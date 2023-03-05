《精準表達寫作術》：若想提升表達與寫作能力，平時就該減少或禁用形容詞概括所有心情

文：尼可拉斯寒吉

為了打發時間看了這本書，沒想到翻了幾頁覺得受益良多，一下子就看完了。

這本書如同書名，作者要教的不是所謂寫作技巧，而是「精準表達」其實只要瞭解如何表達，就能寫出一篇「好的文章」。

作者說「寫作就是思考」，所謂「不思考」指的是思維受到拘束、不自由的情況。未經思考寫出來的文章，就會變成單純的感想抒發及流水帳。

以下著重說明我覺得很實用的重點。

文章寫作的七要點

首先作者提出掌握文章寫作的七要點，個人認為1、4、5、6點非常重要，並且適用於任何狀況。

1. 意見：在整篇文章中你最想傳達的事情是什麼？也就是經過自己動腦思考後所得到的自身見解與想法，簡單來說就是「你的觀點」

2. 期望結果：你希望透過文章帶來什麼結果？

3. 議題：指你對問題的理解與把握程度，會決定要探討的核心問題與後續處理方法。

4. 讀者：你設定的讀者是什麼樣的人？同樣一篇文章，會隨著閱讀對象不同產生不同的效果。

例如寫論文要求論述、寫公文則有一定的格式框架，如果只是單純在網路寫寫心得，那用越簡單白話的方式敘述更能讓讀者輕鬆閱讀。

5. 自身地位：從讀者的角度來看，你是個什麼樣的人？大多數人不像KOL影響力高，因此在寫文章時就必須思考，如何加強與讀者的關係？讓讀者能夠信任你所寫的文章。

假如平時寫的文章常常被讀者抓到資訊錯誤，久而久之讀者便會覺得這個作者在寫文章前都沒好好做功課。相對的如果平常寫的東西能讓讀者對此產生共鳴，時間久了讀者便會越來越信任你。

6. 論據：在表達意見時，一定會有與他人意見不同的情況發生，這時就必須在文章附上佐證，提供合理的說明，堅定自己的立場，如此一來就能提高文章的說服力。

例如前幾天大家在爭論新版槍神不夠還原舊版，但是根據製作團隊受訪曾表示，新版是全新創作的故事，因此新版比不上舊版這個爭論點就不成立。

因為團隊一開始就不是想做重製版（附上官網的新聞報導）避免用我聽XX或某某資深前輩說的這些沒有消息來源的資料當作佐證。

7. 中心思想：你內心最根本的想法，也就是寫作者的價值觀，是作者在文章中要表達的貫穿全文的核心。

如果寫文章時比起自己想要寫什麼，太過把重點都放在「要怎麼寫才能獲得他人好評」，這樣就會寫出遠離自己想法且缺乏誠意的意見，所以不要違背自己的中心思想。

對於作者所說的「意見」我會把他理解為觀點，也就是你的看法，俗話說每個人看待每件事情都會有不同的想法，而這個想法正是一篇文章的精華所在，如果總是套用別人的觀點，時間久了自己也會失去想法。

對於不瞭解的事情無法表達意見這是再自然不過的一件事。不自然的反而是那些明明不瞭解、卻能夠寫出意見的人。

因此，必須認知到「自己並不是很清楚」這件事，再謹慎表達意見，如果你對寫文的主題沒有把握，可以先瞭解和調查必要的項目。

在能夠承擔的責任範圍內書寫，簡單來說就是「做好功課」後續可以透過觀察、調查的過程，逐漸看清屬於自己的見解。

讓思考停滯的詞彙

作者在當編輯時，常常對拿到手的原稿給予「很棒」的評價。久而久之便習慣用「真的很棒」來代表一切，其實自己不過是因為詞窮、懶的思考，才躲進「很棒」的舒適圈。

因此作者禁止自己使用「很棒」這個詞，開始思考、理解原稿的魅力？有什麼魅力？該用什麼詞彙去表達那層魅力？在這樣的思考下，作者發現這些原來都是自己平常沒有去思考的事。

「很棒」就是讓自己思考停滯、阻礙思考的關鍵點。所以如果想要提升自己的表達與寫作能力，平時就應該減少或禁止自己用形容詞概括所有的心情。

我之前看了另一本書李欣頻的寫作之道，裡面就大概提到每個人對一個詞彙的定義不同，例如好可愛。有人說醜筆頭很可愛，也有人說他很奇怪，就類似這種情況。如果能用更具體、更豐富的話語描述，文章看起來會更生動。

舉例來說：《捍衛戰士2：獨行俠》實在太好看了（放棄思考的人在這裡就結束了）

試著自問自答：為什麼覺得好看？為什麼感動你？有什麼特別印象深刻的地方？

試著列出重點：阿湯哥很帥、歌曲很好聽、開戰鬥機那裡讓我印象深刻。

繼續自問自答：阿湯哥帥的地方在於他開戰鬥機時一點也不畏懼又熟練的模樣，我喜歡大家在海灘玩橄欖球的音樂，平常老是針鋒相對的飛行員，在這一刻全都成為一個團隊，大家團結在一起玩的很開心，連帶影響到身為觀眾的我。

其實用好看、好棒等等直接表達想法幾乎是每個人面對吸引自己的東西第一時間的反應，當然我也不例外。很少人有辦法當下就詳細說明自己的感受，所以才要思考，思考出究竟是什麼感動到自己？

作者說「寫作就是思考」也就是整理自己的感受，因此才能連帶提升表達能力，我認為這是一體成形的，也是因為這樣我才對這本書感到很有共鳴，如果不思考漸漸的就會放棄思考。我覺得人是很容易退步的生物，加上我也老了如果不試著讓自己的腦袋偶而運轉真的會荒廢。

從他人的角度觀看自己寫的文章，試著讓文章變得柔和

所謂寫作，是一種由你自己對外闡述某事的行為，請試著「從他人角度來看自己所寫的文章」「自己認為理所當然的事情，卻有人無法理解的話，該怎麼做比較好？」

試著想想讀者一開始無法立刻進入狀況，而身為作者的你，如何在文章中幫讀者準備好可以迅速掌握情況的解說事項？