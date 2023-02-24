南北分裂之劉宋興起（五）：從首席軍師劉穆之的視角，回顧劉裕的崛起之路

文：阿前

軍師。凡是讀過《三國演義》的人，無不對其中萬夫莫敵的勇將們印象深刻，更讓人目眩神馳的，則是算無遺策的諸葛亮。從此對「軍師」一詞，有著無限美好的想像。

軍師是什麼？在春秋與戰國的交界，齊王發明了這個職務，本意是「三軍之師」，就連統帥三軍的君侯，也必須接受他的指導。那後來大家稱王啦，稱帝啦，軍師的地位就沒有那麼崇高了，比較類似監軍、督軍的職務。

實際上出謀劃策，管理安排軍隊的事物的，主要都會是「軍司馬」。只出一張嘴而不用上前線，在《三國志》則寫作「謀主」。

南朝首帝宋武劉裕，憑藉驚人戰功，成為東晉第一權臣，更篡晉而立。除了歸功於他本人的膽大心細，霸王資質，跟有事沒事就開無雙一騎當千，背後的智囊，也很是可以關心一下的。

劉裕的首席軍師，跟他同姓，姓劉，名穆之，字道和。

在後世的國學大師推論中，這種姓名就是典型的五斗米教徒。雖然東晉後來遭遇五斗米之亂，但主事者的姓名則完全不帶「之」、「道」、「元」這些明顯的標記，基本上看成不同教派就可以了。

劉裕是劉邦的弟弟，楚王劉交的後代。劉穆之則是劉邦的兒子，齊王劉肥的後代，要算起西漢血統，劉穆之還要更皇族一些。不過光在東漢末年，就已經皇孫滿地爬了，到了東晉末，這點血緣也是不值半兩錢。

能當上軍師，劉穆之自然是從小就飽讀經書，博學多聞。稍長，為東晉北府建武將軍江凱所辟，當上了府主簿。州主簿的話那是一人之下，管兵管民管錢都有說得上話的地方。府主簿的話就差了一截，因為幕府主管底下還有長史，兵也有參軍負責，主簿差不多就是純粹的後勤、內務總管。

忘了說，江凱不出名，他爺爺倒是鼎鼎有名，就是西晉時做《徙戎論》的江統。剛出書的時候，朝廷不認可，屁都不如，但等到五胡亂華？衣冠南渡，很多人就表示江統先知了。可惜江統早就死了，還好他兒子有跟著下江東，自是頗得重用。

劉穆之跟劉裕，都是京口人，這種都是比較晚下江東，停留在首都北方的。那隨著北府建立，雙方也都在當官兵，倒是一個天上一個地下。就像劉備混了十幾年才遇上諸葛亮，劉裕跟劉穆之正式的接觸，也是相當晚。

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西元404年，劉裕透過數年討伐五斗米賊，偷偷積蓄反桓楚的力量。桓楚的老大是桓玄，篡了東晉，劉裕這些人就是打算「復辟」來著。眼看時機成熟，劉裕一行人假藉打獵的名義，攜帶兵器聚眾，趁著天剛亮，格殺了桓氏負責鎮守建康的桓脩。劉裕的弟弟劉道規，也在同時襲擊了駐守江北的桓弘。

以寡制眾，饒是劉裕智計英勇過人，也知道漢高祖需要蕭何，才能鎮得住場子，當下詢問親信，有無推薦。好朋友何無忌就說了，「我想沒有比劉穆之更適合的人才。」劉裕想，這個我也認識，就決定是他了，立刻派人送信。劉穆之也是一早就起床了，他總覺得建康今天比平常更吵嚷一些，才走出門，就碰上了信使。

信上不過草草幾個字，劉穆之卻是呆立良久。終於，一咬牙，轉回家中換了一套破衣壞褲，才跟隨使者去見劉裕。劉裕一見這個臭要飯的，神色不動，淡淡問道：「我們現在要幹大事，口袋沒錢，你有沒有認識誰擅長管錢管後勤的？」鬼打牆？要是一般人一定覺得奇怪，你不就是找我來做這個？

劉穆之也是點了點頭：「嗯，很重要，不過現在倉促之間，我想能夠屈居你之下的人，是最合適的。」劉裕聽完哈哈大笑：「你穿得這麼破爛，那也夠屈了吧？有你的幫助，我還需要怕大事不成嗎？」……好久沒看這種互相玩弄小心機的劇情。

劉穆之非常清楚，現在不是皇帝登基求才若渴，就是叛亂，劉裕真正需要的，首要條件無非是「可以信任」。最麻煩的是，叛軍找上門來，劉穆之根本無從選擇幫或不幫，只有被信任跟不被信任。

前者，賭一把，後者？現在死，這就是艘賊船。

據說，在這之前，劉穆之曾經做了一個夢，夢見跟劉裕一起乘船出海，碰上大風。

慌亂之中往海裡一看，卻見兩條白龍夾著船，護送他們前進，很快的來到一個小島，山很漂亮樹林很美，心情很好。如果沒有占夢者透露這消息，那這個故事九成九就是劉穆之自己說的。

上了劉裕的賊船，很危險，但終將逢凶化吉，劉穆之就此跟劉裕一起平定建康，安排各種處置。

當時晉室的律法幾已不行，最後的執政官司馬元顯朝令夕改，桓楚的條律又繁複。劉穆之很快研究出簡單可行的方案，讓豪族服從，小民得以繼續生活。劉裕見成效甚佳，對劉穆之更是推心置腹的信任。雖然穆之不任軍職，但大小事務，無不是兩人議定而後動。

一年後，桓楚之亂平定，眾人奉迎天子回京。朝廷卿大夫們推舉劉裕為揚州刺史，負責天龍國安危，劉裕卻拒絕了。他把這個重責大任，推給當時重臣王謐，自己仍為徐州北府刺史，並督統東晉全境之兵。

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又過兩年，王謐過世，朝廷再議請劉裕鎮京。北府兵大將劉毅覺得不妥，但不知該如何勸阻劉裕，就找了個代表：皮沈幫忙去說。皮老闆也是怕怕的，決定先去找劉穆之聊聊，旁敲側擊，不著邊際的聊著政務。但劉穆之也猜到了，假裝上廁所，寫了一張便條要人偷偷送去給劉裕。「皮沈會去找你，不要聽他的。」

等皮沈走了，劉裕就找來了穆之。「為什麼不能聽他們的？」穆之的意思是，雖然現在晉帝復位，但失政日久，而且桓玄是強行篡奪，表示天命已不在司馬家。你劉裕能夠消滅桓玄，在晉朝享有高位爵勳也是應該的。問題是，這份榮耀能持久嗎？你一再推辭，只會讓朝廷卿大夫認為你和善可欺。