TNL+ 2023/02/14,
社會

「我們就是一對樸質無華的戀人」專訪跨國同婚合法化後首對台馬伴侶

「我們就是一對樸質無華的戀人」專訪跨國同婚合法化後首對台馬伴侶
斯翔（左）博士班畢業照相館拍攝全家福。Photo Credit：張斯翔提供

我們想讓你知道的是

2019年，台灣雖通過了同婚專法，但跨國同婚卻未被承認。跨國同性伴侶無法享有結婚權益，每一天都是「不能結婚的日子」。2016年的一聲「願意」，讓來自馬來西亞的斯翔與台灣籍的小昕從此為同運、乃至近一年來為伴侶盟奔波。 相戀九年後，隨著跨國同婚在2023年1月合法化，斯翔與小昕成了合法化後第一對登記結婚的台馬伴侶。在長達九年的相處中必定有許多大風大浪，兩人又怎樣在其中調試並達到平衡呢？

2023年1月19日，台灣内政部透過函釋將跨國同性婚姻範圍再擴大，為跨國同性伴侶准予結婚登記，這則好消息觸動了許多異國同志伴侶。「從七四八專法上路至今，我們等了1348天。」來自馬來西亞的斯翔與台灣的小昕相戀九年，在相愛的第三年就共識一定要結婚。然而，2019年台灣雖通過了同婚專法，但跨國同婚卻遲遲未被承認，讓跨國同性伴侶無法享有結婚權益。因國籍因素讓相愛的兩人被戶政事務所拒于門外，每一天都是「不能結婚的日子」。

1月31日，斯翔與小昕終於可依法辦理結婚登記。他們到戶政所登記後，一切塵埃落定，兩人在鏡頭下交換手鐲作爲信物。談及「新婚感受」，斯翔與小昕笑說沒太大的不一樣：「畢竟我們都住在一起九年了耶！」

我們就是一對樸質無華的情侶

訪談期間，斯翔一身淡淡的藕粉色棉衣坐在鏡頭前，小昕則穿著淺米色，腿上還有他們的另一位小小家庭成員——名為「小山豬」的毛小孩。斯翔侃侃而談兩人的愛情故事，小昕則較爲寡言，卻也不時為話題補充一些細節。

「我們就是很普通，樸質無華的在一起生活。」斯翔打趣：「不然你以爲同志生活是怎樣的？」他表示，每當聊到爭取多元成家、同志權益、同婚再到跨國同婚的課題上，大家會一直聽見有一種聲音，試圖把「同志」限縮在「性關係」上。這無形窄化了同志空間，也因為輿論的影響讓大家對「同志」有了不一樣的眼光。可大家或許忘了，在「同志」之前，所有同志也就只是一個「人」，一樣有基本需求，一樣需要衣食住行，同樣也需要愛。

「當把兩人其中一方的性別換掉，這之間又有什麽差別呢？」斯翔强調，性欲當然視為打開大門的那一把鑰匙。但大門的後頭，還有很多、很多房間。每個人都生活在裏頭，我們也生活在裏頭。

「生活哪有那麽多粉紅泡泡，更多還是柴米油鹽醬醋茶。」斯翔說。

2021年斯翔生日
Photo Credit：張斯翔提供
2021年斯翔（左）生日，與小昕還有毛小孩的合影。

若不結婚我們又要如何自處

「我出外採購買雙份物品時，被人家問起，我都會直接回應說：對啊，我幫我先生買的。」 談及前幾日的結婚登記，斯翔表示自己很早就是以一個「已婚者」的狀態在生活：結婚登記對他們來説，就是一個手續，一個讓彼此安心的過程，而他們實際上一直都活在那個狀態裏面。但在這個不婚主義當道的年代，人們有各種結婚的理由，也有各種不結婚的理由，又是什麽促使兩人下定決心結婚呢？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。