白紙運動青年抗爭者陸續被捕，親友面臨「是否聲援」的困難抉擇

在中國，成為異議者很難，成為異議者的親友也很難。

親友的難處經常展現在「是否聲援」這個問題上——面對所愛的人被捕被關押，甚至不知去向，無從與他討論策略，也無從得知他的意願，這時，到底怎麼做才是對的？不把事情鬧大，但讓他們不清不楚、孤孤單單地「被消失」，儘管直覺上可能比較安全，但真的是當事人想要的嗎？

尤其，話說回來，沉默是否會比較安全，其實誰也說不準。中國政府會怎麼做，經常難以揣測，只知道可以非常凶狠。聲援到底能否引發國內外關注與壓力，真正有所幫助？還是會引來報復，造成反效果？人們無法篤定。

白紙運動政治犯陸續出現，親友面臨是否聲援的困難抉擇

近來，中國政府對於去（2022）年白紙運動的參與者，展開秋後算帳。政府為抗爭者安上「尋釁滋事」的罪名，最高可能判處十年徒刑，而在起訴之前，很多抗爭者已經被警方拘留，有些甚至音訊全無。

這不但意味著新一批政治犯的出現，也意味著新的一群政治犯親友，也開始面對「是否聲援」的困難抉擇。

這次參與北京亮馬橋抗爭活動的曹芷馨，是少數事前就清楚表達自己希望各界聲援的被捕者。27歲，在出版社工作的她，知道一同參與抗議的好友被抓之後，趕回湖南的老家。12月22日，在律師的建議下，她偷偷錄下影片，並且交代朋友，如果自己也被捕，就要公開這段影片。

在影片裡，她這麼說：