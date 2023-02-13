台大管院營遭旅店控訴活動結束後環境髒亂、弄壞東西，總召道歉並還原溝通經過

我們想讓你知道的是
台大管院營於今（13）日下午公開回應，表示退房後，米尼旅店有針對環境整潔、設施損壞的問題向營隊索賠，他們並在當日活動結束後第一時間做回覆，且承認營隊工作人員督導不周，沒有讓學員意識到要維護環境，在管理上也出現疏漏。
許多大專校院學系會在寒假期間舉辦營隊宣傳系所，活動往往為期3、4日，可能會包下外部旅宿提供給學員。台北市米尼旅店發文指出，日前旅店借給台大管院營舉辦活動，結束後卻環境髒亂、東西被弄壞，因此向營隊索賠。營隊則針對損害道歉，並向店家索取賠償估價單，就部分指控也作出解釋。
米尼旅店昨（12）晚在臉書公開發文指出，過去接了很多台大不同系所的營隊，這次借給台大管院營190人份的住宿，對方卻不尊重場地、不遵守規矩，入住過後不僅環境髒亂、窗簾壞掉、公告板壞掉，架子還被弄壞。
米尼旅店表示，合約上清楚寫出提供1人1條毛巾、1份備品，但住宿團體卻要求要換洗毛巾及備品，且米尼旅店指控，為了換床單，學生誣指床單不乾淨、床備品很髒，還有家長憤怒打電話稱為何讓他的女兒住在不乾淨的房間。事後營隊查證床備品是否不乾淨，結果證明該名學生說謊。
針對毛巾、床備品的爭議，營隊總召於臉書貼文下方進行回覆，指出櫃檯人員曾經告知營隊，毛巾是2天換一次，有更換毛巾需求的話可以帶著舊毛巾更換，轉知學員後，學員也依照指示去更換。後續米尼老闆知道此事後，有要傳遞這個訊息的員工賠償。
另外，旅店櫃檯接獲家長電話後，總召有告知旅店老闆，下次可以請家長找總召。後續米尼旅店表示環境、床單沒有問題後，就安排該名學員回家，沒有繼續索求物品。
營隊因環境髒亂道歉，呼籲旅店盡快就賠償估價
米尼旅店指出，營隊聯絡人到場時，旅店就與其點鑰匙、告知垃圾要分類以及注意事項，結果學生違反規定在房間飲食，造成房間髒亂，沒有賣出的空房還被偷開房門使用。
總召則回應，一開始打開房門是為了確認櫃子周圍的公共空間大小，之後就去詢問老闆能否開放房間做學員的討論空間，也獲得老闆的同意。
在房間髒亂的部分，總召坦言管理有疏失，很抱歉做了不好的示範，連坐影響到其他台大團體。
台大管院營另外於今（13）日下午公開回應，表示2月10日退房後，米尼旅店有針對環境整潔、設施損壞的問題，向營隊索賠，他們在當日活動結束後第一時間做回覆，並承認營隊工作人員督導不周，沒有讓學員意識到要維護環境，在管理上也出現疏漏。
台大管院營針對造成旅店的損害道歉，表示願意承擔賠償責任，也強調未曾逃避責任或歸咎他人。後續管院營積極向米尼旅店詢問報價單與後續處理方式，而管院營認為，雙方對事實解讀有不少差距，造成溝通上的困難與誤會，2月10日他們所得到的回覆是：「到時候會傳估價單給您，再請注意來訊」，但卻到今日都還沒有收到估價單訊息，喊話旅店儘速告知賠償金額以處理後續事宜。
台大表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。
大學營隊造成環境髒亂是常態
台北市一名青年旅宿老闆受訪時指出，過去有多次接過大學辦給高中生營隊的團客，儘管規模只有約50人，但環境髒亂的程度和米尼旅店所提供的照片幾乎相同，「滿地垃圾、床簾被拆掉、食物、空瓶都有」。
旅宿老闆也強調，包房不等於包棟，「包棟是整棟都是你的，那3天工作人員有可能都不會進來；包房就只有房間，公共空間還是共用，櫃檯人員可以進來。」
不過，如果在確保床位租得出去的情況下，也有像大學營隊這樣的團客要參加，旅宿老闆表示會選擇單獨賣，因為如果是團客，整間都是朋友，就會更自在地去用這個環境，大聲講話、吃東西；如果旁邊都是不認識的住客，會比較守規矩，心態上會不一樣。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。