滿13歲就適合擁有抖音帳號嗎？美國國家醫務總監說「不」
我們想讓你知道的是
這些對於社群媒體戕害下一代身心的焦慮，並沒有簡單的解決之道。因為，全面禁止兒童跟青少年使用社群媒體是不可能成功的，但以現狀來說，完全假裝這不是個問題也不可能。
文：蕭育和
現任美國國家醫務總監（Surgeon General）唯維克・慕爾帝日前表示，他認為13歲的孩子並不適合接觸社交媒體，包括但不限於抖音、臉書、IG等等社群媒體平台。慕爾帝表示，根據現有的研究資料，他相信使用社交媒體會影響兒童與青少年的自我價值跟人際關係，社群媒體呈現的扭曲失真社會樣貌也已經損害了為數不少的孩童跟青少年。
美國國家醫務總監由總統提名，經參議院投票同意任命。此一職務被譽為「國家醫生」，代表聯邦政府對國民發表重大健康與醫療的建議。慕爾帝在2014年首次由歐巴馬提名，2017年遭川普解職，2021年又重返拜登政府。
慕爾帝反對槍枝氾濫、提倡管制電子煙、並且在任內提出了美國第一份酒精、藥物與健康之間的物質濫用與成癮報告。對於國內鴉片類止痛藥上癮患者眾多的議題，他提倡應該避免污名化成癮者，把止痛藥上癮當成一種慢性疾病予以支持跟治療，而非輕率地提出道德譴責，認為他們只是意志軟弱。在2021年，慕爾帝對外表示，把抽大麻的人抓去關只是在浪費時間，「毫無意義」。
慕爾帝的醫學立場當然與他的政治立場密不可分。在任期間，他代表聯邦政府做出的對外發言都有一貫的意識形態可循：
因為槍枝每年造成大量兇殺死傷，所以支持加強管控槍枝；因為電子煙對於年輕人的健康有損害，因此主張局部禁止；因為藥廠的行銷方式加上已經異常鞏固的「醫藥複合體」（medical complexity）導致止痛藥上癮嚴重氾濫，許多平民深受其害，因此主張積極保護跟支持成癮者。大麻造成的健康損害跟社會成本事實上比酒精跟香煙都少得多，因此反對政府花錢去追捕跟關押抽大麻的人。
換句話說，意識形態傾向於自由派的慕爾帝，對於社交媒體對青少年健康影響程度的憂心，接近於電子煙跟毒品所帶來的可能後果。
13歲，一個神奇數字
慕爾帝並非突發奇想的拿出一個數字，來討論究竟年紀多大才能分辨社群媒體世界與真實世界的異同。「13歲」是絕大多數社群媒體服務供應商核准使用者註冊帳號的年齡下限，儘管網路上的年齡可以偽造，或許只是聊備一格。
13歲這個數字有可能提供了某些錯誤的安心感。譬如家長、學校與查緝網路犯罪的人士，或許已經習慣了把約定俗成的最低年齡限制看做某種真實的基準，而誤以為存在這種限制的理由，是社交媒體平台「真的」對已滿13歲的使用者來說就是安全無虞的。另一方面來說，這也隱含了另一種暗示，就是無論什麼狀況之下，未滿13歲的使用者在社交媒體上都一定是不安全的。然而兩者的答案都是未必。
把世界切割成滿13歲前，與滿13歲後，本身是個粗糙武斷但也無可奈何的人為界線。所有的內容分級制度都是如此，沒有人能保證六歲以上的小孩能不能看怪獸打架而不會晚上做惡夢嚇醒，沒有人能保證12歲以上的兒童是否就不會受到電影或書籍中的粗言穢語影響，沒有人能保證所有18歲以上的人都有同樣良好的心理素質，可以理性地識讀色情、暴力影像或文本，而不讓這些發生在現實生活中極可能違法的情節，變成自己慾望跟行為的基準。
事實就是，即便是成年人，也沒有人能夠完全保證不會受自己主動被動接收的訊息所污染。
這不僅是關於人的意志是否操之於己這種形而上的問題，同時也是一個腦神經醫學問題。平均而言，兒童的大腦可以在10歲時發育到與成人差不多的體積，但構成腦部運作的神經元仍會在接下來的幾年內持續變化，新增與淘汰同時發生。相鄰的神經元連結會不斷精簡，而大腦內相隔較遠的區域則會產生新的連結。
重塑過程最終開始減緩，可視為大腦逐漸成熟的跡象。但問題卻是，撇開每個人的腦部成熟速度不同之外，即便是同一個人的同一顆大腦，不同區域之間的進度也不一樣。大腦後方的枕葉，20歲左右就會減少精簡程序；但大腦前方的額葉，直至30歲仍有可能繼續產生新的連結。因此，我們無論是從科學或者社會科學的層面，都很難說到了哪一個年齡，就算是心智成熟的成年人。
為什麼孩子要去「見網友」
若我們粗略的思考為人父母者自認為必須讓孩子遠離社群媒體的原因，經常只會想到最表面的那些問題：一些心懷不軌的掠食者埋伏在網路上，哄騙年幼無知的兒童或青少年出去跟他們見面，從而對其下手進行性剝削，甚至誘拐兒童跟青少年逃家。南韓N號房事件的受害者中，有不少國高中生，確實就是受到網路上的惡徒所害。
不可諱言的是，這樣的事情確實有可能會發生。當社會討論這樣的問題時，常常只是沒有前後因果的一則社會新聞：「某某市某國中生北上見網友遭綁架帶至汽車旅館囚禁數天」。這種新聞好像暗示「所有接觸網路的孩子都逃不過網路犯罪的魔掌」，「這是一種無差別犯案」。但關於這類網路犯罪的受害者研究則顯示並非如此，事實是：「線下生活越脆弱的孩子，越容易淪為線上犯罪的受害者」。
犯罪研究有所謂的「脆弱群眾」，或者說是「高風險群眾」這種分類，脆弱群眾／高風險群眾比非脆弱群眾／低風險群眾更容易成為刑事犯罪的被害者。至於怎麼描繪脆弱群眾的態樣，則視不同社會而定。以美國為例，居住在較為貧困社區的人、從事低薪勞動的人、性產業工作者、有移民身分問題的人更容易成為犯罪受害者的對象，而這樣的人即便被殺死了，也不會得到多大的新聞版面。
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。