2022年的九合一選舉，是一場只有地方派系才能參與的球賽
我們想讓你知道的是
全台灣除了6都，還有13個縣、3個市，地方派系遍佈全台，尤其全縣型派系的影響力大到難以想像。沒有參與地方派系的青年參政，當選就變得相對困難。生活在基層的政治工作者，如何爭取再次參加球賽的機會，成為非典型政治人物的難題。
文：廖郁賢（第十九屆雲林縣議員）
地方派系影響著地方選舉，也與地方建設與發展息息相關，沒有參與地方派系的青年參政，當選就變得相對困難。生活在基層的政治工作者，如何爭取再次參加球賽的機會，成為非典型政治人物的難題。
全台灣除了六都，還有13個縣、三個市，地方派系遍布全台，尤其全縣型派系的影響力大到難以想像。以雲林來看，從2018年到2022的選舉便不難發現「鄉鎮級」派系是基本單位，縣級派系就是鄉鎮派系的結盟，派系不同，卻與公眾利益交換，來鞏固自身權力，進一步影響縣級政策。
派系政治以人際關係的鞏固、外擴為原則
這種非正式團體，因行動與目標具有集體性，其強大的意識足以影響任何公共事務。這些目標明講就是要取得及分配公部門的資源，經常包工程與關說毫不掩飾，還能得到工程的原因，就是政治權力的資源分配。
建設相對落後的地方，派系越容易掌握，比起政治立場和意識形態，在地方政治的運作中，更有效的是經濟利益與社會關係。選民多數不直接參與政治，在結構中顯得較為鬆散，在選戰中，會因人際關係的網路擴張，被利益為動員，在基層樁腳的動員下，會發揮顯著的效果。
地方派系的發展越盛，對於台灣的政治清明越不利。以雲林為例，作為全台最大養豬縣、農作物佔全國最大供應量，政治性角力的場域，因產業的型態，就有社會性與經濟性的領域，從行政、黨務、農會、水利會、漁會、學校、社團、工商都是動員領域，並形成資源與勢力，甚至影響全台灣。尤其政治性場域的公所與經濟性場域的「農會」是最有影響力，且能影響選戰成敗關鍵。
然而青年參政者的困境，尤其又不是派系推出的傀儡時，是很難以進入這些組織地方角力的。筆者任期間，最常遇到的是被問「你怎麼又來了」。看到別人那些贈送金錢或禮物、辦桌綁樁或造勢，部署資金比政見會與文宣有用。
在民主政治發展至2023年的現在，我們低估了輸贏背後的社會基礎與社會意義。從1950年地方公職人員全面直選到現在經過了73年，歷經半世紀之久，台灣還未能真正突破這些長期享有地方政治權力與經濟利益獨佔的特權，也因此相對進步的議題常被忽視，原因究竟為何？歷史中地方派系的分合，也許已給出了答案。
沒資源的參選人愈來愈難成功
2022年的公職人員選舉，是一場只有地方派系才能參與的球賽，沒有明星球員，只有明星球隊。單槍匹馬的選手，就算勤勞走遍全選區，還是無法解決無黨籍、無任何派系奧援的困境。2022又碰上返鄉投票率低、同質候選人高的因素下，選舉結果是組織戰，也就是一場社會網路、經濟與組織動員力量。
走訪地方的過程輕易得知的交換機制，不僅是候選人與派系間的自願性結盟協議，這樣的關係雖是民主社會的常態，但並不健康。民主是需要練習的，在百年追求的血淚裡，讓政治人物成為善的實踐者，公義與資源的分配者，才是政治的目的。民主精神如何找回？建構需要有共感危機的意識，不是非誰不可，而是認知到民代不只是一項特權，更多的是一份責任。
對雲林縣而言，政黨對地方政治發展的影響力，已經累積到足以超越地方派系的能量，只有政黨團結，制衡才能贏來共好。接下來的2024年，台灣是不是準備好守下民主的果實？必須記取1980年代以前一黨獨大的威權社會，拿起1997年打破守舊勢力的霸氣，與2000年代表本土力量的進步人價值守護台灣。
雲林張家的自主性超乎想像
若認為筆者指的派系只是國民黨，那就大錯特錯了，雲林地方張家一派獨大，自主性不但極高，所具有的特殊權力結構也讓派系關係錯綜複雜。不僅成員屬性不定，就算對立也會有互利的機制，於此派系利益凌駕在黨之上，這種操盤能力已出神入化，不身歷其境，僅以旁觀者身份，是很難的體證到這種政治利益與分配。
蹲點地方確實是提倡進步議題的基礎功課。但從經濟、政治、社會等面向，看到那些從結構中獲取特權的過程，觀察到這些現象足以左右地方建設和發展，信用合作社、鄉鎮代表、鄉鎮農漁會、地方廟宇這些才是台灣地方政治的主體，這樣的民主是台灣要的嗎？應還有進步的可能。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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