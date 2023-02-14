土敘強震逾3.5萬人罹難，治安惡化商家民宅被洗劫一空，卡達捐贈世足賽臨時屋

土敘強震逾3.5萬人罹難，發現生還者的希望愈來愈渺茫

（中央社）美國《有線電視新聞網土耳其頻道》（CNN Turk）報導，救難人員昨（13）日從倒塌建物廢墟中救出一名女性。土、敘兩國遭遇規模7.8強震距今一週，罹難人數已突破3萬5000人。

《路透社》報導，救難隊在土耳其南部省分加濟安泰普（Gaziantep）救出被困170多個小時、40歲的卡雅（Sibel Kaya）。救難人員也在卡拉曼瑪拉斯（Kahramanmaras）的建物廢墟中發現3名倖存者，據信是一對母女和一名嬰兒。

隨著發現生還者的希望愈來愈渺茫，土耳其與敘利亞的罹難人數截至前天合計逾3萬4000人，昨天已突破3萬5000人，且似乎仍會持續攀升。

《法新社》報導，根據官方和醫療單位，在土耳其迄今已有3萬1643人喪生，敘利亞已有3581人罹難，死亡人數合計達到3萬5224人。這是土耳其自1939年以來死傷最慘重的地震。

俄羅斯聯邦緊急情況部表示，地震發生約160小時後，來自俄國、吉爾吉斯和白俄羅斯的救難隊前天從土耳其一棟倒塌建築物中救出一名男子。

俄羅斯聯邦緊急情況部在社群媒體平台Telegram發文說，「救難隊花了超過4小時才把男子從瓦礫堆中救出」。根據隨文發布的影片，可見到救難人員從廢墟中抬出一名男子。

「救難人員冒著斷垣殘壁倒塌的致命風險，徹夜進行救援工作。」

土耳其南部城市安塔基亞市（Antakya）是受創最嚴重的城市之一，市中心商店老闆昨天將店內架上清空，以免遭到打劫。

當地居民和來自其他城市的支援者都表示，治安狀況正在惡化，到處傳出店家和倒塌房舍遭到洗劫的消息。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）已表示政府將嚴懲打劫者。艾爾多安在預定6月舉行的大選前面臨救災不力的質疑，預料將迎來執政20年最嚴峻的考驗。

土敘強震目前是本世紀死傷人數排名第6的天災，第5名是2005年巴基斯坦強震，造成至少7萬3000人死亡。

前天在土耳其還有一對父女、一名幼童，以及一名10歲女孩幸運獲救，但這種場景愈來愈罕見，取而代之的是不斷攀升的罹難者人數。

在土耳其雷伊漢勒巿（Reyhanli）的一場葬禮上，蒙著黑紗的婦女們正在哭泣，卡車上不斷卸下罹難者遺體，有些遺體放在釘上棺蓋的木棺內，有些棺材沒有棺蓋，有些遺體只用毯子包覆。

倖存者則從斷垣殘壁中試圖尋找任何可用的東西。

在艾比斯坦（Elbistan），32歲的手機店老闆巴希文（Mustafa Bahcivan）說，他幾乎每天都回到廢墟看看。他翻起瓦礫堆，尋找是否有完整仍可銷售的手機。「這原本是最熱鬧的街道之一，現在全沒了。」

Photo Credit: GettyImages 大地震讓土耳其當地多棟建築物倒塌。

城市安全狀況不斷惡化，商家和倒塌的民宅被洗劫一空

（中央社）土耳其6日發生毀滅性強震後，哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）市中心的商家正在清空店面，以防商品遭劫掠。

土耳其南部和敘利亞東北部交界附近6日凌晨接連發生兩次強震，造成3萬5000多人喪命，數以千計建築被夷為平地，由於斷瓦殘垣尚未清除完畢，死亡人數預計還會持續攀升。

安塔基亞市居民和救援人員說，這座城市的安全狀況不斷惡化，商家和倒塌的民宅被洗劫一空。

有些因地震而無家可歸、只能睡在汽車或帳篷裡的災民說，包括黃金在內等貴重家當都已失竊。

土耳其總統艾爾多安表示，政府將採取行動打擊在災區打劫者，並宣布境內多處進入緊急狀態。根據總統頒布的一項政令，打劫者的拘留期已從1天延長至4天。

司法部長博茲達（Bekir Bozdag）昨天表示，已有57人因搶劫被捕。

《法新社》影片顯示，安塔基亞市有些災民的商店遭陌生人拿走財物：

VIDEO: In the city of Antakya, where rescue teams are still trying to find survivors in the rubble following a 7.8-magnitude earthquake, shopkeepers are coming together to protect their shops from looting that has become rife in the area. pic.twitter.com/JQRf0L842s — AFP News Agency (@AFP) February 13, 2023

《路透社》記者看見若干商家將商品裝進箱子裡，有些人還不確定該將商品放置何處或如何將它們運離。

販售電子產品的烏茲恩（Yuksel Uzun）在他人協助下，將包括充電器和手機殼等一箱箱商品搬上兩輛卡車。

他趁著休息時表示：「我們的店已成了瓦礫堆。騙子和竊賊趁火打劫，搶走了所有能帶走的東西，而這些是他們留下的。」

烏茲恩說，他看見超市、藥局和其他商家都慘遭洗劫。

他說：「他們到處搶劫。對街的市場、鞋店……我還看到他們闖進一家藥局。」

一名商店經理說，在災難發生後的頭幾天，超市被洗劫是很常見的現象，因為援助和物資還沒來。

他說：「最初幾天，每個人都在洗劫超市，因為他們必須這麼做。我洗劫超市是因為我的孩子需要尿布。」

這類事件增加，也激起了安塔基亞市和土耳其的反移民情緒，幾名接受《路透社》採訪的人指控敘利亞人、阿富汗人和其他移民得對劫掠事件負責，但未提供證據。

紡織品批發店老闆迪爾梅茲（Mehmet Dilmez）說，在一棟建築倒塌後，打劫者從後方打開一條通道，進入他的商店。

他說：「他們從抽屜裡拿走了7萬里拉（約新台幣11萬元），但沒拿走多少商品。我們的另一家店面完全倒塌後，散落在周圍的商品立即被搶劫一空。我們已盡力搶救。」

土耳其遭7.8強震重創，損失可能高達2.5兆

（中央社）土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震並導致嚴重災損，土耳其企業暨商業總會表示，強震造成的破壞可能使安卡拉當局損失多達841億美元（約新台幣2兆5400億元）。