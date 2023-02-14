TNL+ 2023/02/14,
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「不說同性戀」爭議延燒：美佛州議會通過法案，州長有權指派專人接管迪士尼特區

「不說同性戀」爭議延燒：美佛州議會通過法案，州長有權指派專人接管迪士尼特區
Photo Credit: GettyImages

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由於迪士尼於佛州擁有近7.5萬名員工，該公司一直被視為佛州最具規模的私人企業，且迪士尼也長期透過向共和黨與民主黨捐款，來維持自身在佛州的影響力。州議會在「不說同性戀法案」通過的不到一年內，便針對迪士尼建立監管機制，實在很難不讓人聯想到，該法是在故意報復迪士尼對於不說同性戀法案的反對。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國佛羅里達州（State of Florida）州議會於2023年2月10日批准一項法案，同意賦予佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）更廣泛的權力，讓其有權掌控迪士尼世界度假區（Walt Disney World resort）及其周邊區域的自治地位發展。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，由共和黨主導的佛州眾議院，以82比31的懸殊票數，允許迪尚特能親自指派5名監督人成立董事會，來監管迪士尼的「蘆葦溪改善區」（Reedy Creek Improvement District）。在眾議院投票結束後，參議院也以26比9的票數通過該項法案，其中投下支持票的參議員皆為共和黨人士，9位民主黨籍參議員則全數反對。

美國新聞網站《Axios》闡明，蘆葦溪改善區是一處長期由迪士尼管控的特別稅區，涵蓋範圍包含迪士尼世界度假區周圍的2.5萬英畝（約等於1.0117萬公頃）土地。其類似於「準政府實體」（Quasi-government entity）的特殊地位，亦讓迪士尼有權在該區進行各項建設。

美國娛樂媒體《Variety》認為，儘管由迪尚特欽點的5位董事會成員，將由佛州參議院審核資格，且這些監督人皆無法參與迪士尼旗下各主題樂園的日常運作，但在迪尚特的掌控及其隨時可行使的權力下，迪士尼未來恐處處遭迪尚特及其團隊針對。

該法案主要的爭議點為何？

反對人士普遍將迪尚特指派專人管理蘆葦溪改善區的舉措，視為共和黨對迪士尼的「政治報復」。

雙方最早的紛爭可追溯到2022年3月，當時佛州議會通過《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），該法禁止佛州境內的教師，向幼兒園至小學三年級以下的孩童教授性別認同及性取向相關知識。

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