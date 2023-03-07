Netflix紀錄片揭攝理教會醜聞，不只教主鄭明析來台性侵多位女大生，吳牧師猥褻少女遭判17年

串流平台Netflix本月3日播出紀錄4位韓國邪教領袖故事的紀錄片影集《以神之名：信仰的背叛》，其中最受台灣關注的是韓國「攝理教」；一位香港女子葉萱控訴教主鄭明析對曾是信徒的她多次性侵，且受害的不只她一人；事實上鄭明析也曾來台，在性侵不少女大生後離開，遭檢方通緝至2027年；而台灣的攝理教會另一名韓籍牧師孔玟植，也以類似手法性侵2名女學生教徒，後來遭判刑17年。

針對諸多爭議，在台灣改名為「台灣基督教福音宣教會」的攝理教會對此發布聲明，依然強調創辦人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，但仍有團體以相同手段持續抹黑，讓他們深感遺憾，將對媒體及網路上的惡意提起刑事告訴、民事訴訟究責。

教主鄭明析曾來台性侵多位女大生，遭通緝到2027年

檢警發現，鄭明析除在80年入境台灣外，曾以「鄭明錫」之名在2001年3月23日入境，4月14日離境，在台灣期間超過20日；2001年11月，《壹週刊》踢爆這位教主到台灣後，誘姦百位台大、政大女學生，引發喧然大波。當時還有受害的女學生向台北地檢署控訴鄭明析猥褻的過程，受害女學生供稱，鄭明析經常找女教徒「面試」，在面試過程中要求各種配合進而猥褻性侵。

台灣攝理教（台灣基督教福音宣教會）當時對《壹週刊》提告侵權等，不過被法院判定敗訴；判決書則指出，鄭明析於90年間遭指控利用宗教上權威性侵害我國多名女教友，其中不乏女大學 生，涉犯妨害性自主罪嫌，經台北地方檢察署以91年度偵字第24622號偵辦並通緝在案，《壹週刊》的報導內容是為了提醒社會大眾注意鄭明析，而與公共利益高度相關 。



另外也無證據可認定報導是新聞組織本身的不當控制，消息來源有刻意偏向，議題發展的新聞情境受到不當因素扭曲之情形，加上當時也有多家其他媒體都報導此事，因此法官認為《壹週刊》也不需要刊登道歉等。

而鄭明析事發後從台灣離開，所以北檢對他發布通緝；之後鄭明析陸續轉往香港、中國；被韓國、台灣以及日本的治安機關通緝，國際刑警組織也將鄭明析列入通緝名單，2003年，鄭明析一度被香港移民署逮捕，但隨即獲釋；2007年5月1日，他在北京被中國公安逮埔，被引渡回韓國受審後，因性侵罪名遭判10年徒刑，在2018年2月出獄。

然而出獄之後，鄭明析很快又再次以宗教名義誘姦女性教徒，因此在2022年10月再次被逮捕入獄。而目前他仍是台灣的通緝犯，時限到2027年11月。

鄭明析之外，韓籍牧師孔玟植也性侵少女遭判刑

在鄭明析因性侵女教徒被通緝後，台灣攝理教會的一名49歲的華裔韓籍男子孔玟植，也開始宣揚自己是「神選的耶穌救世主」，並也發生性侵女教徒的事件。

孔玟植1996年來台，原本與攝理教有往來，但後來2001年鄭明析在台灣被揭露性侵女學生引發爭議後，孔玟植放棄攝理教會的牧師資格，改以「孔介平」的名字創辦「中華民國大夢麗足球協會」、「全球大專青年大夢麗協會」等協會，並以協會名義與全台多所學校展開合作，在新竹地區多所學校舉辦活動，吸引超過千名學生加入。

根據2013年的判決書指出，1名A女2012年9月報警，表示自己參加學校社團「大夢麗活動」結識孔玟植，並成為其信徒，然而孔玟植曾在2010年9月到11月間，在協會活動結束後，就開車載著當時還未成年的她到十八尖山停車場、南寮漁港等地，藉口以父女關心身體發展，要求她脫光衣服，並對她進行猥褻進而性侵，2年多遭性侵猥褻達81次，高院後來認定她被性侵77次。

另名有B女也指控，因自己有胃下垂症狀，孔玟植宣稱可幫她治療，卻隔著內褲撫摸下體，B女雖覺有異，不久後孔就以同樣理由，手指插入她下體性侵得逞。

判決書說明，這些受性侵的女性，都礙於孔玟植是協會創辦人、上天之代理人、且長期自稱是「上帝」等權位；在敬愛、憎怨、遲疑、 隱忍等複雜情緒交織的矛盾、苟且及不得不服從之心態下，忍耐孔玟植長期的不當對待，後來受不了才報警；面對諸多指控，孔玟植辯稱與A女是合意發生性關係，並否認自己對B女指侵。

後來地方法院一審判決孔玟植12年，高等法院以一審判決刑度失當，判孔玟植17年徒刑定讞。

攝理教會轉為「基督教福音宣教會」

攝理教會最早於1988年開始在臺灣傳教，被稱為「耶穌晨星會」（Jesus Morning Star Church，JMS）並於1993年於內政部正式登記成立為「中華基督教新時代青年會」(Providence Church)。繼而成立「高雄市基督教聖山青年協會」、「中華基督教真光青年會」、「中華基督教晨光青年會」等。後來為了跟韓國母會聯合推動，於2013年8月另行成立基督教福音宣教會（Christian Gospel Mission Taiwan, 簡稱CGM）繼續運作本。

針對近日諸多爭議，教會也在官網上發布聲明回應，教會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活；然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。

聲明也指出，案件目前韓國法院尚在審理調查中，媒體播出該拍攝之影片，實非採行合理、客觀與公正之方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，將不予以一一回應，並對媒體及網路上之一切惡意提起刑事告訴、民事訴訟究責。