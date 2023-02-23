南北分裂之劉宋興起（四）：劉裕發動「最後的北伐」，終結東晉103年國祚取而代之

文：阿前

西元416年，完全被劉裕所掌握的東晉，發起了最後的北伐。劉裕的算盤打得很精，在一年前剛平定司馬宗室之亂時，就派遣了使者前往北魏。北魏認為是臣服朝貢，東晉可只打算麻痺一下你個北方共主。

9月，東晉大軍以徐州彭城為據點，兵分兩路攻打許昌及洛陽。

欲打許昌，必經淮南——這是後秦的領土。

前進洛陽，需經兗州——洛陽雖屬後秦，兗州就是北魏聯盟罩的了。

劉裕一次過跟北方三巨頭的兩大發起挑戰，是梁靜茹給他的勇氣嗎？

雖然劉裕不採取過去殷浩、謝安所用的結盟手法北伐，但他也沒疏忽了北方的情報。事實上，北魏這時被北燕跟匈奴東西夾擊，對於南面的保護力大大下降，一旦奪回兗州跟洛陽，便能以黃河為拒，與北魏對峙。

另一方面，後秦內亂頻繁，西線戰事更是令姚泓窮於應付。說白了，看似有勇無謀，劉裕可是考慮到戰略價值，在最佳的時間點上一次奪取。

淮南這邊，降降降，一片聞風而降。兗州地區，也是一個毫無抵抗。但出乎意料的是，北魏拓跋嗣派出支援，抵達了黃河南岸。先是處死陣前逃亡的兗州刺史，繼而與晉軍開戰。問題不大，本來洛陽線就有風險，但也不是扛不下來的程度。許昌線負責人檀道濟很快拿下許昌，轉戰洛陽。

後秦大將姚紹見事不可為，也是搶先返回長安，面見姪兒皇帝姚泓。叔叔的意思是，晉軍推進太快，應該要放棄西線，把民眾遷回京師，組成10萬自衛隊，收束防禦網。軍情緊急，趕快下令吧。但也有人反對：「西線主將出生入死未得一賞，如今又要他帶大軍回朝解職，怕會出大事啊。不如先召他回來打賞，再移動部隊？」

好像也有道理，但朝廷五窮六絕的，是要賞一個芋頭番薯？卡住了卡住了。後方猶豫不決，晉軍已至洛陽，說不得，姚泓只能再調撥13000兵支援洛陽。

洛陽這邊，也是兩派說詞。一派是主將親信，同樣認為應該收斂防線，固守城池，幫皇上撐10秒。另一派則力主應該採用「重門」之計，多布據點，誘敵深入來包圍殲滅。要選哪一邊？

主將姚洸覺得，要撐很難，朝廷動向又不明確，我們，打。哪裡想到，這些主戰派早就被晉軍收買，各自領兵駐點之後，紛紛默默投降。姚洸派去誘敵深入的先鋒，在得不到友軍支援包圍下白白犧牲，而姚洸也只能選擇舉白旗了。更令人悲傷的是，後秦朝廷的援軍，其實已經在路上了……。

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洛陽晉軍向朝廷傳達大好消息，開始休整並進行洛陽重建工程。就在這時，《魏書》出現了一個特別的記錄。

司馬德宗滎陽守將傅洪，遣使詣叔孫建，請以虎牢降，求軍赴接；德宗譙王司馬文思遣使王良詣闕上書，請軍討劉裕。

德宗，就是晉安帝的名字。乍看之下，理當是晉軍虎牢守將叛變，與北魏接頭。甚至連兗州的親王都意欲討伐劉裕……但事實上，文思就是司馬休之的兒子，在先前的司馬宗室之亂中，他們一起投奔了後秦。所以真實的情況，其實是洛陽以東，仍在後秦手中，並與北魏連結一同抗晉。

卻說晉軍佔據洛陽之後，後秦這邊，姚泓的弟弟姚懿掀起了一波新的叛亂。說時遲那時快，姚泓所提防的西線大將姚恢，決定撤兵回京清君側。姚恢的手下，跟京師的大臣，都以為他要回來撿尾刀了。哪知道他玩真的，真的跟姚懿大打出手。問題是，姚懿被平之後呢？

姚恢繼續推進，京師震動。還好另一個叔叔姚贊出手，從背後幹掉了姚恢，並且成為抗晉最重要的領袖。這場為期不過數月的後秦內亂，為晉軍爭取寶貴的休整時間。也就在這段時間，東晉為劉裕建國，是為宋國公。

宋，古時候在河南商丘到淮北之間，不過劉裕的宋國，其實是齊魯之地的混合，以彭城為都：就是他這次北伐最主要的據點。

隔年，西元417年正月，洛陽晉軍再次出擊，秦軍只能勉強守住潼關。潼關天險，難攻不落。後方的劉裕略一思索，調派兵力自荊州入漢水，行子午谷進行突襲。包圍圈越收越細，秦軍初時尚有士氣，但也漸漸敗退下來。劉裕，決定親上前線，抵達潼關。

但消息肯定走漏了。

後秦尋求了北魏的協助，決定對劉裕展開包夾。上面我們看到了《魏書》的說法，接著看看《晉書》。

泓以晉師之逼，遣使乞師于魏。魏遣司徒、南平公拔拔嵩，正直將軍、安平公乙旃眷，進據河內，游擊將軍王洛生屯於河東，為泓聲援。 姚贊遣司馬休之及司馬國璠自軹關向河內，引魏軍以躡裕後。

這裡說個有趣的，《晉書》的拔拔嵩，就是《魏書》的長孫嵩，長孫其實是後來北魏大漢化時代才改的。同樣的，當苻堅消滅代國的時候，其實也不知道他們的氏族是拓跋氏。基本上我相信當時對中國本土而言，北魏應該算是蠻族無誤。說這個是要「正義」，也就是說，《魏書》裡面很多事情，其實應該是捏造的，時序不盡不實的。

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即使如此，他們還是很老實的說了，這場包夾互有勝負，最終北魏下令停止對劉裕用兵。「詔司徒長孫嵩率諸軍邀擊劉裕，戰於畔城，更有負捷。帝詔止諸軍，不克。」北魏動起來，北燕自然也不會閒著。有沒有打敗劉裕，對北魏來說不會比北燕所引發的境內騷動還重要。

5月，晉軍突破了潼關，進圍長安。7月，長安城破，姚泓領妻與子投降，外圍一直奮戰到最後一刻的姚贊，也只能帶著自己的家族投降。姚贊一家百餘人，全部被劉裕當場誅殺，其他姓姚的，則遷回江南。但抵達建康後，姚泓仍遭處斬。

其實這場北伐為時近一年，晉將檀道濟大約只花了兩個月就征服淮南，平定洛陽許昌。但攻打長安？整整花了7個月，這還是劉裕本軍前來支援的情況。甚至一開始，檀道濟對上姚紹都還是佔上風的。簡單說，姚贊十分難纏，而且非常忠心。

而劉裕對於「子弟兵」這件事，相當有認知。隨著他自己權位日高，在最前線戰鬥的早就不是劉裕本人，但他的手下，仍能有效的執行作戰。從這樣的角度來說，劉裕滅姚贊一族的舉動，不是不能理解。當然殘忍，不過劉裕一路走來，手下的殺戮難道還少了嗎？