中國的百度（Baidu）也已加入AI技術商業化全球競賽。知情人士告訴《華爾街日報》，百度正在開發一款AI驅動的聊天機器人，類似於ChatGPT，預計3月整合到該公司主要搜尋引擎。百度將成為中國首家將該技術帶給消費者的公司。

其他的科技公司，包含Google旗下的LaMDA和Meta的BlenderBot的聊天機器人均仍在研發當中，尚未有任何整合到旗下平台的訊息。不過，研究調查公司VandaTrack資料顯示，只要經濟狀況仍維持穩定，所有圍繞AI的相關股票都迎來許多投機者。

然而在台灣最主要的AI概念股就是台積電（TSMC）、IC設計公司創意，以及下游封測日月光，PCB產業的欣興和景碩，以及智邦、華碩、穎崴、華碩及緯穎等伺服器、雲端公司。

不過，David卻向我們強調，單以這樣的方式認定是AI公司，其實相當模糊，好像是只要參與半導體設計製造、伺服器運算等業務就算是產業一部分，而這樣投資的風險是非常大的。

其實AI發展已久，其實曾有過2次AI浪潮，當時只要加上AI就可以得到大筆資金挹注，但最終均面臨血本無歸的窘境。

首次發生於1950年，由於是在網路之前，因此普遍稱其為古典人工智慧，而在功能上只能解開拼圖，還有簡單的遊戲，無法實際解決人類問題，此後由於人工智慧發展緩慢，1970年代各大機關失去耐性，開始縮減預算，稱為AI第一次破滅。

1980年代，隨著電腦開始普及，給了AI再一次發展的機會，然後仍無法突破算力的限制，AI受到非常大的侷限，之後包含各大機構、組織再一次刪減經費，導致許多研究、計畫無限制延宕。至於本次的AI熱潮是否能夠避免過去的錯誤，走向商業普及的發展仍有待觀察。

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核稿編輯：翁世航


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