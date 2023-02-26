在美大貓熊樂樂猝死後丫丫健康備受關注引發中國民眾不滿，中方稱已做好準備接回
我們想讓你知道的是
反觀日本近日返送大貓熊引發的爭議較少，在日本東京上野動物園的香香最近也啟程返回中國，香香深受到日本民眾喜愛，中國網友也認為，日本動物園的照顧似乎比美國要好。
中國「出租」多隻大貓熊到世界各地的動物園，以作為「外交有善大使」，一隻在美大貓熊樂樂於本月初死亡，中美兩國專家解剖遺體後，初步推斷死因為心臟病變。而另一隻大貓熊丫丫的健康也受關注，因為有身型消瘦、脫毛等照片在中國社群網路上流傳，中國民眾批評，美方對貓熊的照顧不周；中國動物園協會表示，已做好接回丫丫準備。而在日本的大貓熊香香也在上週「歸國」。
樂樂猝死，丫丫脫毛引不滿將在近日回國
根據公開資訊，樂樂與丫丫是中美共同保護和研究大貓熊計畫的一部分，於2003年4月抵達孟菲斯動物園，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。然而樂樂在原定返國的今年，在本月忽然死亡，與此同時，丫丫的健康受到關注，許多顯示丫丫消瘦、脫毛的照片在中國社群中流傳，引發中國民眾不滿，大家拿出照片比對，認為美方疏於照顧，希望丫丫盡快回國。
中國動物園協會官網今天發布公告指出，本月1日在美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）死亡的大貓熊樂樂，經由中美雙方的專家解剖遺體後，發現心臟病變的跡象，初步判定是死亡的原因，然而仍須進一步的病理檢測結果確認。
《聯合報》報導，專家也在現場查看了大貓熊「丫丫」的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組還就「丫丫」的被毛異常情況與孟菲斯園方進行了討論，並就「丫丫」的飼養和護理向美方提出了建議和要求。
報導稱，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大貓熊「丫丫」回國。目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。
日本的大貓熊香香也在近日歸國
《法廣》報導，反觀日本近日返送大貓熊引發的爭議較少。綜合《自由時報》和《壹蘋新聞網》報導，上野動物園雄性大貓熊「力力」及雌性大貓熊「真真」在2017年交配後，真真同年6月12日順利產下雌性大貓熊香香。因為香香所有權歸中國，依據當初協定，香香滿24個月大時就要回中國定居。
不過，東京都政府在2019年6月12日期限前提出延長申請，獲中國方面同意，香香可在東京續住到2020年12月底。未料碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，讓香香的返中之路再度延後到今年2月21日。
本月19日是香香在上野動物園內的最後展示日，有超過6萬人報名想見香香最後一面，最後由動物園抽選2600人獲得資格，報名人數是資格人數的約24倍，可見其人氣。上野動物園也為此在官網開設送別香香的專屬頁面，分享香香的成長點滴。
上野動物園的「上野諮詢中心」，因為擺放超過200種大貓熊紀念商品，被大貓熊迷稱為「大貓熊諮詢中心」，今天也吸引大批人潮搶購紀念商品。
香香21日從日本東京啟程回中國；另外旅居於日本和歌山縣「冒險世界」主題公園的大貓熊永明及其雙胞胎女兒櫻浜、桃浜也在近日啟程返回中國。相較於美國，日本貓熊歸返引發日本民眾不捨，中國的網友們也都認為，相較旅美貓熊狀況，日本相對將貓熊照顧得宜。
中國的貓熊外交
中國的「貓熊外交」已經推行了一段時間，中方將貓熊借給美國或其他國家的動物園，動物成為中國的「友好大使」，軟化威權形象。該動物園支付一定費用保留、維護這些貓熊，《中央社》報導，每隻每年費用約為50萬至100萬美元（約新台幣1500萬元至3000萬元），為期至少數年。
《自由亞洲電台》報導，今年1月5日報導指出，貓熊外交近期相繼失利。美國去年12月底宣布將丫丫和樂樂歸還中國，結束20年租借期；日本於將於今年2月送回旅日大貓熊香香、永明及其雙胞胎女兒櫻濱和桃濱。英國也宣布，今年底租約到期的大貓熊陽光、甜甜，最快於今年10月底歸還中國。
新聞來源
- 旅美死亡的大貓熊「樂樂」初判心臟病變 「丫丫」可望返陸（聯合報）
- 在美大貓熊樂樂死亡 中國相關部門表關切（中央社）
- 輿論指在美大貓熊丫丫受虐待 中國稱準備接回（中央社）
- 中美貓熊事件延燒 陸網友呼籲快接回旅美貓熊丫丫（法國廣播電台）
- 5度延宕返還期 日本上野動物園今將大貓熊「香香」歸還中國（自由時報）
- 上野動物園貓熊香香將回中國 日本民眾流淚送別（壹蘋新聞網）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
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- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21