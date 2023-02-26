在美大貓熊樂樂猝死後丫丫健康備受關注引發中國民眾不滿，中方稱已做好準備接回

中國「出租」多隻大貓熊到世界各地的動物園，以作為「外交有善大使」，一隻在美大貓熊樂樂於本月初死亡，中美兩國專家解剖遺體後，初步推斷死因為心臟病變。而另一隻大貓熊丫丫的健康也受關注，因為有身型消瘦、脫毛等照片在中國社群網路上流傳，中國民眾批評，美方對貓熊的照顧不周；中國動物園協會表示，已做好接回丫丫準備。而在日本的大貓熊香香也在上週「歸國」。

樂樂猝死，丫丫脫毛引不滿將在近日回國

根據公開資訊，樂樂與丫丫是中美共同保護和研究大貓熊計畫的一部分，於2003年4月抵達孟菲斯動物園，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。然而樂樂在原定返國的今年，在本月忽然死亡，與此同時，丫丫的健康受到關注，許多顯示丫丫消瘦、脫毛的照片在中國社群中流傳，引發中國民眾不滿，大家拿出照片比對，認為美方疏於照顧，希望丫丫盡快回國。

中國動物園協會官網今天發布公告指出，本月1日在美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）死亡的大貓熊樂樂，經由中美雙方的專家解剖遺體後，發現心臟病變的跡象，初步判定是死亡的原因，然而仍須進一步的病理檢測結果確認。

《聯合報》報導，專家也在現場查看了大貓熊「丫丫」的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組還就「丫丫」的被毛異常情況與孟菲斯園方進行了討論，並就「丫丫」的飼養和護理向美方提出了建議和要求。

報導稱，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大貓熊「丫丫」回國。目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。

日本的大貓熊香香也在近日歸國

《法廣》報導，反觀日本近日返送大貓熊引發的爭議較少。綜合《自由時報》和《壹蘋新聞網》報導，上野動物園雄性大貓熊「力力」及雌性大貓熊「真真」在2017年交配後，真真同年6月12日順利產下雌性大貓熊香香。因為香香所有權歸中國，依據當初協定，香香滿24個月大時就要回中國定居。

不過，東京都政府在2019年6月12日期限前提出延長申請，獲中國方面同意，香香可在東京續住到2020年12月底。未料碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，讓香香的返中之路再度延後到今年2月21日。

本月19日是香香在上野動物園內的最後展示日，有超過6萬人報名想見香香最後一面，最後由動物園抽選2600人獲得資格，報名人數是資格人數的約24倍，可見其人氣。上野動物園也為此在官網開設送別香香的專屬頁面，分享香香的成長點滴。

上野動物園的「上野諮詢中心」，因為擺放超過200種大貓熊紀念商品，被大貓熊迷稱為「大貓熊諮詢中心」，今天也吸引大批人潮搶購紀念商品。

香香21日從日本東京啟程回中國；另外旅居於日本和歌山縣「冒險世界」主題公園的大貓熊永明及其雙胞胎女兒櫻浜、桃浜也在近日啟程返回中國。相較於美國，日本貓熊歸返引發日本民眾不捨，中國的網友們也都認為，相較旅美貓熊狀況，日本相對將貓熊照顧得宜。

中國的貓熊外交

中國的「貓熊外交」已經推行了一段時間，中方將貓熊借給美國或其他國家的動物園，動物成為中國的「友好大使」，軟化威權形象。該動物園支付一定費用保留、維護這些貓熊，《中央社》報導，每隻每年費用約為50萬至100萬美元（約新台幣1500萬元至3000萬元），為期至少數年。

《自由亞洲電台》報導，今年1月5日報導指出，貓熊外交近期相繼失利。美國去年12月底宣布將丫丫和樂樂歸還中國，結束20年租借期；日本於將於今年2月送回旅日大貓熊香香、永明及其雙胞胎女兒櫻濱和桃濱。英國也宣布，今年底租約到期的大貓熊陽光、甜甜，最快於今年10月底歸還中國。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範