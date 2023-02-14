香港紀錄片《給十九歲的我》引人思考的5個問題

文：李澄欣

香港紀錄片《給十九歲的我》因拍攝倫理風波引發巨大爭議，持續佔據輿論焦點，事件暴露了權力不對等和倫理問題，也意外地成為港人在當前政治氣氛下的情感投射。《BBC中文》訪問多名紀錄片導演及學者，梳理出五個引人思考的問題。

《給十九歲的我》由香港72歲的知名導演張婉婷執導，受其母校、老牌名校英華女學校（Ying Wa Girls' School）委託拍攝，原意是記錄校舍遷址的變化，為重建工作籌款，後來演變成一部以該校六名千禧年代出生、背景各異的女學生為主軸的人物紀錄片。

該片製作歷時十年，追蹤拍攝六人從中學到大學的成長過程，時間上橫跨2012年「反國教」（反對國民教育）示威、2014年「雨傘運動」、2019年「反送中」運動等多場社會運動，側面記錄了香港過去十年的時代巨變。團隊耗時三年剪接輯，把30萬小時的影片素材輯成136分鐘的電影版。

該片最先在2021年底於校友圈子內部放映，2022年舉行多場包場放映及優先場，票房超過700萬港元，好評如潮，更獲得香港電影評論學會的最佳電影獎。張婉婷受訪時指看到「不少影評都反應正面」，認為對片中女生不構成傷害，決定將影片公映，2月2日在全港各大院線上畫。

轉折點發生在今年1月底，前記者吳芷寧在社交平台發表觀後感指該片「好看但有點不舒服」，質疑導演太強勢並有剝削學生之嫌，引發大眾關注當事人權益。2月4日，片中主角阿聆、阿佘陸續在《明周文化》發表「萬言書」及受訪，控訴校方和片方不尊重學生私隱，在拍攝及公映問題上對她們進行誤導和施壓，指責導演為了拍戲「將你的快樂建築在我的痛苦上面」。

事件震驚全香港，此前的一致好評瞬間轉為對製作單位排山倒海的抨擊，英華女學校校長和張婉婷隨即公開道歉，2月6日起暫停公映。事件更上升至社會公共事件，港府官方機構包括私隱專員公署和教育局均介入。

1）紀錄片倫理與權力關係

「每個人都要求刪這段、刪那段的話，紀錄片便剪不成」——這是導演張婉婷拒絕六位主角看定剪（final cut）的理由。直到《給十九歲的我》在校內活動放映，學生才在大銀幕上首次觀看。女生阿聆在自白中透露，她觀看後情緒不穩要求醫，醫生診斷以她的狀態來看，電影不適合公映，但導演堅持把影片送往電檢公映。

在香港任教電影系的中國紀錄片導演應亮接受《BBC中文》訪問時直言，張婉婷的做法違反操守，人物紀錄片的行規是放映前必須給主角看，如被拍者要求刪剪片段，導演要當場作出承諾；若對方要求不放映，則雙方可協商。「如果你很捨不得你的片，你可以問她可否不做商業放映，只做電影節，或只在外地放，這些都可以談。如果他百分之一百不願意，那就真的不能放，這條底線很清楚。」

他認為《給十九歲的我》是人物紀錄片的「典型失敗案例」，操作上犯下低級錯誤，反映導演缺乏自覺，沒意識到被拍者是共同執導（co-direct）。「比如被拍者會打電話給導演說幾天之後有事情發生，你來拍吧——那其實他也是導演跟編劇。作品不全然屬於導演，而是一種合作，拍攝者必須認識到：你是導演不到別人的生活的，你只是加入了你的觀點、態度，和你的專業給你的敏感、結構技術能力而已，如果沒有別人的生活，你根本完成不了你的創作。」

研究攝影倫理的台灣國立政治大學傳播學院教授郭力昕說，紀錄片道德一直是棘手的問題，因為是用別人的真實去進行創作，雙方關係並不對等——不只是採訪、受訪的不對等，也是一個懂影像、一個不懂影像的不對等，「被拍者不一定理解影像的意義怎麼被生產出來，可能連自己怎麼受傷都不知道」。

他說，在權力懸殊的情況下，只能夠依賴導演的道德和良心把關，但很難把持。「今天一個導演用意良善，希望借著幾個人物給廣大觀眾以啟發和反省，但是他可能要跟那些在剝削題材、宣稱要給社會什麼訊息的人競爭市場和觀眾，而那些人又很辣——在弄一些非常煽情的東西，你就可能降低你的底線，道德的底線越來越鬆——所以給受訪者看過、有他的同意權就更重要了，法律是道德的最低門檻。」

2）「同意」只是法律問題嗎？

Getty Images 研究傳媒法律的香港大學中國法研究中心訪問學者甄美玲向《BBC中文》指出，「一件事的同意，不能搬到另一個用途上」。

香港法律沒有肖像權，片中主角揭露校方當年稱拍攝目的是製作DVD供籌款用途，在她們就讀中一、年僅12歲時要求家長簽下同意書。該文件只有半頁，允許導演拍攝學生在校內外情況，攝錄隊有絕對創作及剪接自主權，版權屬英華女學校所有，同意校方用作出版、放映、廣播、公開展示或分發之用途。

在片中，張婉婷沒有掩飾一些女生拒絕拍攝的鏡頭，甚至用旁白指她們拒拍是因為踏入「反叛期」。有主角事後透露，製作團隊以同意書具法律效力為由施壓，有同學由中一哭訴至中五才獲准退出計劃，學生都自嘲是簽了「賣身契」。

研究傳媒法律的香港大學中國法研究中心訪問學者甄美玲向《BBC中文》指出，合約（contract）在法律上是指雙方均有代價（consideration），即金錢或利益的交換，但女生參與拍攝並無酬勞，因此同意書並不是合約，她們有權隨時退出，若導演違反學生意願繼續拍攝，是侵犯私隱的行為，加上該片在校內放映後轉戰電影節及商業公映，已背離最初拍攝目的，「一件事的同意，不能搬到另一個用途上」。