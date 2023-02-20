南北分裂之劉宋興起（一）：經歷「孫恩之亂」浴血奮戰，劉裕取得爭霸天下的入場券

文：阿前

西元383年，自永嘉之禍以來，呈南北分裂之勢的政權，進行了一次全面性的最大決戰。然而，由於北方大帝苻堅親上前線，被東晉北府兵渡河奇襲，導致戰線崩潰，更進一步，整個北方失控了。

正當北方再次陷入混亂，南方的東晉，也走入了最後的時光。為東晉敲響喪鐘的那個男人，劉裕，這一年只有20歲。劉裕是徐州彭城人，這個祖籍一報，就是要表現正港劉邦子孫的意思。

事實上，劉裕的曾祖父，在永嘉時期，就已經離鄉南下，所定居之處，為丹徒縣京口里。這個地名是很有意思的，因為，當時這裡就是西晉純臣，東晉徐州刺史祖逖的落腳之處。祖逖在此招募暴徒猛漢，組織了東晉第一波北伐軍。

而劉裕的曾祖父，一開始是徐州的縣令，傳到祖父，更被任命為稍北的東安太守。若不是朝廷有關係，那就不難推知，劉裕的祖父必有戰功。但《晉書》未見其名，且劉裕的父親又沒落，那麼劉家隸屬於東晉不喜歡的祖逖軍，可能性就又高了一層。

約莫淝水之戰半個世紀前的暴傑勇士沒落家族，加入同樣專找勇士的北府兵旗下，想要重返榮耀，也是相當合乎情理的。而且很明顯，劉家不是小混混等級那種，至少是有讀點書的。根據劉裕本人給出的族譜，也算家學淵源，東漢末年還出過明經科博士的。

年輕的劉裕在北府兵中，也曾當到司馬（部隊參謀），但沒混出什麼名堂，就是跟的將軍不夠醒目啦。

卻說淝水大勝後，北方大亂，東晉以謝安為總指揮趁勝追擊之下，前線發生了一些重大變化。簡單說，西線以地方軍閥桓沖為首的部分，推進十分順利，而東線直屬於謝安的北府兵，卻被前秦叛將慕容垂給擋住了。

甚至，苻堅的兒子都向東晉表示投降。也就在這時候，桓沖病逝的消息傳來朝廷，謝安做了一個重大決定。自統十五州軍事，揮軍救援苻堅。這個意思是，謝安要求「全國各地方」指揮權，透過救援苻堅的旗號，來收降前秦的地方勢力，並且討平不服。

此計甚奇，甚妙，初時收效也甚佳。但本是醉翁之意不在酒，等謝安發現苻堅長安告急，已經來不及了。苻堅的人頭，給姚萇收了去。東晉打的旗號不行了，但謝安也來不及換了。同一個月，謝安突然過世，東晉軍政大權，都落入了瑯邪王司馬道子的手中。

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提要一下，東晉基本上分兩大勢力，一是荊揚軍閥派，我們說地方世族；二是吳地朝廷派，可稱作天龍世族。天龍派系大約就是青州、徐州（含北府兵）、吳郡、會稽這樣的勢力範圍。那謝安的崛起，就是依靠著天龍派系而起的，現在就是換個領袖而已，架構是不變的。

問題事出必有因。謝安打贏前秦，是好棒棒沒錯，可接下來全國性大北伐，天龍貴族口袋裡的錢，那是如流水灑出去啊。有成績的戰線，地方世家早就啃得連骨頭都不剩，天龍世家支援的，又整個卡得死死的……。

是的，司馬道子上台的作用，就是反越戰，不是，反北伐啦，這種戲碼真的是哪個時代不上演。緊接著，轉折點就出現了。人是桓玄，是在苻堅之前，全中國不分南北的第一英雄桓溫之子。

事，我們稍為簡單說下。司馬道子要撤戰，收回北府兵，還要勸退有油有水的地方軍閥，你覺得容易嗎？

謝安這個人，別的不說，他在東晉各方派系中的平衡抓得很好。天龍貴族當他自己人，地方軍閥也認為他是自己人。但司馬道子等於就是拿著天龍貴族的雞毛當令箭，把吳郡會稽以外的東晉勢力都得罪光了。

等他想到要重新借重謝安之子與北府兵力量時，其實已經晚了。北府兵，已經變成了新的地方軍閥。這時的老大，自然是對秦戰爭中威風八面的劉牢之。而在政局混亂中始終蟄伏的劉裕，也加入了劉牢之的陣營。這是劉裕本傳上記錄的第一場戰事，被稱作「孫恩之亂」。

孫恩亂起會稽，進取吳地，實乃心腹要患。這場叛亂同時也顯示出，東晉天龍貴族出大事了。

謝安之子與劉牢之帶隊進入吳郡，先讓劉裕帶了幾十個人為偵察部隊前行。可劉裕也不是在地人，一個不注意，就踩到怪了。怎麼辦？逃回去的話，只怕大部隊無備。劉裕牙一咬，就決定結陣奮戰。鍵盤軍師一下，正確的做法應該還是要抽一兩個人趕快回去通報的。

還好劉牢之的兒子發現，劉裕隊去了太久，已經派出輕騎兵搜尋。於是帶了大隊趕來，反倒順利破擊賊兵前鋒，可喜可賀。不過孫恩這些是真的「賊」，盜賊的可怕，過去光武傳奇提過，黃巾之亂演過。來來去去，野火燒不盡，春風吹又生。

謝安的兒子，就在其中一次對戰中喪生，劉牢之只好分兵屯駐，長期抗戰。劉裕，分到了一個句章小城。有武裝的士兵，也不滿數百人……什麼語法？大概是只有100多人吧。

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劉裕自己很能打，前面演過了，加上他法令嚴整，又能身先士卒，相當受到軍民信賴，甚至，慢慢強大起來。這種相當於邊疆戰地的地方，人們自然會尋找強者來寄託。短短幾個月，劉裕的士兵跟資源都充沛起來，遂轉守為攻，往前推進另築新城。

賊兵探得消息，當然要先來偷襲啊。劉裕挑選了數百名敢死勇士，脫去甲冑，手持短兵，出城鼓譟。孫恩的反亂，是帶有宗教色彩的，東晉稱他為「妖賊」。劉裕以子之矛攻子之盾，對面還以為一群請了神打咧，頓時陣腳大亂。

賊兵被劉裕一陣掩殺，折了一名將帥，暫且退去。但若無良策，隔日捲土重來，又怎能重施故計？劉裕思索了一夜，天將亮時，命令勇士們撤去旗幟，藏匿起來，只派幾個老弱士兵站上城牆。