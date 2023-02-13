菲律賓控中國海警船二度照射「軍事級雷射光」，一船員暫時性失明
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菲律賓政府指控中國海警船在2月6日的時候，以「軍事級雷射光」照射對正於仁愛暗沙進行「換班與補給任務」的船隻，導致艦橋人員暫時性失明。近年中國海警船在南海干擾菲國船隻的動作平房，此為最新一起衝突事件。
（中央社）菲律賓海岸防衛隊今天指控一艘中國海警總隊的艦艇，在具爭議的南海以「軍事級雷射光」照射他們的一艘船隻，導致組員暫時失明。
法新社報導，菲國海防隊在聲明中指出，這起事件發生在2月6日，地點距離菲國陸戰隊看守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）將近20公里處。
這起事件是菲中雙方一系列海上爭端的最新一起。中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，同時無視國際法庭的仲裁。海牙常設仲裁法院仲裁法庭已裁決，中國的主張不具法律基礎。
數日前，美菲同意恢復海上聯合巡邏，並協議允許美軍進入菲國另外4座軍事基地。
菲律賓派陸戰隊看守一艘擱淺在仁愛暗沙的破舊海軍艦艇，藉此主張領土主權，菲國巡邏艇上星期正為看守部隊進行「換班與補給任務」，發生了此一事件。
菲國海防隊的聲明說，中國海警船兩次以「軍事級雷射光」照射菲國船隻，「導致艦橋人員暫時失明」。
聲明中說，中國海警船同時還進行「危險動作」，駛進距菲船約140公尺的範圍內。
菲律賓將鄰接其西部的水域稱為西菲律賓海（West Philippine Sea）。菲國海岸防衛隊表示，「故意阻撓菲國船隻運送食物與物資予以軍事人員…這是嚴重漠視且明顯侵害菲國在西菲律賓海此一區域的主權」。
目前尚不清楚仁愛暗沙的補給任務是否成功。私人船隻通常用以運送物資，並由海岸防衛隊伴隨。
法新社就此詢問中國駐馬尼拉大使館有何評論，不過中方並未立即回應。
菲國海防隊表示，中國海警與海上民兵船隻也曾在去年8月封鎖了菲國陸戰隊看守的仁愛暗沙，阻止政府船隻接近看守部隊。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與中國國家主席習近平，1月同意在兩國外交部間建立直接聯繫管道，避免在南海問題上出現「溝通不良」。至於這起最新事件雙方是否用上了熱線，目前尚不清楚。
美菲本月稍早達成的協議，讓美軍可進入的菲國基地總數達到9個。
此刻正值美菲長期盟友尋求對抗中國在南海的軍事崛起之際。
越南、馬來西亞與汶萊也聲稱對南海部分地區擁有主權，彼此主張互有重疊之處。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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