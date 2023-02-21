南北分裂之劉宋興起（二）：劉裕趁江東世族因「盧循之亂」無力再戰，瓜分他們的實力

文：阿前

西元410年，劉裕平定齊地，消滅了南燕。過程中，他大量的調動東晉本土糧食，來收買齊地人心，一方面，也是為了要鞏固這個「前線基地」。

東晉取蜀，利於守禦，但諸葛亮早就教過我們，蜀地北伐，事倍功半。荊襄侵北，先過漢水。反而以東晉本身的北伐教程，齊魯入兗，近在眼前，北伐都不北伐了。

這個不要去問孫權，他一輩子連合肥都過不去。

說到底，持有徐州南端，編為北府，始終是東晉在亂世中最為重要的前進據點之一。劉裕糧草充足，兵強馬壯，北方霸主拓跋珪又掛了，北魏內戰，有比這更好的北伐良機嗎？可惜的是，後方造反。

劉裕這個人，崛起於五斗米道的孫恩之亂。不過嚴格說起來，孫恩算是五斗米的支派……所以其實是五斗米打五斗米，正統與邪道產生的戰亂。五斗米道越亂，劉裕的官就越高。後來孫恩跳海自殺，他的妹夫盧循被推出來當新的領袖，劉裕又藉著討伐盧循，積蓄了反桓楚的力量。

趁著一舉擊潰盧循之後，劉裕一回頭就逆襲了篡奪東晉的桓楚。連續作戰，本是劉裕的拿手好戲。然而，逃入海中的盧循等人，循海路南下，在劉裕與桓楚作戰的時候，奪取了廣州。這又是劉裕的另一個擅長招數了，二話不說，劉裕決定與盧循結盟。盧循等眾就地合法，成為支持復興東晉的軍閥力量。

不過要知道，這一干偽五斗米道幹部，原本是東晉天龍人來著，屈居於五嶺之南，蠻荒之地，難道還當成南國假期好不快活嗎？許多人心心念念，就是要返回「應許之地」。其中的關鍵人物，是盧循的姊夫：徐道覆。

他親自從深山裡的始興，大概走了千里之遙去廣州海港番禺，說服盧循。大意是這樣：「你不打劉裕，我就帶始興人跟他拚了。」意思是你們也是要被牽連的，嚴格說起來算威脅啦。

不過徐道覆不是一個不長腦子的人。他們接下來要出兵，船艦是很重要的部分。可要是直接蓋大船，光是你開始伐伐伐伐木工，就會被人上報朝廷了。於是徐道覆就放消息說，有人要採購他們的木材，大家開始砍樹，刨木，製板。

這個數量沒有到軍用單位，商用等級倒也不啟人疑竇。等到準備得差不多了，徐道覆就把木材帶到始興市集上，說訂單給人取消啦，這些材料沒用啦，跳樓大拍賣啊。那很多老百姓就覺得，幹超便宜的我買來零碎轉賣都賺啊，把自己家裡的財物變賣了，就去買徐太守的木板角料。

但這個季節水流湍急，大家買了船板，要運出去也不容易。好吧沒關係，我們屯著。同樣的手法，徐道覆轉了四次。大量的可用木材船板，就堆積在老百姓那裡。

等到決定起兵抗晉，徐道覆直接要士兵們拿著當初的買賣證明，去「贖回」木板，分毫不差，立刻展開組裝，北上打仗了。

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他們是要從廣州入荊南，行長江水路直取東晉首府。說水戰，這批偽五斗米海賊稱第二，當代也沒人敢稱第一了。劉裕安排下的親信何無忌，在長江水路最狹處的尋陽迎戰，無忌皆是小船，徐道覆均是大艦。這絕對是正確的阻擊戰術，那些要何無忌守城的根本瘋了，人家又不需要登陸你的據點。可惜江風專門欺負小船，何無忌，戰死。

原本打算北伐的劉裕，早已經開始準備返還平亂，收到無忌戰死的消息，更是「卷甲兼行」。甲衣脫下來捲一捲趕路啊，應該不會有理組說穿著跟背著還不是一樣重吧？總之，劉裕先一步趕回建康，偽五斗米賊的戰略，就決定稍作調整。

原本是徐道覆進攻，盧循負責掃蕩荊南，現在就是退回去，雙方匯流攻打江陵。有看三國的人對江陵應該不陌生。江南、江北，江東、江西的關鍵城池。這是盧循的意思，看得出來他一直想要穩紮穩打吧？但徐道覆堅持衝，衝，衝。

賊眾不合，東晉朝廷也是不合。很簡單，因為劉裕帶回來的兵不足以服眾。爭執不下，劉裕只好大灑幣，召募義勇軍。用他最擅長的築城戰術，開始布點阻斷賊眾，終於迎來第一次決戰。地點，就是當年孫權所築的石頭城，也就在東晉首都旁邊而已。

賊軍先派出船艦，要取下晉軍的防禦工事，晉軍以弩箭進行回擊。這可不是普通貨色，身為築城大師，劉裕在防守系上也下了不少功夫大概。人稱「萬鈞神弩」隊，射什麼破什麼，玩過軒轅劍三代就知道厲害了。

盧循立刻下令停止進攻，退回南岸之後，大艦又轉往白石而去。但這裡略施一點詭計：精壯勇士都下了船，往白石的只有老弱殘兵。劉裕哪裡知道關竅，隨即親自率兵支援白石。前腳剛走，南岸的偽五斗米伏兵就殺了出來。

待劉裕趕回，南岸已經失守。水戰，賊軍佔優，劉裕知道，不能繼續防守。先讓軍士好好休息，劉裕又命大將朱齡石率軍渡河決戰。這又是劉裕另藏的一著棋了，鮮卑戰士。他們的特色是體格強健，裝備精良，訓練有素——結了長槍陣，手持短兵器的賊兵，根本無法抵抗鮮卑戰士隊。

在看起來這麼厲害的同時，我們也要知道另一個恐怖的事實。鮮卑不管士兵戰力還是裝備工藝，只怕都遠在東晉之上。今天劉裕可以憑著手上數千鮮卑戰士，在江東所向無敵。來日北伐，他又要拿什麼跟真正的鮮卑軍對戰？

總之，這個回合，晉軍勝出了。

接著兩個月，賊兵出什麼招，劉裕都是一一接下，盧循跟徐道覆商量後，決定撤離。

不過劉裕也知道他們想幹嘛，一方面加重江陵防務，一方面開始打造大船，劉裕更派人先取廣州，斷了賊眾的退路。