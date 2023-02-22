南北分裂之劉宋興起（三）：劉裕想篡晉，仍需面對司馬家最後一道防線「司馬休之」

文：阿前

東漢末年分三國，天下盡歸司馬晉。由司馬懿的孫子，司馬炎所建立的晉朝，於西元280年完成天下統一。36年後，西元316年，滅亡。支系司馬睿在江東另建朝廷，史稱東晉，在南北分裂的紛擾亂世中，持續了103年。

司馬睿透過吳郡為主的世族支持，並讓手下將軍征服江東其他區域與荊州。但也就此造成東晉的政局，以三吳世族與地方世族持續對立的情況。司馬家雖仍為皇室，但跟東漢末年受到軍閥挾持的情況，並無太大分別。最終，東晉為權臣大將軍劉裕所篡。

但這個世上，不存在甘心當100年傀儡的家族。期間司馬家仍持續有人與軍閥世族合作，試圖重奪帝皇大權。時值劉裕當權，想要篡晉，他仍需要面對司馬家最後的一道防線。事情，就從司馬家的「譙王」身上說起。

這個本為曹操故里的地方，當年司馬炎是封給六爺爺的兒子司馬遜。不過西晉的制度是這樣，親王不就國，而是領兵駐紮他處，這是綜合了漢朝與魏朝的地方制度，所得出來的新方案。

漢朝雖封宗室，但為了皇權不斷削弱親王，最終地方軍權為官吏所掌，滅亡。魏朝則集中軍權，交託給宗室與大臣互相制衡。司馬懿父子雖然奪取了宗室兵權，但地方大軍仍然為他們的帝皇之路增添了不少麻煩。當然，對於司馬氏而言，那些地方軍閥是不忠不孝的亂臣賊子。

所以，把地方軍權交給宗室，避免再出現奪禁軍挾天子的做法，要採，但地方政軍合一的過度膨脹，也要制衡。於是產生了這種成都王鎮河北，譙王守安定之類的分配。

在八王之亂時，譙王的弟弟司馬承，本是保衛晉惠帝的一員，但第六王挾晉惠帝後，親王人人自危，紛紛出走。司馬承不是正統譙王，所以他選擇南下荊州，輾轉與進佔江東的司馬睿會合。隨著北方陷落，司馬睿就像自己繼承晉室一樣，讓司馬承就地合法，變成了沒有封國的譙王，以示中原正統之心。

說得簡單一點，譙王室就是個撿角的。為了爭取自己的一席之地，司馬承參與了王敦所率領的荊州江東平定戰，掙得了長沙，但後來卻被據荊自大的王敦所殺。

時光流轉，譙王室又跟隨荊州軍閥桓溫，滅蜀北伐，好不得意。司馬承的孫子，譙王司馬恬，更在桓溫權力過大時，站出來護衛皇室。這樣的行為，自受朝廷所重，阿恬的四個兒子，也跟著雞犬升天。有趣的是，他的兒子，都是「之」字輩，按大師說法，那表示他們家，也開始信奉五斗米道。

更精確點說，桓溫的壯大，讓更多的司馬家跟著天龍世族們，一起加入了五斗米道……。

淝水戰後，由於司馬道子入主朝廷，譙王室更進一步以西晉宗室之姿，開始分佔各地，與地方軍閥抗衡。首先，平定了王恭之亂。而我們今天的主角，也終於要登場了，姓司馬，名休之。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

司馬休之因為平亂時有戰功，官拜龍驤將軍，鎮守歷陽，是江東與合肥之間最重要的據點。後來，桓玄叛亂，從長江攻打東晉首都建康。他的哥哥譙忠王尚之，率領大軍出來應戰，被打敗，休之手上只剩500人，跟著迎敵，也難敵荊州大軍。

打不贏，逃。休之的腿兒特別長，這一逃就直奔山東，投靠南燕慕容超去了。這算是個流行啦，隨著司馬休之奔燕，後來劉牢之自殺，他的兒子、女婿也跟著奔燕。人多了，心就不平了。晉將們打算謀個燕反，取而代之，就推舉司馬休之當領袖，結果被南燕發現，一鍋給端了。

都說了休之腿特長，明明是盟主，也是給他逃之夭夭。這時，剛好又聽說劉裕起兵反桓玄，推舉了武陵王司馬遵為首。好歹是堂兄弟，司馬休之立刻決定回頭加入復興東晉。當時的義兵也是一個生冷不忌，連妖賊盧循奪取廣州，也要拉成盟友。

宗親的重要性，司馬遵也是很懂，隨即命令休之為荊州監軍。沒想到司馬休之才到江陵城，桓氏就展開了反擊，城破，休之逃。休之不是只有腿長，腦子也特別靈光。他不往建康去，而是北上襄陽，請了救兵來反殺：我是持節荊州刺史我怕誰？

此戰功成，大勢漸定，司馬休之就解除了前線監軍任務，回京師當大爺了。說是這麼說，朝廷裡面，這時就是司馬家與劉裕正在角力。不久，武陵王司馬遵過世，休之也遭到御史檢舉降官。雖然朝中仍有瑯琊王司馬德文，不過他跟劉裕的關係，大概就像過去司馬昱跟桓溫吧。

也就在朝廷大勢底定之際，劉裕展開北伐南燕的舉動，然後司馬休之就官復原職這樣。一年後，南燕平定，廣州亂起。司馬休之再次被起用為督軍，但不久又因觸法被免官。

等到平了盧循，劉裕又除去一個政敵後，司馬休之又被徵召。這次的職務是「都督荊雍梁秦寧益六州軍事、平西將軍、荊州刺史、假節」。字很多意思很簡單，請去荊州準備定蜀北伐。

面對休之這樣接連不斷的起落人生，就到了說明時間。劉裕的戰略啊，到這時都是「從青州，入兗州，奪洛陽，破關中」這樣的路線。司馬休之被任命定蜀北伐前鋒，那基本上就不是劉裕的意思。而他一連串的起落，我們也完全可以看成是司馬宗室與劉裕的政治角力。

皇室想要提拔休之，靠他，劉裕則想方設法捅他。但前面都是小打小鬧，搞到北伐這事上頭，就定不能忍了。剛好，休之的姪兒，正統譙王在首都建康招收俠客門士，劉裕二話不說，抹個造反抓起來。如何定罪？劉裕不定，劉裕把他送去給司馬休之，看他怎麼處理。

休之隨即上表：廢了這小子吧，感謝劉老師寫聯絡簿告知，然而，劉裕卻要朝廷否決休之的提議。司馬休之有點尷尬，但最不爽的當然是姪兒啊。這小子就勾結了同樣是被派駐準備北伐的「雍州刺史」魯宗之，造反了。