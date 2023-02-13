台大管院營遭旅店控訴活動結束後環境髒亂、弄壞東西，總召道歉並還原溝通經過

許多大專校院學系會在寒假期間舉辦營隊宣傳系所，活動往往為期3、4日，可能會包下外部旅宿提供給學員。台北市米尼旅店發文指出，日前旅店借給台大管院營舉辦活動，結束後卻環境髒亂、東西被弄壞，因此向營隊索賠。營隊則針對損害道歉，並向店家索取賠償估價單，就部分指控也作出解釋。

米尼旅店昨（12）晚在臉書公開發文指出，過去接了很多台大不同系所的營隊，這次借給台大管院營190人份的住宿，對方卻不尊重場地、不遵守規矩，入住過後不僅環境髒亂、窗簾壞掉、公告板壞掉，架子還被弄壞。

米尼旅店表示，合約上清楚寫出提供1人1條毛巾、1份備品，但住宿團體卻要求要換洗毛巾及備品，且米尼旅店指控，為了換床單，學生誣指床單不乾淨、床備品很髒，還有家長憤怒打電話稱為何讓他的女兒住在不乾淨的房間。事後營隊查證床備品是否不乾淨，結果證明該名學生說謊。

針對毛巾、床備品的爭議，營隊總召於臉書貼文下方進行回覆，指出櫃檯人員曾經告知營隊，毛巾是2天換一次，有更換毛巾需求的話可以帶著舊毛巾更換，轉知學員後，學員也依照指示去更換。後續米尼老闆知道此事後，有要傳遞這個訊息的員工賠償。

另外，旅店櫃檯接獲家長電話後，總召有告知旅店老闆，下次可以請家長找總召。後續米尼旅店表示環境、床單沒有問題後，就安排該名學員回家，沒有繼續索求物品。

營隊因環境髒亂道歉，呼籲旅店盡快就賠償估價

米尼旅店指出，營隊聯絡人到場時，旅店就與其點鑰匙、告知垃圾要分類以及注意事項，結果學生違反規定在房間飲食，造成房間髒亂，沒有賣出的空房還被偷開房門使用。

總召則回應，一開始打開房門是為了確認櫃子周圍的公共空間大小，之後就去詢問老闆能否開放房間做學員的討論空間，也獲得老闆的同意。

在房間髒亂的部分，總召坦言管理有疏失，很抱歉做了不好的示範，連坐影響到其他台大團體。

台大管院營另外於今（13）日下午公開回應，表示2月10日退房後，米尼旅店有針對環境整潔、設施損壞的問題，向營隊索賠，他們在當日活動結束後第一時間做回覆，並承認營隊工作人員督導不周，沒有讓學員意識到要維護環境，在管理上也出現疏漏。

台大管院營針對造成旅店的損害道歉，表示願意承擔賠償責任，也強調未曾逃避責任或歸咎他人。後續管院營積極向米尼旅店詢問報價單與後續處理方式，而管院營認為，雙方對事實解讀有不少差距，造成溝通上的困難與誤會，2月10日他們所得到的回覆是：「到時候會傳估價單給您，再請注意來訊」，但卻到今日都還沒有收到估價單訊息，喊話旅店儘速告知賠償金額以處理後續事宜。

台大表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。

大學營隊造成環境髒亂是常態

台北市一名青年旅宿老闆受訪時指出，過去有多次接過大學辦給高中生營隊的團客，儘管規模只有約50人，但環境髒亂的程度和米尼旅店所提供的照片幾乎相同，「滿地垃圾、床簾被拆掉、食物、空瓶都有」。

旅宿老闆也強調，包房不等於包棟，「包棟是整棟都是你的，那3天工作人員有可能都不會進來；包房就只有房間，公共空間還是共用，櫃檯人員可以進來。」

不過，如果在確保床位租得出去的情況下，也有像大學營隊這樣的團客要參加，旅宿老闆表示會選擇單獨賣，因為如果是團客，整間都是朋友，就會更自在地去用這個環境，大聲講話、吃東西；如果旁邊都是不認識的住客，會比較守規矩，心態上會不一樣。

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核稿編輯：翁世航