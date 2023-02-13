ChatGPT獲全球關注，帶動AI概念股投資狂潮，市場憂投機泡沫悄然形成
我們想讓你知道的是
由微軟（Microsoft）投資的ChatGPT受到全球矚目，雖然AI並沒有實質的盈利，但是已經有許多大投資人正蠢蠢欲動，尋找更多關於AI的目標公，砸下大把的錢....
ChatGPT獲得全球關注，帶動人工智慧（AI）產業發展，同時掀起AI概念股投資狂潮，各類掛上AI的公司股價開始飆漲。研究調查機構指出，許多投機者蠢蠢欲動，而名為「投機的泡泡」也悄然在形成，而是否將重蹈覆轍過去AI泡沫化的慘況，成為市場討論焦點。
ChatGPT風潮，AI產業再受到投資人矚目
近日AI是科技界重要的話題，許多評論人認為由微軟（Microsoft）所投資的OpenAI獲得巨大的成功，而它們開放的聊天機器人ChatGPT引起各行各業的關注。
ChatGPT與2022年11月發佈，從歷史到哲學、數學乃至於Coding，它都可以給出相當順暢流利的回答。ChatGPT主要運作方式，是從網路上擷取大量文章、網站和社群媒體的貼文，以及民眾和ChatGPT雇用的員工實際對話，並在以上資訊中模仿寫作，進而習得語法和結構。
不過，ChatGPT給出的資訊並不總是準確的，因為引述來源均沒有經過事實查核，所以目前必須靠人工糾錯來提高準確性。值得注意的是，OpenAI本次獲得成功，雖然沒有一塊錢進帳，但是有人評估，未來將有助於公司「實現獲利」；而微軟則預計將ChatGPT放入搜尋引擎Bing之中，提高搜尋效率。
事實上，本次的AI浪潮相當不同，主要受惠於記憶體和運算能力進步，更大量數據可以在短時間內運算，其中半導體扮演重要角色。《關鍵評論網》訪問超豐電子業內人士David（匿名）表示，除了電子技術進步以外，成本的下降成為商業化的關鍵，過去記憶體耗能、龐大且昂貴，造成AI技術的阻礙。
他說：「大量運算是需要容量非常龐大的記憶體，而半導體的演進，也讓記憶體走向3D立體堆疊的工藝，所以容量獲得提升。此外，根據《EE Times》分析指出，業界對容量需求越來越大，包含美光（Micron）、三星（Samsung）等大廠已經將記憶體堆疊達230層以上。
TrendForce分析師敖國鋒指出，NAND Flash堆疊層數提升，傳輸介面要跟著SSD的傳輸速度同步升級，才有機會發揮綜效；而近來成本不斷優化，將有望刺激終端產品如手機及筆電等應用導入的NAND Flash平均容量提升。這整體拉抬了半導體產業快速地向前邁進，而同時也推動AI產業的成長。
ChatGPT掀起AI概念股投資狂潮
ChatGPT的成功，各大科技大廠對AI的重視，掀起AI概念股投資狂潮。《金融時報》報導指出，這股熱潮帶動，語音轉譯的SoundHound AI的股價僅在2月就已上漲94%，還有C3.ai和BigBear.ai等公司的股價自2023年以來分別上漲103%和561%。
此外，2月13日中國的百度（Baidu）也已加入AI技術商業化全球競賽。知情人士告訴《華爾街日報》，百度正在開發一款AI驅動的聊天機器人，類似於ChatGPT，預計3月整合到該公司主要搜尋引擎。百度將成為中國首家將該技術帶給消費者的公司。
其他的科技公司，包含Google旗下的LaMDA和Meta的BlenderBot的聊天機器人均仍在研發當中，尚未有任何整合到旗下平台的訊息。不過，研究調查公司VandaTrack資料顯示，只要經濟狀況仍維持穩定，所有圍繞AI的相關股票都迎來許多投機者。
然而在台灣最主要的AI概念股就是台積電（TSMC）、IC設計公司創意，以及下游封測日月光，PCB產業的欣興和景碩，以及智邦、華碩、穎崴、華碩及緯穎等伺服器、雲端公司。
不過，David卻向我們強調，單以這樣的方式認定是AI公司，其實相當模糊，好像是只要參與半導體設計製造、伺服器運算等業務就算是產業一部分，而這樣投資的風險是非常大的。
其實AI發展已久，其實曾有過2次AI浪潮，當時只要加上AI就可以得到大筆資金挹注，但最終均面臨血本無歸的窘境。
首次發生於1950年，由於是在網路之前，因此普遍稱其為古典人工智慧，而在功能上只能解開拼圖，還有簡單的遊戲，無法實際解決人類問題，此後由於人工智慧發展緩慢，1970年代各大機關失去耐性，開始縮減預算，稱為AI第一次破滅。
1980年代，隨著電腦開始普及，給了AI再一次發展的機會，然後仍無法突破算力的限制，AI受到非常大的侷限，之後包含各大機構、組織再一次刪減經費，導致許多研究、計畫無限制延宕。至於本次的AI熱潮是否能夠避免過去的錯誤，走向商業普及的發展仍有待觀察。
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核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。