北韓的生存仰賴美俄中多方勢力平衡，但朝鮮半島已經很難再回到過去的均勢
我們想讓你知道的是
北韓的存在，並能維持金家三代政權到現在，有其時空背景的因素，但最重要的關鍵是，北韓算是一個緩衝地帶，讓世界強權不會爆發衝突。但金正恩的這種策略，未來可能要面臨極大的考驗，因為隨著情勢發展，朝鮮半島已經很難再回到過去的均勢中。
文：王臻明
美國前國務卿麥克．蓬佩奧（Mike Pompeo）在新書中爆料，2018年他還在擔任中央情報局局長時，曾秘密訪問北韓，並見到了金正恩。在兩人談到駐韓美軍的問題時，金正恩意外地表示，他並不信任中國，並激動地批評中國人都是騙子，他需要美軍駐紮在韓國，以制衡中國。如果美軍撤出朝鮮半島，中國將像對待西藏與新疆一樣，對待北韓。
當然，金正恩這番話，很有可能只是「見人說人話，見鬼說鬼話」，在與美國人接觸時，用以爭取信任的話術而已。不過金正恩能說出這種話，說明他內心其實非常瞭解北韓戰略地位的敏感性。
北韓的存在，並能維持金家三代政權到現在，有其時空背景的因素，但最重要的關鍵是，北韓算是一個緩衝地帶，讓世界強權不會爆發衝突。如果冷戰時期北韓不存在，駐韓美軍將與蘇聯紅軍、中國解放軍直接對峙，那擦槍走火的風險將大增。
但這種脆弱的穩定，仰賴多方勢力的平衡。當美國走向單邊主義，想要削減在韓國的駐軍時，對北韓來說，就要稍微靠向美國一點，不要跟俄羅斯與中國走太近，一來避免俄羅斯與中國，趁美國的勢力在朝鮮半島衰退之際，加強對北韓的控制，二來也能從韓國與美國取得援助，化解經濟封鎖，以減少對俄羅斯與中國的依賴。
當俄羅斯與中國的勢力衰退，或因各種原因，對北韓的支援降低時，北韓就要展現出強硬態度，避免美國與韓國趁機顛覆北韓的金家政權。北韓很聰明的小心移動，利用自己做砝碼，來平衡朝鮮半島上的各方勢力，爭取最大的利益。
所以在蘇聯解體，中國走向改革開放，並與韓國建交後，北韓就開始計畫發展核武以自保。因為過去最大的靠山蘇聯已經倒台，中國的態度曖昧，在經濟發展的大旗下與美國保持穩定的關係。這時天平傾向了美國與韓國這邊，北韓選擇以核武恫嚇為手段，以重塑失衡的結構。即使當時的中國極不願意見到北韓擁有核武，在各個層面對北韓施壓，北韓仍然不為所動。
等到川普當選，眾所皆知川普揚言削減駐韓美軍，高舉新孤立主義大旗，這讓接班的金正恩，選擇與川普進行破冰的川金會，隨後更與文在寅會晤。甚至宣布暫停核武與彈道飛彈發展計畫，以改善與美國的關係。朝鮮半島的常年緊張情勢瞬間緩解，也讓俄羅斯與中國，難以趁虛而入。
但這樣的情勢維持沒有多久，川普落選，新當選的拜登重申不會削減駐韓美軍，疫情爆發，中國反而陷入自顧不暇的窘境，俄羅斯入侵烏克蘭，卻在戰場上一敗塗地。朝鮮半島上的情勢急遽轉變，俄羅斯與中國勢力的衰退，讓北韓必需快速調整戰略，金正恩於是改採強硬態度來平衡新的情勢。
於是短短幾年內，朝鮮半島的情勢從冰雪消融變成戰雲密布，北韓不只重新展開核武發展計畫，更在短時間內接連試射大批彈道飛彈與長程火箭，挑釁的態勢十足。北韓這種前所未有的舉動，反映出俄羅斯與中國對北韓的支持，受到國內情勢影響，已經嚴重衰退。
金正恩非常擔心朝鮮半島的脆弱穩定被美國打破，因此採取這種咄咄逼人的手段，將情勢推向戰爭邊緣，好搶先一步嚇阻美國。俄羅斯與中國其實也採用同樣的方式，以隱藏目前脆弱的情況，近期俄羅斯的太平洋艦隊，頻頻與中國海軍艦艇進行聯合演習與巡弋，超越往年的程度，也是同樣的邏輯。
但金正恩的這種策略，未來可能要面臨極大的考驗，因為隨著情勢發展，朝鮮半島已經很難再回到過去的均勢中。首先是俄羅斯在烏克蘭戰場的慘敗，讓俄羅斯變成二流國家，不再是過去的強權，即使還能夠勉強維持在遠東地區的勢力，也很難再向過去一樣，支援北韓。
中國與美國的關係陷入低谷，兩國的貿易戰，恐怕會讓中國疲弱不振的經濟情勢，更為雪上加霜。未來中國是否還能繼續長期援助北韓，不無疑問。即使北韓想採取平衡策略，單靠北韓自己的戰爭恫嚇，能維持多久時間，恐怕也不樂觀。因為之前發射的大量彈道飛彈與長程火箭，已耗費鉅資，超越北韓一整年從中國進口糧食的總支出，而在疫情下北韓又傳出飢荒的問題，有可能動搖金正恩的統治基礎。
面對這樣的嚴峻情勢，金正恩有兩個選擇。一是繼續維持舊有的政策，並更走極端，以撐過目前的困境，甚至與中國進一步結盟合作，一起對抗美國。這樣做的優點，是金正恩不必改變國內的政局，能繼續維持自己的極權統治。
但缺點是中國可能進一步控制北韓，而且在美中全面競爭下，北韓選擇力挺中國，勢必會遭受更嚴厲的經濟制裁，導致朝鮮半島的情勢更緊張，北韓不可能再從韓國獲得任何的援助，萬一真的捲入美中兩國的軍事衝突中，前景難測。
另一個方法，是放棄舊有的平衡策略，趁這個機會離開俄羅斯與中國，改與美國破冰和解，這樣做的優點，在於北韓能夠擺脫經濟制裁，化解國內的危機，但金正恩必需要放棄核武，而且有可能會受到俄羅斯與中國的報復。
只是金正恩雖然對蓬佩奧說，他不信任中國，不過他應該更不信任美國，如果把手上的核武交出去，並對北韓國內的政體進行改革，比如在經濟制裁鬆綁下，學習中國的改革開放政策，有可能會動搖金家王朝的地位。即使這樣的發展對於北韓人民來說，是比較好的路線，但對金正恩來說，卻是風險極高的做法。
歷史上多的是戀棧權力，充滿野心的獨裁者，鮮少見到能主動放棄權力，帶領國家走出困境的政治家。金正恩雖然在過去，很巧妙地周旋在各方強權下，維持著自己的利益，頗為精明，但在權力野心下，多少聰明蓋世的歷史人物，最後都被掃入歷史的灰燼中，金正恩恐怕也很難逃出這樣的誘惑與陷阱。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。