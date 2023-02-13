亞洲鋼市震撼彈：全球最大鋼廠中國寶武集團，布局菲律賓年產量300萬公噸鋼廠

近日全球鋼鐵市場傳出震撼彈，全球最大的鋼鐵業者中國寶武鋼鐵（BAUWU）將和菲律賓亞洲鋼鐵（SteelAsia Manufacturing）公司攜手合作，預計投資人民幣135億元（新台幣598億元），在菲律賓興建年產量300萬公噸鋼鐵廠，而包含台灣在內的臨近國家將受到衝擊。

中國寶武鋼鐵加速走向國際

中國寶武鋼鐵集團，由原本寶鋼集團武漢鋼鐵，兩大公司聯合重組而成，於2016年12月1日正式成立。2019年9月，中國寶武再對馬鋼集團聯合重組；隔年8月，中國寶武和太鋼實施聯合重組；同年10月，託管中鋼集團，並重慶鋼鐵實際控制人 。

經過一連串的聯合重組，中國寶武註冊資本人民幣527.9億元，資產規模人民幣1.0141兆元，中國國有資本投資公司的重要企業。

整體而言，中國寶鋼股份擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要製造基地，在全球上市鋼鐵企業中粗鋼產量排名第2、汽車板產量排名第3、電工鋼產量排名第1，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。

然而，中國寶武本次將觸手伸到了東南亞。今（2023）年2月6日，寶武黨委書記、董事長陳德榮提出未來主要4大工作目標：第一、要結合龍頭企業和專精特新企業培育，發展更多子公司；第二、以綠色低碳為重點打造原創技術；

第三、繼續深化國有資本投資公司建設，推進治理體系和治理能力現代化；第四、則是積極踐行國際化戰略，推動公司全球化發展。陳德榮說：「國際化是寶武未來發展最大的瓶頸和障礙，今年在國際化方面要加快步伐，同時多元子公司要跟鋼鐵協同走向海外。」

菲律賓成為寶武鋼鐵重要據點

而中國寶武走出海外的重要國家就是菲律賓，未來將要投入人民幣135億元，於菲律賓興建年產量300萬公噸鋼鐵廠。

中國媒體《財新網》報導引述陳德榮說法指出：「中國生產的不銹鋼與印尼所產的相比，每噸成本要高出將近人民幣2000元。但產品要從東南亞運到國內，物流成本僅在每噸人民幣80至100元左右。如果沒有國際化，未來公司競爭力面對的挑戰將會更大。」

對此台灣中鋼董事長告訴《工商時報》，菲律賓鋼材7成以上使用於建築相關，寶武啟動海外擴廠，以在地生產取代進口料，初期產出將以建材為主，而中鋼重點發展精緻鋼品供應汽車、家電等用鋼，有其不可取代性，且與建築用鋼市場有所區隔。

其實，中國寶武於2019年已經傳出要進攻海外市場的聲浪，他們指出「固守中國國內將會坐以待斃」，過去實施國際化主要策略是，在「一帶一路」上進行產能佈局，但是隨國際局勢變化太快、停滯太多。

陳德榮曾內部會議上強調，中國寶武要確保「三年內」實現海外鋼鐵基地重大突破，十年內初步形成全球化佈局目標落地。目前看來中國寶武將菲律賓視為關乎國家產業走向的重要據點。

日前，菲律賓最大的鋼鐵業者亞洲鋼鐵指出，最終生產的鋼鐵將用於基礎設施和大型建築等，也產量預計將從每年200萬噸增加到300萬噸，而這項投資案只是數十億美元投資的一部分。

中國寶武除了在國際上擴大影響力，也在憑藉著本行鋼鐵業向外擴張多元的事業，例如和與全球三大礦山之一的西班牙力拓集團（Rio Tinto Group）達成合作，共同開發位於澳大利亞西部地區的（Western Range）鐵礦，此外也宣布啟動開發位於西非喀麥隆的洛比鐵礦開採，企圖打通原料和下游產品的垂直整合。

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核稿編輯：翁世航