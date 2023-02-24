南北分裂之劉宋興起（五）：從首席軍師劉穆之的視角，回顧劉裕的崛起之路
我們想讓你知道的是
軍師與君主，就像一體的兩面。過去很多我們對於謀主的想像，在劉穆之身上，或許都得到了印證。從這裡開始，劉穆之走進了諸葛亮，成為留守界的王牌，進而，總攬朝政。
文：阿前
- 南北分裂之劉宋興起（一）：經歷「孫恩之亂」浴血奮戰，劉裕取得爭霸天下的入場券
- 南北分裂之劉宋興起（二）：劉裕趁江東世族因「盧循之亂」無力再戰，瓜分他們的實力
- 南北分裂之劉宋興起（三）：劉裕想篡晉，仍需面對司馬家最後一道防線「司馬休之」
- 南北分裂之劉宋興起（四）：劉裕發動「最後的北伐」，終結東晉103年國祚取而代之
軍師。凡是讀過《三國演義》的人，無不對其中萬夫莫敵的勇將們印象深刻，更讓人目眩神馳的，則是算無遺策的諸葛亮。從此對「軍師」一詞，有著無限美好的想像。
軍師是什麼？在春秋與戰國的交界，齊王發明了這個職務，本意是「三軍之師」，就連統帥三軍的君侯，也必須接受他的指導。那後來大家稱王啦，稱帝啦，軍師的地位就沒有那麼崇高了，比較類似監軍、督軍的職務。
實際上出謀劃策，管理安排軍隊的事物的，主要都會是「軍司馬」。只出一張嘴而不用上前線，在《三國志》則寫作「謀主」。
南朝首帝宋武劉裕，憑藉驚人戰功，成為東晉第一權臣，更篡晉而立。除了歸功於他本人的膽大心細，霸王資質，跟有事沒事就開無雙一騎當千，背後的智囊，也很是可以關心一下的。
劉裕的首席軍師，跟他同姓，姓劉，名穆之，字道和。
在後世的國學大師推論中，這種姓名就是典型的五斗米教徒。雖然東晉後來遭遇五斗米之亂，但主事者的姓名則完全不帶「之」、「道」、「元」這些明顯的標記，基本上看成不同教派就可以了。
劉裕是劉邦的弟弟，楚王劉交的後代。劉穆之則是劉邦的兒子，齊王劉肥的後代，要算起西漢血統，劉穆之還要更皇族一些。不過光在東漢末年，就已經皇孫滿地爬了，到了東晉末，這點血緣也是不值半兩錢。
能當上軍師，劉穆之自然是從小就飽讀經書，博學多聞。稍長，為東晉北府建武將軍江凱所辟，當上了府主簿。州主簿的話那是一人之下，管兵管民管錢都有說得上話的地方。府主簿的話就差了一截，因為幕府主管底下還有長史，兵也有參軍負責，主簿差不多就是純粹的後勤、內務總管。
忘了說，江凱不出名，他爺爺倒是鼎鼎有名，就是西晉時做《徙戎論》的江統。剛出書的時候，朝廷不認可，屁都不如，但等到五胡亂華？衣冠南渡，很多人就表示江統先知了。可惜江統早就死了，還好他兒子有跟著下江東，自是頗得重用。
劉穆之跟劉裕，都是京口人，這種都是比較晚下江東，停留在首都北方的。那隨著北府建立，雙方也都在當官兵，倒是一個天上一個地下。就像劉備混了十幾年才遇上諸葛亮，劉裕跟劉穆之正式的接觸，也是相當晚。
西元404年，劉裕透過數年討伐五斗米賊，偷偷積蓄反桓楚的力量。桓楚的老大是桓玄，篡了東晉，劉裕這些人就是打算「復辟」來著。眼看時機成熟，劉裕一行人假藉打獵的名義，攜帶兵器聚眾，趁著天剛亮，格殺了桓氏負責鎮守建康的桓脩。劉裕的弟弟劉道規，也在同時襲擊了駐守江北的桓弘。
以寡制眾，饒是劉裕智計英勇過人，也知道漢高祖需要蕭何，才能鎮得住場子，當下詢問親信，有無推薦。好朋友何無忌就說了，「我想沒有比劉穆之更適合的人才。」劉裕想，這個我也認識，就決定是他了，立刻派人送信。劉穆之也是一早就起床了，他總覺得建康今天比平常更吵嚷一些，才走出門，就碰上了信使。
信上不過草草幾個字，劉穆之卻是呆立良久。終於，一咬牙，轉回家中換了一套破衣壞褲，才跟隨使者去見劉裕。劉裕一見這個臭要飯的，神色不動，淡淡問道：「我們現在要幹大事，口袋沒錢，你有沒有認識誰擅長管錢管後勤的？」鬼打牆？要是一般人一定覺得奇怪，你不就是找我來做這個？
劉穆之也是點了點頭：「嗯，很重要，不過現在倉促之間，我想能夠屈居你之下的人，是最合適的。」劉裕聽完哈哈大笑：「你穿得這麼破爛，那也夠屈了吧？有你的幫助，我還需要怕大事不成嗎？」……好久沒看這種互相玩弄小心機的劇情。
劉穆之非常清楚，現在不是皇帝登基求才若渴，就是叛亂，劉裕真正需要的，首要條件無非是「可以信任」。最麻煩的是，叛軍找上門來，劉穆之根本無從選擇幫或不幫，只有被信任跟不被信任。
前者，賭一把，後者？現在死，這就是艘賊船。
據說，在這之前，劉穆之曾經做了一個夢，夢見跟劉裕一起乘船出海，碰上大風。
慌亂之中往海裡一看，卻見兩條白龍夾著船，護送他們前進，很快的來到一個小島，山很漂亮樹林很美，心情很好。如果沒有占夢者透露這消息，那這個故事九成九就是劉穆之自己說的。
上了劉裕的賊船，很危險，但終將逢凶化吉，劉穆之就此跟劉裕一起平定建康，安排各種處置。
當時晉室的律法幾已不行，最後的執政官司馬元顯朝令夕改，桓楚的條律又繁複。劉穆之很快研究出簡單可行的方案，讓豪族服從，小民得以繼續生活。劉裕見成效甚佳，對劉穆之更是推心置腹的信任。雖然穆之不任軍職，但大小事務，無不是兩人議定而後動。
一年後，桓楚之亂平定，眾人奉迎天子回京。朝廷卿大夫們推舉劉裕為揚州刺史，負責天龍國安危，劉裕卻拒絕了。他把這個重責大任，推給當時重臣王謐，自己仍為徐州北府刺史，並督統東晉全境之兵。
又過兩年，王謐過世，朝廷再議請劉裕鎮京。北府兵大將劉毅覺得不妥，但不知該如何勸阻劉裕，就找了個代表：皮沈幫忙去說。皮老闆也是怕怕的，決定先去找劉穆之聊聊，旁敲側擊，不著邊際的聊著政務。但劉穆之也猜到了，假裝上廁所，寫了一張便條要人偷偷送去給劉裕。「皮沈會去找你，不要聽他的。」
等皮沈走了，劉裕就找來了穆之。「為什麼不能聽他們的？」穆之的意思是，雖然現在晉帝復位，但失政日久，而且桓玄是強行篡奪，表示天命已不在司馬家。你劉裕能夠消滅桓玄，在晉朝享有高位爵勳也是應該的。問題是，這份榮耀能持久嗎？你一再推辭，只會讓朝廷卿大夫認為你和善可欺。
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。