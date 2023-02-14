葡萄牙天主教會性侵調查，1950年來近5000孩童受害，教宗方濟各預計8月訪問里斯本

（中央社）葡萄牙的獨立委員會聽取數百名受害者證詞後表示，葡萄牙天主教教士自1950年以來性侵了將近5000名孩童。

《法新社》報導，世界各地紛紛傳出天主教會內部的戀童醜聞，回報案件數以千計，天主教教宗方濟各（Pope Francis）面臨處理這些醜聞的巨大壓力。

葡萄牙教會委託的獨立調查委員會在聽取超過500名受害者證詞後，發布調查報告。

兒童精神科醫師史崔奇（Pedro Strecht）在里斯本的記者會上表示，「這些證詞讓我們建立一個更大的受害者網絡，至少有4815人。」

6名專家組成的團隊去（2022）年10月表示，他們已從推定受害人身上記錄了424份合法證詞，但警告，這些證詞內容顯示受害者人數遠比這「大得多」。

絕大多數的據稱性侵事件都過了法定追訴期限，但有25件轉交警方，並有數起案件已經展開調查。

其中一起案件發生在現年43歲的「亞歷山卓」（Alexandra）身上。要求採用化名的亞歷山卓聲稱，她17歲還是見習修女時，在一次告解時遭到神父性侵。

目前育有子女的亞歷山卓說，「很難在葡萄牙說出這些事情」。葡萄牙有多達80％民眾自稱是天主教徒。

亞歷山卓接受《法新社》電話訪問時說，「許多年來我一直保守這個祕密，但愈來愈難獨自承受這件事情。」

亞歷山卓最終向教會當局舉報施暴者，但表示遭到「忽視」。負責的主教只是將她的控訴上報梵蒂岡，而教廷仍未回應。

3年後，她表示自己終於在獨立委員會找到願意聽她說話的人，並獲得所需要的精神幫助。

葡萄牙最高階天主教神職人員、里斯本宗主教克萊門特（Manuel Clemente）去年4月說，他準備「承認過去犯下的錯誤」，並求取受害者「寬恕」。

亞歷山卓說，「主教要求寬恕，對我而言根本不代表什麼。我們不知道他們是否是真心」，她表示對於教會，以及教會試圖掩蓋性侵事件「感到噁心」。

教宗方濟各預計8月訪問里斯本。里斯本區輔理主教阿吉亞爾（Américo Manuel Aguiar）表示，屆時方濟各或許會與部分據稱受害者見面。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航