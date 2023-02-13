2023/02/13,
影劇

不敢相信！《關於我和鬼變成家人的那件事》上映3天破4700萬成爲票房冠軍，遠勝一票賀歲片

不敢相信！《關於我和鬼變成家人的那件事》上映3天破4700萬成爲票房冠軍，遠勝一票賀歲片
Photo Credit: 金盞花大影業提供

我們想讓你知道的是

《關於我和鬼變成家人的那件事》一上映就帶著極佳的氣勢開出紅盤，台北票房累計約1300萬新台幣，全台約4700萬新台幣，結束《灌籃高手》的連霸紀錄，成為全台票房冠軍，以此氣勢來看，也有望成為今年最快破億的台灣電影。而如此亮眼的票房，自然也是這一波檔期國片的最佳表現，上映三天就已超過《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《詐團圓》及《山中森林》等片累積近一個月的票房。

由程偉豪執導的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》於上周五全台正式映演，台北票房累計約1300萬新台幣，全台則是來到約4700萬新台幣，順利擠下《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，成為全台票房冠軍，也有望成為今（2023）年最快破億的台灣電影。

許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》展現不同於以往的樣貌，穿上警察制服化身鋼鐵
Photo Credit: 金盞花大影業提供
《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照

程偉豪曾憑藉《保全員之死》獲得得金馬獎最佳短片，爾後的劇情長片，包含《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等類型作品，在台灣的成績有目共睹。《紅衣小女孩》全台賣破8500萬新台幣，創下當時最賣座台灣本土恐怖片的紀錄，而後的續集《紅衣小女孩2》則是直接破億，來到1.05億新台幣。而雖然《目擊者》以及《緝魂》的票房相對《紅衣小女孩》來說並非那麼亮眼，但前者有5200萬新台幣，後者則是有5086萬新台幣，在低迷的國片市場中，仍然算受歡迎的作品。

從票房檢視，程偉豪過往的作品皆貼近台灣觀眾，深受市場喜愛，而除了票房之外，程偉豪的導演作品在獎項的入圍與獲獎也有所斬獲，尤其是指導演員的成績。

《紅衣小女孩》讓許瑋甯入圍金馬獎最佳女主角；《紅衣小女孩2》讓許瑋甯、吳念軒分別入圍金馬獎最佳女配角、新演員；《目擊者》將莊凱勛、李淳送上了金馬獎最佳男主角、男配角的入圍名單；《緝魂》則是讓從影多年的張震順利入圍並獲得金馬獎最佳男主角，由此可見，與程偉豪合作的演員，基本上都迎來了演技生涯的里程碑。

至於程偉豪個人則是憑藉《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳新導演、《緝魂》則是問鼎金馬獎最佳導演，雖然最終皆煞羽而歸，但仍可見程偉豪的導演功力，儼然已備受台灣觀眾以及業界評審喜愛與肯定。

除了擔任導演之外，程偉豪於此前也轉任擔綱監製，其監製作品《當男人戀愛時》在2021年掀起台灣的觀影熱潮，最終票房賣出4.05億新台幣的成績，成為國片在台歷史第6名，僅次於《海角七號》（5.34億）、《賽德克・巴萊（上）：太陽旗》（4.72億新台幣）、《那些年，我們一起追的女孩》（4.29億新台幣）、《大尾鱸鰻》（4.28億新台幣）、《我的少女時代》（4.10億新台幣）等片。最終也入圍該年金馬獎4項大獎。

程偉豪執導緝魂　增加反轉情節及刺激感
Photo Credit: 威視提供
程偉豪

今年程偉豪全新執導的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，則是找來曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，以及因《想見你》等台劇人氣暴漲的許光漢主演，兩人將在片中配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇。

《關於我和鬼變成家人的那件事》先是在去（2022）年的金馬影展擔綱閉幕片進行世界首映，且當時的口碑話題就已經相當不錯。擔綱閉幕片時，程偉豪曾表示：「能被選為金馬閉幕片是任何電影人都深感榮耀的事，我真的是既期待又怕受傷害，希望《關於我和鬼變成家人的那件事》這部有別於我以往類型的電影，可以讓大家有笑有淚地離開戲院。」

至於首次挑戰不同類型角色的林柏宏與許光漢，林柏宏稱是「最好的安排」，希望帶給大家瘋狂爆笑和不一樣的感動；許光漢也很開心能跟專業又可愛的團隊合作，也希望能讓大家看見自己的突破演出。

金馬閉幕片《關於我和鬼變成家人的那件事》_映後大合照
Photo Credit: 金馬執委會提供
《關於我和鬼變成家人的那件事》擔任2022年金馬影展閉幕片

離開金馬影展，來到今年《關於我和鬼變成家人的那件事》選擇跳過農曆年假檔期，選在情人節檔期附近上映，一上映也帶著極佳的氣勢開出紅盤，台北票房累計約1300萬新台幣，全台約4700萬新台幣，結束了《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》的票房冠軍連霸紀錄，成為全台票房冠軍，若以此氣勢來看，也有望成為今年最快破億的台灣電影。

值得一提的是，近期的破億國片同樣也是由許光漢主演的作品，從劇集延伸至大銀幕的《想見你》目前也已累積1.3億新台幣的成績。

至於《關於我和鬼變成家人的那件事》的亮眼票房，自然也是這一波檔期國片的最佳表現，上映3天就已經超過《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《詐團圓》及《山中森林》等片累積近一個月的票房。

對於票房有此好成績，導演程偉豪先是套用片中的哏概，表示「不敢相信」，接著程偉豪表示：「可以有這樣的成績，非常感動，這是給最近狂跑宣傳、映後的我和所有演員、工作人員最大的鼓舞，希望一直不敢相信。」至於監製金百倫也表達感謝：「原本想說『不敢相信』，但回想起週末這幾天觀眾們的熱淚及笑聲，我很感動這部電影跟全台的家人們一起做到了。」

《關於我和鬼變成家人的那件事》融了合靈異、偵探、喜劇，故事描述直男警察許光漢，辦案蒐證誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」；人鬼都能冥婚，直男與同志當然也能攜手，兩人共同展開荒謬且帶淚的喜劇旅程。

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核稿編輯：翁世航


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