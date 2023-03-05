《精準表達寫作術》：若想提升表達與寫作能力，平時就該減少或禁用形容詞概括所有心情
我們想讓你知道的是
作者說「寫作就是思考」也就是整理自己的感受，因此才能連帶提升表達能力，我認為這是一體成形的，也是因為這樣我才對這本書感到很有共鳴，如果不思考漸漸的就會放棄思考。我覺得人是很容易退步的生物，加上我也老了如果不試著讓自己的腦袋偶而運轉，真的會荒廢。
文：尼可拉斯寒吉
為了打發時間看了這本書，沒想到翻了幾頁覺得受益良多，一下子就看完了。
這本書如同書名，作者要教的不是所謂寫作技巧，而是「精準表達」其實只要瞭解如何表達，就能寫出一篇「好的文章」。
作者說「寫作就是思考」，所謂「不思考」指的是思維受到拘束、不自由的情況。未經思考寫出來的文章，就會變成單純的感想抒發及流水帳。
以下著重說明我覺得很實用的重點。
文章寫作的七要點
首先作者提出掌握文章寫作的七要點，個人認為1、4、5、6點非常重要，並且適用於任何狀況。
1. 意見：在整篇文章中你最想傳達的事情是什麼？也就是經過自己動腦思考後所得到的自身見解與想法，簡單來說就是「你的觀點」
2. 期望結果：你希望透過文章帶來什麼結果？
3. 議題：指你對問題的理解與把握程度，會決定要探討的核心問題與後續處理方法。
4. 讀者：你設定的讀者是什麼樣的人？同樣一篇文章，會隨著閱讀對象不同產生不同的效果。
例如寫論文要求論述、寫公文則有一定的格式框架，如果只是單純在網路寫寫心得，那用越簡單白話的方式敘述更能讓讀者輕鬆閱讀。
5. 自身地位：從讀者的角度來看，你是個什麼樣的人？大多數人不像KOL影響力高，因此在寫文章時就必須思考，如何加強與讀者的關係？讓讀者能夠信任你所寫的文章。
假如平時寫的文章常常被讀者抓到資訊錯誤，久而久之讀者便會覺得這個作者在寫文章前都沒好好做功課。相對的如果平常寫的東西能讓讀者對此產生共鳴，時間久了讀者便會越來越信任你。
6. 論據：在表達意見時，一定會有與他人意見不同的情況發生，這時就必須在文章附上佐證，提供合理的說明，堅定自己的立場，如此一來就能提高文章的說服力。
例如前幾天大家在爭論新版槍神不夠還原舊版，但是根據製作團隊受訪曾表示，新版是全新創作的故事，因此新版比不上舊版這個爭論點就不成立。
因為團隊一開始就不是想做重製版（附上官網的新聞報導）避免用我聽XX或某某資深前輩說的這些沒有消息來源的資料當作佐證。
7. 中心思想：你內心最根本的想法，也就是寫作者的價值觀，是作者在文章中要表達的貫穿全文的核心。
如果寫文章時比起自己想要寫什麼，太過把重點都放在「要怎麼寫才能獲得他人好評」，這樣就會寫出遠離自己想法且缺乏誠意的意見，所以不要違背自己的中心思想。
對於作者所說的「意見」我會把他理解為觀點，也就是你的看法，俗話說每個人看待每件事情都會有不同的想法，而這個想法正是一篇文章的精華所在，如果總是套用別人的觀點，時間久了自己也會失去想法。
對於不瞭解的事情無法表達意見這是再自然不過的一件事。不自然的反而是那些明明不瞭解、卻能夠寫出意見的人。
因此，必須認知到「自己並不是很清楚」這件事，再謹慎表達意見，如果你對寫文的主題沒有把握，可以先瞭解和調查必要的項目。
在能夠承擔的責任範圍內書寫，簡單來說就是「做好功課」後續可以透過觀察、調查的過程，逐漸看清屬於自己的見解。
讓思考停滯的詞彙
作者在當編輯時，常常對拿到手的原稿給予「很棒」的評價。久而久之便習慣用「真的很棒」來代表一切，其實自己不過是因為詞窮、懶的思考，才躲進「很棒」的舒適圈。
因此作者禁止自己使用「很棒」這個詞，開始思考、理解原稿的魅力？有什麼魅力？該用什麼詞彙去表達那層魅力？在這樣的思考下，作者發現這些原來都是自己平常沒有去思考的事。
「很棒」就是讓自己思考停滯、阻礙思考的關鍵點。所以如果想要提升自己的表達與寫作能力，平時就應該減少或禁止自己用形容詞概括所有的心情。
我之前看了另一本書李欣頻的寫作之道，裡面就大概提到每個人對一個詞彙的定義不同，例如好可愛。有人說醜筆頭很可愛，也有人說他很奇怪，就類似這種情況。如果能用更具體、更豐富的話語描述，文章看起來會更生動。
舉例來說：《捍衛戰士2：獨行俠》實在太好看了（放棄思考的人在這裡就結束了）
試著自問自答：為什麼覺得好看？為什麼感動你？有什麼特別印象深刻的地方？
試著列出重點：阿湯哥很帥、歌曲很好聽、開戰鬥機那裡讓我印象深刻。
繼續自問自答：阿湯哥帥的地方在於他開戰鬥機時一點也不畏懼又熟練的模樣，我喜歡大家在海灘玩橄欖球的音樂，平常老是針鋒相對的飛行員，在這一刻全都成為一個團隊，大家團結在一起玩的很開心，連帶影響到身為觀眾的我。
其實用好看、好棒等等直接表達想法幾乎是每個人面對吸引自己的東西第一時間的反應，當然我也不例外。很少人有辦法當下就詳細說明自己的感受，所以才要思考，思考出究竟是什麼感動到自己？
作者說「寫作就是思考」也就是整理自己的感受，因此才能連帶提升表達能力，我認為這是一體成形的，也是因為這樣我才對這本書感到很有共鳴，如果不思考漸漸的就會放棄思考。我覺得人是很容易退步的生物，加上我也老了如果不試著讓自己的腦袋偶而運轉真的會荒廢。
從他人的角度觀看自己寫的文章，試著讓文章變得柔和
所謂寫作，是一種由你自己對外闡述某事的行為，請試著「從他人角度來看自己所寫的文章」「自己認為理所當然的事情，卻有人無法理解的話，該怎麼做比較好？」
試著想想讀者一開始無法立刻進入狀況，而身為作者的你，如何在文章中幫讀者準備好可以迅速掌握情況的解說事項？
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門